Почему красивый диван может испортить комнату: ошибки, которые стоят уюта
Выбор мягкой мебели — это не только вопрос вкуса, но и продуманный шаг, влияющий на комфорт, функциональность и даже здоровье домочадцев. Антон Шаталин, руководитель направления "мягкая мебель" в компании Mr. Doors, в беседе с "Лентой.ру" рассказал, какие ошибки чаще всего совершают покупатели, и как их избежать.
1. Покупка мебели с ограниченным функционалом
Современная мебель — это не просто диваны и кресла. Крупные производители предлагают многофункциональные решения с интегрированной подсветкой, USB-портами, функцией трансформации и даже встроенной акустикой.
"Такие модели помогают избежать визуального шума и делают интерьер более рациональным", — объясняет Шаталин.
Ошибка — ориентироваться только на внешний вид и не учитывать полезные опции.
Решение — заранее продумать, какие функции действительно нужны: например, дополнительное спальное место, отсеки для хранения, встроенные зарядки.
2. Неподходящая обивка: угроза для здоровья и уюта
Выбор материала обивки напрямую влияет на долговечность изделия и безопасность в быту. Особенно это важно, если в доме есть дети, аллергики или домашние животные.
"Некачественная или неподходящая ткань может быстро износиться и даже стать источником аллергии", — подчеркивает эксперт.
Ошибка — выбирать ткань исключительно по её визуальной привлекательности.
Решение — учитывать практичность, износостойкость, гипоаллергенные свойства, а также легкость в уходе.
3. Нарушение стилевой целостности интерьера
Даже самая дорогая и красивая мебель может испортить впечатление, если она не вписывается в общую концепцию интерьера. Покупка дивана или кресла "по наитию" часто приводит к визуальному дисбалансу в комнате.
"Многие ориентируются только на внешний вид изделия, забывая о гармонии с остальным пространством", — объясняет Шаталин.
Ошибка — пренебрежение стилем и цветовой гаммой уже существующего интерьера.
Решение — поискать референсы интерьеров в нужной стилистике или обратиться за советом к дизайнеру, чтобы мебель органично вписалась в пространство.
Практичный совет: визуализация и планирование
Перед покупкой полезно использовать онлайн-конструкторы интерьера или приложения с дополненной реальностью — это позволит "примерить" мебель к комнате ещё до того, как вы её купите. Также стоит заранее измерить габариты помещения и просчитать, не будет ли мебель мешать проходу или открыванию дверей.
