© commons.wikimedia.org by Nickolas Titkov from Moscow, Russian Federation is licensed under CC BY-SA 2.0
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 20:36

Эти породы кошек — словно живое облако: кашемир и плюш в одном флаконе

Эксперты назвали 10 пород кошек с самой мягкой шерстью

Шелковая, бархатная, кудрявая или густая — кошачья шерсть бывает разной, но есть породы, к которым хочется прикасаться снова и снова. Их мех — как облако, кашемир или плюш — не только радует глаз, но и приносит настоящее удовольствие при прикосновении. В этом обзоре — десять кошек с самой "тактильной" шерстью и советы по её уходу.

Бирманская кошка — шелк с белыми "носочками"

Шерсть бирманцев средней длины и особой шелковистой текстуры, практически не спутывается. Элегантный вид дополняют белые "носочки" на лапах.

Уход: достаточно расчесывать 2-3 раза в неделю и следить за чистотой глаз и ушей.

Рэгдолл — плюшевое спокойствие

Плюшевая шерсть рэгдолла почти без подшерстка делает прикосновение к нему особенно мягким. На руках эти кошки буквально расслабляются, оправдывая своё название — "тряпичная кукла".

Уход: вычёсывание несколько раз в неделю, купание — только при необходимости.

Персидская кошка — бархатная классика

Персы — настоящие чемпионы пушистости. Их густая, длинная шерсть требует ежедневного ухода, но по ощущениям сравнима с бархатом.

Уход: ежедневное расчесывание и чистка зоны вокруг глаз.

Гималайская кошка — персидская элегантность с сиамским акцентом

Сочетает пушистость перса и голубые глаза сиамской кошки. Шерсть длинная, плотная и очень мягкая.

Уход: регулярное расчесывание 3-4 раза в неделю, периодическое купание.

Британская длинношерстная — плотный "плед"

Редкий вариант британцев с густым подшерстком и мягким, плотным мехом.

Уход: расчёсывать 2-3 раза в неделю, купать раз в несколько месяцев.

Турецкая ангора — лёгкое облако

Мех без подшерстка, тонкий и шелковистый, не спутывается. Эти кошки активны и дружелюбны, а их шерсть — одна из самых нежных на ощупь.

Уход: достаточно одного вычёсывания в неделю.

Сибирская кошка — природная защита от холода

Густая, водоотталкивающая шерсть делает их готовыми к суровым зимам. При этом она приятна на ощупь и выглядит роскошно.

Уход: 2-3 расчёсывания в неделю, особенно в период линьки.

Невская маскарадная — сибирская родня с "маской"

Близкая родственница сибирской кошки с характерной тёмной "маской" на морде и голубыми глазами. Мех плотный, но очень мягкий.

Уход: как у сибирской, но в линьку расчёсывать чаще.

Ла-перм — кашемировые кудри

Шерсть мягкая, шелковистая, с естественными завитками. Ла-пермы почти не линяют.

Уход: расчёсывание раз в неделю.

Девон-рекс — замшевое чудо

Короткая волнистая шерсть, напоминающая замшу или каракуль. Эти кошки уникальны не только внешне, но и по ощущениям.

Уход: расчёсывание не требуется, но важно следить за чистотой кожи.

Три любопытных факта о "тактильных" кошках

  • У рэгдоллов шерсть настолько нежная, что напоминает мех игрушечных плюшевых медведей.
  • Девон-рексы и корниш-рексы — одни из немногих кошек с кудрявой шерстью, но их текстура заметно отличается.
  • Бирманские кошки исторически считались храмовыми животными и ценились за необычный рисунок шерсти.

Красота шерсти — это только часть образа кошки. При выборе питомца стоит учитывать характер, потребности в уходе и здоровье. Пушистая "шубка" будет радовать вас долгие годы, если вы будете ухаживать за ней правильно, а сама кошка — счастлива в вашем доме.

