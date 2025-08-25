Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Интерьер современной гостиной
Интерьер современной гостиной
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дом
Олег Белов Опубликована сегодня в 16:15

Почему красивый диван может испортить комнату: ошибки, которые стоят уюта

Три распространённые ошибки при покупке дивана — советы эксперта

Выбор мягкой мебели — это не только вопрос вкуса, но и продуманный шаг, влияющий на комфорт, функциональность и даже здоровье домочадцев. Антон Шаталин, руководитель направления "мягкая мебель" в компании Mr. Doors, в беседе с "Лентой.ру" рассказал, какие ошибки чаще всего совершают покупатели, и как их избежать.

1. Покупка мебели с ограниченным функционалом

Современная мебель — это не просто диваны и кресла. Крупные производители предлагают многофункциональные решения с интегрированной подсветкой, USB-портами, функцией трансформации и даже встроенной акустикой.

"Такие модели помогают избежать визуального шума и делают интерьер более рациональным", — объясняет Шаталин.

Ошибка — ориентироваться только на внешний вид и не учитывать полезные опции.
Решение — заранее продумать, какие функции действительно нужны: например, дополнительное спальное место, отсеки для хранения, встроенные зарядки.

2. Неподходящая обивка: угроза для здоровья и уюта

Выбор материала обивки напрямую влияет на долговечность изделия и безопасность в быту. Особенно это важно, если в доме есть дети, аллергики или домашние животные.

"Некачественная или неподходящая ткань может быстро износиться и даже стать источником аллергии", — подчеркивает эксперт.

Ошибка — выбирать ткань исключительно по её визуальной привлекательности.
Решение — учитывать практичность, износостойкость, гипоаллергенные свойства, а также легкость в уходе.

3. Нарушение стилевой целостности интерьера

Даже самая дорогая и красивая мебель может испортить впечатление, если она не вписывается в общую концепцию интерьера. Покупка дивана или кресла "по наитию" часто приводит к визуальному дисбалансу в комнате.

"Многие ориентируются только на внешний вид изделия, забывая о гармонии с остальным пространством", — объясняет Шаталин.

Ошибка — пренебрежение стилем и цветовой гаммой уже существующего интерьера.
Решение — поискать референсы интерьеров в нужной стилистике или обратиться за советом к дизайнеру, чтобы мебель органично вписалась в пространство.

Практичный совет: визуализация и планирование

Перед покупкой полезно использовать онлайн-конструкторы интерьера или приложения с дополненной реальностью — это позволит "примерить" мебель к комнате ещё до того, как вы её купите. Также стоит заранее измерить габариты помещения и просчитать, не будет ли мебель мешать проходу или открыванию дверей.

