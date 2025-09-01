Быстрый рецепт салата с мягким сыром — вкусно, просто и полезно за 15 минут

Хотите быстро приготовить лёгкий и в то же время изысканный салат? Попробуйте сочетание хрустящих овощей и нежного сыра страчателла — это настоящий праздник вкуса, который подойдёт как для перекуса, так и для праздничного стола.

Ингредиенты для 2 порций

Помидоры черри — 150 г

Страчателла (или другой мягкий сыр по вкусу) — 125 г

Салат-латук (или другая зелень) — 80 г

Маслины — 50 г

Красный лук — 1 шт.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Копченая паприка — 0,25 г

Молотый черный перец — по вкусу

Соль — по вкусу

Как приготовить салат со страчателлой и помидорами

Для начала подготовьте все продукты. Оливковое масло лучше брать первого холодного отжима (extra virgin), но можно использовать любое растительное по вкусу. Если страчателлы под рукой нет, замените её бураттой, моцареллой, брынзой или фетой — выбирайте сыр, который нравится именно вам.

Помидоры черри разрежьте пополам. Если используете обычные помидоры, порежьте их дольками. Главное — чтобы плоды были плотными, иначе они развалятся и испортят вид салата.

Очистите красный лук и нарежьте кольцами или полукольцами. Можно заменить на белый репчатый лук, шалот или любой другой по вкусу.

Вымойте листья салата-латука и порвите их руками на небольшие кусочки. Вместо латукa подойдёт любая салатная смесь, а зелень можно дополнить базиликом, петрушкой или укропом.

В глубокую миску выложите листья салата, сверху распределите помидоры, маслины, страчателлу и лук. По желанию добавьте болгарский перец, свежий огурец или другие овощи. Маслины можно заменить или дополнить оливками.

Посыпьте салат копченой паприкой, добавьте молотый перец и соль, затем полейте оливковым маслом. Перемешайте аккуратно и подавайте сразу же.

Такой салат отлично впишется в любой рацион — он лёгкий, освежающий и при этом сытный. Попробуйте добавить страчателлу в свои привычные овощные салаты — и вы удивитесь, насколько меняется вкус.