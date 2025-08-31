Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кошка спит с девушкой
Кошка спит с девушкой
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 5:59

Почему одни в восторге от мягких матрасов, а другие страдают

Не всегда во вред: когда мягкий матрас полезен, а когда мешает сну

Многие представляют себе идеальный матрас мягким и уютным, словно облако. Но за этим образом скрывается парадокс: то, что приятно на ощупь, не всегда полезно для сна. Особенно это касается мягких моделей, которые идеально подходят одной группе людей, но могут стать проблемой для всех остальных.

Сон на боку и мягкий матрас

Люди, предпочитающие спать на боку, действительно чувствуют себя лучше на мягком матрасе. Причина проста: он равномерно распределяет нагрузку, снимая давление с плеч и бедер. Благодаря этому тело быстрее расслабляется, а сон становится глубже. Особенно это важно для тех, кто страдает болями в суставах или испытывает усталость после рабочего дня.

Но что с другими позами сна?

Проблемы начинаются тогда, когда человек предпочитает спать на спине или животе. В этих случаях мягкий матрас не поддерживает позвоночник должным образом. Тело "проваливается", поясница изгибается, и вместо отдыха появляется ощущение напряжения. Результат — утренняя боль в спине и чувство усталости, которое накапливается изо дня в день.

Как определить, подходит ли вам мягкий матрас

Есть несколько простых критериев, которые помогут понять, стоит ли вам выбирать именно мягкую модель:

  • вы чаще всего засыпаете на боку;
  • у вас бывают боли в плечах или бедрах;
  • вы не страдаете хроническими проблемами со спиной;
  • вы ищете расслабляющий эффект, а не жёсткую поддержку;
  • ваш вес не слишком велик — иначе матрас будет прогибаться чрезмерно.

Баланс между уютом и здоровьем

Выбор матраса — это баланс между комфортом и правильной поддержкой тела. Ошибочно считать, что мягкость — универсальное решение. Для одного человека она станет спасением от ночных болей, а для другого — источником новых проблем.

Итог для каждого

Мягкий матрас можно назвать своеобразным "нишевым продуктом". Он идеально подходит для тех, кто любит спать на боку и ценит мягкое ощущение уюта. Но тем, кто предпочитает другие позы или имеет склонность к болям в спине, лучше обратить внимание на более жёсткие варианты.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как часто нужно стирать шторы в разных комнатах сегодня в 6:05

Тайминг чистоты: как часто нужно стирать шторы в разных комнатах

Шторы собирают пыль и запахи, но в каждой комнате степень загрязнения разная. Разбираем, как часто их нужно стирать для свежего воздуха в доме.

Читать полностью » Лайфхаки по организации пространства в квартире от эксперта по внутренней отделке сегодня в 0:25

Перепланировка, которая превращает квартиру в лабиринт: как исправить ошибки

Узнайте, какие ошибки в планировке квартиры часто делают хозяева и как можно улучшить пространство, чтобы оно стало функциональнее и удобнее.

Читать полностью » Экологичный способ улучшить швабру и сделать уборку безопасной для детей и животных вчера в 23:11

Надоело, что швабра царапает пол? Вот как превратить её в идеальный инструмент для уборки

Узнайте, как с помощью простого трюка сделать вашу швабру более эффективной, улучшить уборку и продлить срок службы инструмента.

Читать полностью » Уксус эффективен для уборки в отелях: помогает избавиться от грязи и дезинфицировать поверхности вчера в 22:21

Забыли про уксус? Напрасно — это простое средство для уборки делает чудеса

Уксус — это недорогой, но мощный помощник в уборке, который поможет сделать дом чистым, блестящим и свежим. Откройте секреты его использования для идеальной гигиеничности.

Читать полностью » Закрытые двери в спальне: они помогают защититься и улучшить сон вчера в 21:48

Вы не закрываете двери спальни на ночь? Вот что может произойти, если вы продолжите так делать

Закрытые двери в спальне — это не только безопасность, но и важный фактор, который может улучшить качество вашего сна и защитить от негативных воздействий.

Читать полностью » Улучшите финансовое положение: активация зоны богатства по фэн-шуй с помощью аметиста, зелёных и синих цветов вчера в 20:43

Время действовать: эта зона богатства в вашем доме может стать решающей для вашего благополучия

Узнайте, как активировать зону богатства в вашем доме с помощью фэн-шуй и создать пространство для финансового благополучия.

Читать полностью » Чем убрать запах кошачьей мочи с мебели, ковров и одежды — рекомендации специалистов вчера в 19:19

Гарь уходит быстрее, чем запах от питомца: неожиданный факт уборки

Запах кошачьей мочи способен превратить жизнь в кошмар. Как справиться самостоятельно и когда пора доверить задачу профессионалам?

Читать полностью » Какие ткани нельзя сушить в машине — рекомендации специалистов вчера в 17:09

Сушильная машина и стиралка «2 в 1»: когда стоит доверять встроенной функции

Почему вещи садятся в сушильной машине? Эксперты объясняют основные причины усадки и делятся советами, как правильно сушить одежду, чтобы не испортить её.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Какие достопримечательности обязательны к посещению в Казани в 2025 году
Питомцы

Кошки спят у порога двери из-за инстинктов и комфортных условий
Красота и здоровье

Уровень креатинина в крови: как он помогает оценить здоровье почек
Еда

Основные этапы приготовления стейка рибай
Авто и мото

Когда менять масло в АКПП: рекомендации автопроизводителей
Еда

Как приготовить тушеные баклажаны с перцем и помидорами
Спорт и фитнес

Kettlebell flow: комплекс упражнений с гирей для новичков от тренеров по фитнесу
Красота и здоровье

Детские боли роста: как распознать, облегчить и когда обратиться за помощью
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru