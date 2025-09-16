От скидок к подпискам: как Microsoft толкает компании в объятия 365 и Azure
В споре между Microsoft и британским реселлером ValueLicensing на кону стоит не просто судьба одной компании, а будущее всего европейского рынка перепродажи софта. На этой неделе дело возвращается в Апелляционный трибунал по вопросам конкуренции Великобритании, и позиции сторон обострились.
Microsoft теперь утверждает, что перепродажа лицензий Windows и Office в принципе незаконна. Такой поворот вызывает тревогу у игроков вторичного рынка: если суд примет аргументы корпорации, это поставит под сомнение правомерность существования всей индустрии реселлинга.
Как работает рынок подержанных лицензий
Модель ValueLicensing и её конкурентов строилась на простой схеме. Государственные и частные организации продавали свои бессрочные лицензии, которые больше не использовались, а реселлеры перепродавали их новым клиентам со скидкой. Для многих компаний это была возможность легально приобрести Office или Windows дешевле.
Но в последние годы Microsoft активно развивала подписочную модель. По утверждению ValueLicensing, корпорация предлагала организациям выгодные условия в обмен на то, чтобы они отказывались от возможности перепродавать старые лицензии.
"Примечательно совпадение, что их защита против ValueLicensing так резко изменилась с позиции "мы этого не делали" на позицию "этого рынка никогда не должно было существовать"", — отметил глава ValueLicensing Джонатан Хорли.
Новый аргумент Microsoft
Ключевая линия защиты корпорации сегодня — ссылка на авторские права. Microsoft утверждает, что в Office и Windows есть компоненты, такие как графический интерфейс, которые не подпадают под Европейскую директиву о программном обеспечении. Следовательно, к ним не применимы правила перепродажи.
Этот довод перекликается с делом Tom Kabinet в Нидерландах. Тогда суд признал, что перепродажа софта допустима, но книги в электронном виде как объект интеллектуальной собственности — нет. Microsoft фактически предлагает применить к своим продуктам ту же логику.
Последствия для отрасли
Если трибунал поддержит Microsoft, рынок подержанных лицензий может быть полностью парализован. Для малого и среднего бизнеса, который часто покупал такие продукты, это приведёт к росту издержек. Для самих реселлеров это будет серьёзным ударом по бизнес-модели.
В то же время Microsoft получит ещё большее влияние на рынок, усилив переход клиентов на подписку Microsoft 365 и Azure.
Другие иски
Текущий процесс — не единственный фронт борьбы. В том же трибунале рассматриваются и другие дела:
-
адвокат Александр Вольфсон подал иск против Microsoft на миллиарды долларов, связанный с продажей лицензий на отдельные продукты;
-
доктор Мария Луиза Стази оспаривает ценовую политику корпорации: использование Microsoft на AWS и GCP обходится дороже, чем на Azure, что может нарушать правила конкуренции.
Плюсы и минусы для бизнеса
|Плюсы
|Минусы
|Вторичный рынок делает лицензии доступнее
|При поддержке Microsoft рынок может исчезнуть
|Возможность экономии для малого бизнеса
|Риски признания сделок незаконными
|Гибкость для организаций, меняющих инфраструктуру
|Усиление монополии подписочных сервисов
Сравнение моделей
|Модель
|Подписка Microsoft 365
|Перепродажа бессрочных лицензий
|Оплата
|Ежемесячная/годовая
|Разовая
|Актуальность ПО
|Всегда свежая версия
|Версия на момент покупки
|Правовая стабильность
|Защита со стороны Microsoft
|Под вопросом из-за судебных исков
|Стоимость
|Дороже на длительном горизонте
|Дешевле для организаций с ограниченным бюджетом
А что если…
Суд поддержит позицию Microsoft? В таком случае индустрия вторичных лицензий в Европе фактически прекратит существование. Компании будут вынуждены переходить на подписки, что приведёт к росту расходов, но обеспечит им доступ к последним версиям продуктов.
Если же победит ValueLicensing, вторичный рынок сохранит легальность, а Microsoft придётся ужесточить конкуренцию на уровне сервисов, а не через ограничения.
Интересные факты
-
Европейский суд в 2012 году уже подтвердил право на перепродажу программного обеспечения, что тогда стало прецедентом.
-
Рынок подержанных лицензий оценивается в сотни миллионов евро ежегодно.
-
Судебные процессы вокруг Microsoft и ValueLicensing тянутся уже более пяти лет.
