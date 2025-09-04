Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Интел
Интел
© https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Coolcaesar is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Наука и технологии
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:12

Виртуальное суперядро Intel: почему эта технология может изменить процессоры

Intel представила патент SDC как альтернативу Hyper-Threading

Intel снова удивляет: компания запатентовала технологию Software Defined Supercore (SDC), которая идёт наперекор привычному Hyper-Threading. Если последняя разделяет физическое ядро на два виртуальных потока, то новая разработка работает наоборот — объединяет несколько физических ядер в одно виртуальное "суперядро".

Идея проста: софт, поддерживающий SDC, может повысить однопоточную производительность, которая до сих пор оставалась узким местом многих приложений.

Как это работает

При объединении ресурсов двух и более ядер нагрузка делится на блоки и распределяется между ними. Система следит за порядком выполнения операций, чтобы итог был корректным. Такой подход позволяет:

  • отказаться от создания слишком "широких" и энергоёмких ядер;
  • избежать необходимости разгона процессора ради прироста производительности;
  • выжать максимум из количества операций за такт (IPC).

Таким образом, виртуальное суперядро становится альтернативой аппаратному "монстру" с огромным количеством транзисторов.

Почему это важно

Традиционно процессоры x86 могли декодировать около 4-6 инструкций за такт и превращать их в 8-9 микроопераций. Apple со своей серией M4 шагнула дальше: до 8 инструкций и до 10 микроопераций, что объясняет лидерство компании в однопоточной производительности.

SDC предлагает другой путь — не увеличивать размер ядер, а комбинировать более мелкие блоки. Это может дать почти ту же мощность, что и крупное восьмиядерное ядро, но без избыточного энергопотребления и сложности архитектуры.

Ограничения и условия

Для полноценной работы на аппаратном уровне нужны специальные блоки внутри процессора: они отвечают за синхронизацию, управление регистрами и памятью. Кроме того, ядрам выделяется отдельная область памяти для обмена данными.

Не меньшее значение имеет и программная поддержка. Операционная система должна уметь разбивать задачи на блоки, следить за их порядком и решать, когда стоит использовать суперядро. Всё это требует тонкой балансировки между производительностью и доступностью ресурсов.

Что дальше

Intel пока не раскрывает, какие процессорные архитектуры получат поддержку SDC. Патент — это лишь первый шаг, и до реальных чипов могут пройти годы. Тем не менее, идея объединять ядра программным способом выглядит как возможное будущее оптимизации, которое позволит повысить эффективность без радикального роста энергопотребления.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исследователи SUBNORDICA изучают затопленные цивилизации Балтийского и Северного морей вчера в 22:54

Затопленные тайны: быстрый доступ к историям, которые изменят ваше видение морей

Тайны древних цивилизаций под водой: учёные из Европы запускают проект SUBNORDICA для изучения затонувших земель Балтийского и Северного морей. Что они откроют?

Читать полностью » Археологи нашли 4000-летние текстильные фитили в масляных лампах бронзового века вчера в 22:06

Масляные лампы бронзового века: что скрывали древние погребальные шахты

Археологи Израиля нашли 4000-летние текстильные фитили в масляных лампах бронзового века, раскрывая тайны древних ритуалов и ранней переработки тканей.

Читать полностью » Археологи нашли древнюю вазу в пещере на Ла-Пальме вчера в 21:49

Что скрывает древняя керамика из глубин Барранко-де-Лос-Гомерос

В пещере на Ла-Пальме нашли нетронутую вазу Бенахоарит XIII-XV вв. Она раскрывает секреты ритуалов и быта коренных жителей, удивляя археологов редкостью.

Читать полностью » Женщины после инфаркта получают повышенный риск осложнений из-за бета-блокаторов вчера в 21:02

Бета-блокаторы: от героя инфаркта к врагу — почему женщины платят высокую цену за иллюзию защиты

Новое исследование REBOOT показало, что бета-блокаторы после инфаркта могут быть опасны для женщин с нормальной функцией сердца, увеличивая риск осложнений и смертности.

Читать полностью » Археологи обнаружили золотые украшения в гробницах Пэкче в Чоныпе вчера в 20:57

Как древние украшения Пэкче влияют на современную культуру Кореи

В Чоныпе обнаружена уникальная коллекция артефактов Пэкче — золотые украшения, керамика и железные изделия раскрывают тайны древнего королевства и его культурного центра.

Читать полностью » Археологи обнаружили скелет с признаками неандертальца и современного человека в Израиле вчера в 20:44

Тайна древнего ребёнка из Израиля: гибрид, изменивший историю человечества

Учёные нашли 140-тысячелетний скелет ребёнка в Израиле — доказательство древнего скрещивания неандертальцев с людьми. Это меняет историю эволюции и генетики.

Читать полностью » Солнечные вспышки из области 4197 представляют угрозу для Земли — ИКИ РАН вчера в 19:52

Как подготовиться к солнечной буре: что скрывает активная область 4197

Солнечная область 4197 на пике опасности: гигантские вспышки и буря на подходе. Учёные ИКИ РАН предупреждают — что ждёт Землю в ближайшие дни?

Читать полностью » Археологи нашли жадеитовые инкрустации в зубах детей майя вчера в 19:39

Камни во рту у детей: древняя традиция, о которой молчали тысячелетия

Исследователи обнаружили, что древние майя украшали зубы детей жадеитовыми инкрустациями, что меняет представления о возрастных традициях этой культуры.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Джин Ли назвала комплекс пилатеса для укрепления бицепсов и трицепсов
Авто и мото

Subaru возглавила рейтинг надёжности автомобилей 2025 года по версии Consumer Reports
Спорт и фитнес

Лучшие виды кардио для похудения зависят от уровня подготовки — диетолог Раутенстайн
Спорт и фитнес

Тренеры: бицепс нужно прорабатывать отдельно для гармоничного телосложения
Туризм

Курильское озеро Камчатки: медведи, нерка и бирюзовые воды
Еда

Домашние конфеты из какао приготовьте с орехами и семенами по рецепту кулинарных экспертов
Садоводство

Как навсегда избавиться от голубей: натуральные средства для защиты вашего балкона
Культура и шоу-бизнес

Брэд Питт купил особняк в Голливуд-Хиллз за 12 миллионов долларов — The Post
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet