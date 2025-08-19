Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Диван и кровать в маленькой квартире
Диван и кровать в маленькой квартире
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:14

Старый диван можно спасти: простые приёмы ремонта своими руками

Ремонт дивана своими силами: что делать с пружинами, каркасом и обивкой

С наступлением холодов так хочется устроиться по-уютнее с пледом и чаем. Но потерявший форму диван может испортить всё настроение — продавленные подушки, скрипящий каркас или провисшие пружины делают отдых неприятным. Хорошая новость: восстановить мебель можно самостоятельно, быстро и без серьёзных затрат.

С чего начать — маленькая диагностика

Перед тем как приступать к ремонту, внимательно осмотрите диван:

  • снимите подушки и чехлы;
  • проверьте каркас — нет ли трещин, расшатанной фурнитуры;
  • оцените состояние пружин и ремней под сиденьем;
  • посмотрите, не "сплющился" ли наполнитель.

Так вы поймёте, что именно требует вмешательства: наполнитель, пружины или сам оснóвной каркас.

Чем заменить наполнитель

Если подушки просели, проще всего заменить внутренний материал.

  • Поролон — хорошо держит форму и стоит недорого;
  • Синтепон — даёт ощущение мягкости, используется как верхний слой;
  • Холлофайбер — упругий, не сбивается, идеально подходит для спинок и подлокотников.
  • Просто вырежьте новый материал по форме старой подушки и вставьте в чехол.

Как восстановить пружины

Проседание часто вызвано слабой пружинной системой. Что можно сделать:

  • заменить сломанные пружины (они продаются в магазинах фурнитуры);
  • натянуть новые мебельные ремни или добавить сетку под основание, чтобы усилить опору;
  • укрепить каркас с помощью деревянных или металлических уголков.

Обновление обивки = новый вид

Если ткань износилась, её можно заменить. Это не так сложно:

  • аккуратно снимите старую обивку;
  • вырежьте новую ткань по шаблону;
  • зафиксируйте степлером;
  • перед обивкой обработайте материал защитным средством от пятен.

Для зимнего периода особенно хорошо подходят велюр, микрофибра и другие мягкие текстуры.

Как продлить срок службы

Чтобы диван дольше оставался в хорошем состоянии:

  • регулярно переворачивайте подушки, чтобы не появлялись продавленные участки;
  • раз в полгода проверяйте крепления каркаса и подтягивайте их;
  • используйте съёмные чехлы — это защитит обивку от износа и пятен.

Восстановление дивана — это не сложно, нужно лишь немного времени и внимания. В итоге вы получаете не только экономию, но и уютную мебель, которая снова радует глаз и дарит комфорт долгими зимними вечерами.

