Молоток судьи
Молоток судьи
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:26

От скидок к подпискам: как Microsoft толкает компании в объятия 365 и Azure

Microsoft заявила, что перепродажа лицензий Windows и Office незаконна — дело уже в суде

В споре между Microsoft и британским реселлером ValueLicensing на кону стоит не просто судьба одной компании, а будущее всего европейского рынка перепродажи софта. На этой неделе дело возвращается в Апелляционный трибунал по вопросам конкуренции Великобритании, и позиции сторон обострились.

Microsoft теперь утверждает, что перепродажа лицензий Windows и Office в принципе незаконна. Такой поворот вызывает тревогу у игроков вторичного рынка: если суд примет аргументы корпорации, это поставит под сомнение правомерность существования всей индустрии реселлинга.

Как работает рынок подержанных лицензий

Модель ValueLicensing и её конкурентов строилась на простой схеме. Государственные и частные организации продавали свои бессрочные лицензии, которые больше не использовались, а реселлеры перепродавали их новым клиентам со скидкой. Для многих компаний это была возможность легально приобрести Office или Windows дешевле.

Но в последние годы Microsoft активно развивала подписочную модель. По утверждению ValueLicensing, корпорация предлагала организациям выгодные условия в обмен на то, чтобы они отказывались от возможности перепродавать старые лицензии.

"Примечательно совпадение, что их защита против ValueLicensing так резко изменилась с позиции "мы этого не делали" на позицию "этого рынка никогда не должно было существовать"", — отметил глава ValueLicensing Джонатан Хорли.

Новый аргумент Microsoft

Ключевая линия защиты корпорации сегодня — ссылка на авторские права. Microsoft утверждает, что в Office и Windows есть компоненты, такие как графический интерфейс, которые не подпадают под Европейскую директиву о программном обеспечении. Следовательно, к ним не применимы правила перепродажи.

Этот довод перекликается с делом Tom Kabinet в Нидерландах. Тогда суд признал, что перепродажа софта допустима, но книги в электронном виде как объект интеллектуальной собственности — нет. Microsoft фактически предлагает применить к своим продуктам ту же логику.

Последствия для отрасли

Если трибунал поддержит Microsoft, рынок подержанных лицензий может быть полностью парализован. Для малого и среднего бизнеса, который часто покупал такие продукты, это приведёт к росту издержек. Для самих реселлеров это будет серьёзным ударом по бизнес-модели.

В то же время Microsoft получит ещё большее влияние на рынок, усилив переход клиентов на подписку Microsoft 365 и Azure.

Другие иски

Текущий процесс — не единственный фронт борьбы. В том же трибунале рассматриваются и другие дела:

  • адвокат Александр Вольфсон подал иск против Microsoft на миллиарды долларов, связанный с продажей лицензий на отдельные продукты;

  • доктор Мария Луиза Стази оспаривает ценовую политику корпорации: использование Microsoft на AWS и GCP обходится дороже, чем на Azure, что может нарушать правила конкуренции.

Плюсы и минусы для бизнеса

Плюсы Минусы
Вторичный рынок делает лицензии доступнее При поддержке Microsoft рынок может исчезнуть
Возможность экономии для малого бизнеса Риски признания сделок незаконными
Гибкость для организаций, меняющих инфраструктуру Усиление монополии подписочных сервисов

Сравнение моделей

Модель Подписка Microsoft 365 Перепродажа бессрочных лицензий
Оплата Ежемесячная/годовая Разовая
Актуальность ПО Всегда свежая версия Версия на момент покупки
Правовая стабильность Защита со стороны Microsoft Под вопросом из-за судебных исков
Стоимость Дороже на длительном горизонте Дешевле для организаций с ограниченным бюджетом

А что если…

Суд поддержит позицию Microsoft? В таком случае индустрия вторичных лицензий в Европе фактически прекратит существование. Компании будут вынуждены переходить на подписки, что приведёт к росту расходов, но обеспечит им доступ к последним версиям продуктов.

Если же победит ValueLicensing, вторичный рынок сохранит легальность, а Microsoft придётся ужесточить конкуренцию на уровне сервисов, а не через ограничения.

Интересные факты

  1. Европейский суд в 2012 году уже подтвердил право на перепродажу программного обеспечения, что тогда стало прецедентом.

  2. Рынок подержанных лицензий оценивается в сотни миллионов евро ежегодно.

  3. Судебные процессы вокруг Microsoft и ValueLicensing тянутся уже более пяти лет.

