Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Упражнение на пресс
Упражнение на пресс
© flickr.com by PTPioneer is licensed under CC BY 2.0.
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 9:50

Когда лень становится фитнесом: революция домашних упражнений

Упражнения лёжа помогают поддерживать тонус мышц и кровообращение — тренеры объяснили принцип метода

Когда кажется, что тренироваться совсем не хочется, а лень побеждает мотивацию, есть один действенный способ — не вставать с дивана. Да, вы не ослышались. Даже лёжа можно укрепить мышцы, разогнать кровь и улучшить самочувствие. Главное — выбрать подходящие упражнения и выполнять их с удовольствием, а не через силу.

Почему это работает

Такие тренировки подходят тем, кто проводит много времени сидя, восстанавливается после болезни или просто не готов к активным занятиям. Главное преимущество — отсутствие нагрузки на суставы и позвоночник. При этом мышцы пресса, спины, ягодиц и рук получают достаточно стимуляции, чтобы оставаться в тонусе. Дополнительный плюс — выполнять упражнения можно в любое время, не меняя одежду и не покупая абонемент в фитнес-клуб.

Эффективные упражнения для ленивого дня

1. Танцующий жук

Лягте на спину, вытяните руки и ноги вверх, зажав между ладонями и щиколотками фитбол. Одновременно опускайте правую руку и левую ногу, не касаясь пола. Затем возвращайтесь в исходное положение и меняйте сторону. Это упражнение активно включает все мышцы пресса, помогает подтянуть живот и улучшает координацию.

2. Супермен

Лягте на живот, вытяните руки вперёд и одновременно поднимите руки и ноги. Задержитесь на несколько секунд, напрягая ягодицы и спину, затем опуститесь. Это простое движение укрепляет мышцы поясницы и ягодицы, улучшает осанку и снижает риск боли в спине.

3. Боковые отжимания со скручиванием

Лягте на бок, согните нижнюю ногу, верхнюю вытяните. Локоть опорной руки под плечом. Поднимайте корпус, одновременно отжимаясь и поднимая верхнюю ногу. Это упражнение из пилатеса прорабатывает трицепсы, боковые мышцы живота и наружную поверхность бёдер.

4. Лягушка

Лягте на живот, руки сложите под голову, колени согните, чтобы голени были перпендикулярны полу. Поднимайте ноги, не отрывая живот от поверхности, и возвращайтесь обратно. "Лягушка" укрепляет мышцы спины, ягодиц и нижнего пресса. Если хочется добавить сложности — вытяните руки вперёд.

5. Подъём ног с мячом

Для этого упражнения понадобится небольшой мяч или даже скрученное полотенце. Лягте на бок, зажмите мяч коленом и приподнимайте ногу вверх, не касаясь пола. Оно укрепляет ягодицы и бёдра, придавая им форму и тонус.

6. Штопор

Встаньте в позицию планки, ладони под плечами, живот подтянут. Плавно поверните корпус вправо, опуская бедро на пол, затем вернитесь обратно и поднимите ногу на несколько сантиметров. Это движение активирует мышцы кора, плеч и ягодиц, развивая стабильность и силу.

7. Подъём корпуса с разворотом

Сядьте на пол, согните колени, откиньтесь назад под углом 45 градусов и держите руки у груди. Поднимайтесь вверх, затем медленно опускайтесь, выполняя лёгкие скручивания влево и вправо. Упражнение эффективно для укрепления косых мышц пресса и формирования красивой талии.

8. Джек-попрыгун лёжа

Лягте на бок, обопритесь на локоть, верхнюю руку поднимите вверх. Одновременно опускайте руку и поднимайте ногу, словно "встречая" их посередине. Это упражнение отлично тренирует плечи, пресс и ягодицы, делая тело подтянутым даже без вставания с дивана.

9. Спинной мостик с гантелями

Лягте на спину, ноги согните в коленях, возьмите гантели. Поднимайте таз и руки одновременно, выпрямляя их вверх. Задержитесь, напрягая ягодицы, и вернитесь обратно. Это универсальное упражнение помогает проработать мышцы груди, рук и ягодиц.

10. Череподробилка и ножницы

Лягте на спину, поднимите руки с гантелями и ноги вверх. Сгибайте локти, подводя гантели к ушам, одновременно опуская одну ногу вниз, но не касаясь пола. Затем меняйте ноги. Так тренируются трицепсы и мышцы брюшного пресса, а поясница остаётся защищённой.

Советы шаг за шагом

  1. Перед началом сделайте лёгкую разминку — круговые движения руками, наклоны головы и лёгкие растяжки.

  2. Выполняйте упражнения медленно и осознанно, следите за дыханием.

  3. Начните с трёх подходов по 10-15 повторений, постепенно увеличивая нагрузку.

  4. После тренировки сделайте несколько дыхательных упражнений, чтобы восстановить сердечный ритм.

  5. Не используйте боль как ориентир — упражнения должны быть комфортными.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: пропуск разминки.

  • Последствие: мышцы не готовы к нагрузке, возрастает риск растяжения.

  • Альтернатива: 3-5 минут лёгкой суставной гимнастики перед началом.

  • Ошибка: чрезмерное напряжение шеи при упражнениях лёжа.

  • Последствие: дискомфорт и головная боль.

  • Альтернатива: контролируйте положение головы, используйте подушку под шею.

  • Ошибка: выполнение упражнений на мягком диване.

  • Последствие: снижение эффективности и неправильное положение тела.

  • Альтернатива: используйте коврик для йоги или плотное покрывало.

А что если заниматься каждый день?

Регулярные короткие тренировки без вставания с дивана способны заменить лёгкую зарядку. Уже через неделю можно заметить, как мышцы становятся более упругими, исчезает ощущение скованности, а настроение улучшается. Если добавить к этому сбалансированное питание и достаточное количество воды, эффект будет заметен гораздо быстрее.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • подходит для любого уровня подготовки;

  • не требует инвентаря и много места;

  • можно выполнять в любое время суток;

  • улучшает кровообращение и гибкость.

Минусы:

  • не заменяет полноценную кардиотренировку;

  • требует самодисциплины;

  • прогресс медленнее, чем при активных занятиях.

Тем не менее, такие упражнения — отличный старт для тех, кто давно хотел начать заниматься, но не знал с чего. Они помогают вернуть уверенность в своих силах и постепенно приучают тело к движению.

FAQ

Как часто выполнять эти упражнения?
Достаточно трёх-четырёх раз в неделю, чтобы увидеть первые результаты уже через пару недель.

Нужен ли спортивный инвентарь?
Нет. Подойдёт обычный коврик, маленький мяч и, при желании, лёгкие гантели.

Можно ли выполнять их утром?
Да, утренние упражнения на диване помогут проснуться и зарядиться энергией без лишнего стресса для организма.

Помогают ли они похудеть?
При регулярном выполнении и умеренном питании упражнения улучшают обмен веществ и способствуют снижению веса.

Мифы и правда

  • Миф: упражнения на диване не дают никакого эффекта.

  • Правда: при регулярности они укрепляют мышцы и улучшают гибкость.

  • Миф: такие тренировки бесполезны без кардио.

  • Правда: даже без интенсивных нагрузок они поддерживают тонус и помогают избежать застоя крови.

  • Миф: заниматься можно только в спортивной форме.

  • Правда: достаточно удобной одежды, не стесняющей движений.

3 интересных факта

  • Во время упражнений лёжа активизируется до 70% мышц тела.

  • Даже короткая тренировка улучшает настроение за счёт выработки эндорфинов.

  • Движения на полу и диване помогают улучшить кровоток в ногах, что особенно полезно при сидячей работе.

