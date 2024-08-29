За прошлое: "Софотлайн" намерен обанкротить компанию, которая связана с Ивановым

Компания "Софтлайн" объявила о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом предприятия "Главное управление обустройства войск" (ГУОВ). Это решение было опубликовано в федеральном реестре "Федресурс" 26 августа.

ГУОВ уже неоднократно попадало в центр скандалов, связанных с коррупцией и мошенничеством. В 2022 году была арестована замгендиректора компании Лариса Леонтьева, обвиненная в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным судебных документов, Леонтьева вместе с сообщником похитила более 393 миллионов рублей, закупив под видом аппаратов искусственной вентиляции легких для госпиталей аппараты для лечения ночного апноэ, которые противопоказаны пациентам с поражением легких.

Кроме того, бывший руководитель ГУОВ Евгений Горбачев был обвинен в мошенничестве в особо крупном размере в 2023 году. А с октября 2015 по март 2016 года предприятием руководил Тимур Иванов, который позже стал замминистра обороны и был задержан в 2024 году по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

По данным сервиса "БИР-Аналитик", одним из учредителей ГУОВ является Минобороны, которое владеет 26,78% уставного капитала. Основными направлениями деятельности ГУОВ являются строительство жилых зданий, специальных объектов, образовательных учреждений и других объектов, необходимых для выполнения задач министерства.

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