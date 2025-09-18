Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
София Вергара
София Вергара
© commons.wikimedia.org by Maqui015 Vlogs is licensed under CC BY 3.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 9:36

Голливудский роман подменили мифом: с кем на самом деле встречалась София Вергара

Эрик Стоунстрит рассказал, что София Вергара встречалась с Тони Гонсалесом, а не с Томом Брэди

Коллеги и поклонники Софии Вергары давно обсуждают её личную жизнь, особенно после громкого развода с Джо Манганьелло в 2023 году. Одним из самых обсуждаемых слухов стало предположение, что актриса могла встречаться с легендой американского футбола Томом Брэди. Однако её коллега по сериалу "Американская семейка" Эрик Стоунстрит решил пролить свет на эти разговоры и вспомнил, с кем именно у Софии действительно был роман.

Что рассказал коллега актрисы

В одном из эпизодов подкаста "Like a Farmer" у Эрика спросили прямо: встречалась ли София с Томом Брэди? Ответ оказался неожиданным для многих поклонников.

"Это то, о чем ходили слухи в интернете, — сказал актёр Эрик Стоунстрит. — Я не знаю. Знаете, она встречалась с Тони Гонсалесом много лет назад. Это замечательная история".

По словам Стоунстрита, роман действительно был, но не с Брэди, а с другим игроком — Тони Гонсалесом, который долгие годы выступал за "Канзас-Сити Чифс".

Кто такой Тони Гонсалес

Тони Гонсалес — один из самых результативных тайт-эндов в истории НФЛ. Его спортивная карьера тесно связана с клубом "Канзас-Сити Чифс", где он играл с 1997 по 2008 год. Кроме того, с 2000 по 2002 годы он встречался с телеведущей Лорен Санчес, а в 2007 году женился на Октобер Гонсалес.

Стоунстрит, будучи большим фанатом "Чифс", признался, что для него эта история стала своеобразным сюрпризом в начале съёмок с Вергары.

Сравнение: Том Брэди и Тони Гонсалес

Игрок Команда Карьера Особенности Личная жизнь
Том Брэди "Нью-Ингленд Пэтриотс", "Тампа-Бэй Бакканирс" 2000-2022 Семикратный чемпион Супербоула Развод с Жизель Бундхен в 2022
Тони Гонсалес "Канзас-Сити Чифс", "Атланта Фэлконс" 1997-2013 Один из лучших тайт-эндов НФЛ Женат на Октобер Гонсалес, трое детей

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: доверять любому посту в соцсетях.

  • Последствие: формирование ложного представления о звёздах.

  • Альтернатива: читать интервью и официальные заявления.

  • Ошибка: приравнивать фото с вечеринок к доказательствам романа.

  • Последствие: распространение фейковых новостей.

  • Альтернатива: ждать подтверждения от самих участников.

А что если слухи были правдой?

Если бы роман с Брэди действительно существовал, он стал бы одной из самых обсуждаемых пар Голливуда и НФЛ. Совместные появления на красных дорожках или матчах привлекали бы внимание не меньше, чем когда-то союз Виктории и Дэвида Бекхэм. Но, как отметил Стоунстрит, всё оказалось куда проще — роман был, но с другим спортсменом.

Плюсы и минусы жизни знаменитостей под прицелом

Плюсы Минусы
Популярность и интерес публики Отсутствие приватности
Возможность влиять на моду и тренды Слухи и домыслы о личной жизни
Поддержка фанатов Постоянное внимание папарацци
Публичная платформа для заявлений Искажение фактов в СМИ

Мифы и правда

  • Миф: если знаменитость сфотографирована рядом с кем-то — они встречаются.

  • Правда: совместное фото не доказывает романтических отношений.

  • Миф: слухи в интернете всегда имеют под собой почву.

  • Правда: большинство таких историй рождаются ради хайпа.

Исторический контекст: романтические истории звёзд спорта и кино

  1. Мэрилин Монро и Джо ДиМаджио — союз кинодивы и бейсболиста.

  2. Виктория и Дэвид Бекхэм — пара, ставшая символом стиля и популярности.

  3. Дженнифер Лопес и Алекс Родригес — роман певицы и бейсболиста, активно обсуждавшийся в прессе.

Три интересных факта

  1. София Вергара вышла замуж впервые ещё в начале 90-х за своего школьного возлюбленного Джо Гонсалеса, от которого у неё сын Маноло.

  2. Тони Гонсалес после завершения карьеры стал спортивным аналитиком и телеведущим.

  3. Эрик Стоунстрит, раскрывший историю, известен своей любовью к "Канзас-Сити Чифс" и часто появляется на их матчах.

