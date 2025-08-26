Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:16

Toyota отзывает почти миллион машин — причина повергла водителей в шок

Toyota и Lexus отзывают 900 тысяч автомобилей из-за сбоя приборной панели

Один из крупнейших автопроизводителей мира объявил масштабный отзыв автомобилей. Причина — программная ошибка в цифровой приборной панели, которая способна вывести из строя память устройства.

Из-за этого экран может полностью отключиться, оставив водителя без доступа к спидометру и предупреждающим сигналам. Такая ситуация серьёзно повышает риск аварии, особенно на высоких скоростях.

Какие модели затронуты

Под действие отзыва попадают автомобили, выпущенные с 2022 по 2025 годы. Среди них:

  • Toyota C-HR, Corolla, Corolla Cross, GR Yaris, Highlander, RAV4, Yaris, Yaris Cross;
  • Lexus LBX и LM.

Всего отзыву подлежит около 900 тысяч машин по всему миру.

Почему это опасно

Автомобили с цифровой приборной панелью полностью зависят от её исправности. Если дисплей выходит из строя, водитель теряет ключевые данные: скорость, уровень топлива, сигналы о неисправностях. Именно поэтому производитель решил оперативно отозвать все потенциально проблемные модели.

Эксперты отмечают, что даже кратковременное отсутствие показаний может привести к серьёзным последствиям на дороге.

Что будет дальше

Toyota уже начала работу по устранению ошибки. Владельцы автомобилей смогут обратиться в сервисные центры для бесплатного исправления программного сбоя. В компании подчёркивают, что отзыв проводится превентивно, чтобы исключить риск для клиентов.

Решимость производителя говорит о том, что забота о безопасности стоит для него выше любых репутационных издержек.