Если вы всё ещё сомневаетесь, попробуйте выполнить хотя бы одно из этих упражнений прямо сейчас. Возможно, вы удивитесь, насколько приятно почувствовать тело в движении без усилий и спортивного зала. Главное — не останавливаться и превращать такие мини-тренировки в привычку.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мышечные ядра сохраняются даже после долгого перерыва — учёные из Университета Осло объяснили феномен памяти сегодня в 4:10
Пропал пресс? Не страшно: организм хранит копию вашей формы, как файл на флешке

Даже после длительного перерыва мышцы способны «вспомнить» былую силу и форму. Узнаем, как работает мышечная память и как использовать её для быстрого восстановления.

Читать полностью » Тренер: эффективность отжиманий зависит от правильной техники дыхания сегодня в 3:16
Отжимания — не просто упор лёжа: секрет, который меняет тело

Чтобы отжимания действительно прокачивали грудные мышцы, важно не количество повторений, а правильная техника и умение контролировать тело.

Читать полностью » Александр Анохин за три месяца похудел на 24 кг благодаря дисциплине и сбалансированному питанию сегодня в 3:10
Минус 24 килограмма за 3 месяца: офисный работник доказал, что чудеса делает не спортзал, а голова

История Александра Анохина показывает, что изменить жизнь можно в любом возрасте. Узнаем, как офисный работник сбросил 24 килограмма за три месяца и не вернул их обратно.

Читать полностью » Учёные уточнили, что чистые типы телосложения встречаются крайне редко сегодня в 2:16
Секрет фигуры не в зале и не в диете: всё решает один параметр, который не меняется

Узнайте, к какому типу телосложения вы относитесь — эктоморфу, мезоморфу или эндоморфу, и как подобрать питание и тренировки, чтобы тело выглядело спортивно.

Читать полностью » Скакалка, отжимания и бег повышают выносливость: специалисты рассказали о пользе боксёрской подготовки сегодня в 2:10
Каждый удар — шаг к спокойствию: секрет внутренней стойкости боксёров

Боксёрские упражнения делают тело сильным и выносливым даже без спаррингов. Узнаем, какие из них стоит добавить в любую тренировку, чтобы стать крепче и быстрее.

Читать полностью » Реабилитолог объяснил, почему упражнение у стены улучшает осанку и дыхание сегодня в 1:22
Как стоять, чтобы позвоночник сам выпрямился: метод, который работает без спортзала

Упражнение у стены помогает за неделю вернуть спине правильное положение и развить мышечную память. Узнайте, как работает этот метод и почему он эффективен.

Читать полностью » Базовые элементы брейк-данса — топрок и фриз: эксперты Break Dance School объяснили, как безопасно их освоить дома сегодня в 1:10
Тело говорит без слов: как уличные танцы превращают стеснение в уверенность

Освоить уличные танцы можно и без студии — достаточно желания и зеркала. Узнаем, как научиться двигаться ритмично, не выходя из дома.

Читать полностью » Танцы снижают уровень стресса и укрепляют мышцы — подтвердили психологи и физиологи сегодня в 0:50
В одном движении — вся жизнь: как танцы становятся способом перезагрузки

Танцы могут стать не только хобби, но и эффективной терапией для тела и ума. Узнайте, какие стили помогут вам обрести гибкость, уверенность и внутренний баланс.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Эксперт Джагим объяснил, почему отжимания могут заменить тренировку в зале
Дом
Дизайнеры рассказали, как создать интерьер, удобный для кошек и безопасный для мебели
Еда
Бисквитный торт со сгущённым молоком получается воздушным и нежным
Питомцы
Мальтипу признаны одной из лучших собак для семей с детьми и аллергиков
Еда
Куриная грудка на сковороде сохраняет сочность благодаря солевому раствору
Еда
Лангустины в духовке с лимонным маринадом сохраняют сочность мяса при запекании
Культура и шоу-бизнес
Джейкоб Элорди: сценарий третьего сезона "Эйфории" стал глубже и кинематографичнее
Еда
Ореховое печенье по рецепту кулинарного эксперта сохраняет хрустящую текстуру и рассыпчатость
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet