Запуск автомобиля с проводов
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:22

Натрий идёт на смену литию: новая эпоха аккумуляторов уже началась

Профессор Цинхуа Ли Цзинхун: натрий-ионные аккумуляторы создают конкуренцию литию

Пока привычные литий-ионные батареи продолжают оставаться стандартом, в мире постепенно формируется новая технологическая волна. Натрий-ионные аккумуляторы, ещё недавно воспринимавшиеся как лабораторный эксперимент, стремительно приближаются к массовому производству. Уже в ближайшие два-три года они начнут сходить с конвейеров крупнейших автопроизводителей, а их внедрение может изменить не только рынок электрокаров, но и всю систему накопления энергии.

Почему именно натрий

На прошедшем форуме по развитию цепочки поставок и стандартов для натрий-ионных аккумуляторов эксперты заявили, что этот тип батарей перешёл на качественно новый уровень.

"Пока о полной замене литий-ионных аккумуляторов речи не идёт, но новый тип создаст дифференцированную конкуренцию", — отметил академик Китайской академии наук и профессор Университета Цинхуа Ли Цзинхун.

Профессор назвал четыре ключевых преимущества новых батарей:

  1. высокая выходная мощность;

  2. стабильность при низких температурах;

  3. безопасность;

  4. низкая себестоимость.

Эти качества делают натрий-ионные аккумуляторы перспективным решением для гибридов, электромобилей и промышленных систем хранения энергии.

Таблица сравнения: литий против натрия

Параметр Литий-ионная батарея Натрий-ионная батарея
Стоимость производства высокая на 30-40% ниже
Энергоплотность выше немного ниже
Работа на морозе теряет ёмкость сохраняет эффективность
Безопасность риск возгорания практически не горит
Срок службы 2000-3000 циклов до 3500 циклов
Экологичность требует сложной утилизации безопасна, нетоксична

Как изменится рынок аккумуляторов

Ситуация в отрасли сместилась от гонки за редкими ресурсами к созданию реальной ценности. Производители сосредоточились на масштабировании, оптимизации себестоимости и адаптации под конкретные рынки. Прогнозы указывают: к 2026 году произойдёт фундаментальный сдвиг.

Что это даст:

  • электромобили станут дешевле;

  • снизится риск перегрева и возгорания;

  • уменьшится зависимость автопрома от лития, кобальта и никеля.

А ведь именно эти металлы сегодня определяют стоимость и экологический след производства аккумуляторов.

Советы шаг за шагом: где пригодятся натрий-ионные батареи

  1. Электрокары и гибриды. Производители видят в натрии способ удешевить производство без потери мощности.

  2. Системы накопления энергии (Energy Storage Systems). Такие батареи способны эффективно работать в мороз и жару, что делает их идеальными для российских климатических условий.

  3. Солнечные электростанции и частные дома. Благодаря устойчивости к перепадам температуры и безопасности их можно устанавливать в помещениях без специальных систем охлаждения.

  4. Промышленность и железнодорожный транспорт. Натриевые аккумуляторы способны выдерживать длительные циклы разряда и заряда, сохраняя стабильность параметров.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Производитель продолжает инвестировать исключительно в литий-ионные решения.

  • Последствие: Растущие цены на сырьё и зависимость от импорта.

  • Альтернатива: Переход на натрий-ионные технологии, использующие более доступные материалы — соль и морскую воду.

А что если литий закончится?

По подсчётам геохимиков, запасов лития хватит на 150 лет, а вот натрия — как минимум на 800. Этот элемент содержится повсюду: в морской воде, минералах и обычной соли. Фактически, он является шестым по распространённости элементом земной коры. Таким образом, "натриевая эпоха" может продлиться дольше, чем история самого лития.

Плюсы и минусы натрий-ионных батарей

Плюсы Минусы
низкая цена производства немного меньшая плотность энергии
устойчивость к холоду технология пока не массовая
пожаробезопасность меньше моделей аккумуляторов на рынке
простая утилизация требуется доработка электродных материалов
высокая экологичность чуть больший вес

Мифы и правда о натриевых батареях

Миф 1. Они не подходят для электромобилей.
Правда: Уже сегодня компания CATL выпустила батареи с плотностью 175 Вт⋅ч/кг и запасом хода более 500 км.

Миф 2. Их нельзя заряжать в мороз.
Правда: Современные натрий-ионные элементы сохраняют производительность даже при -40 °C.

Миф 3. Это временная технология.
Правда: Производители включают её в долгосрочные стратегии, а не как временную замену.

FAQ

Как выбрать аккумулятор для электрокара?
Если вы живёте в регионе с холодными зимами, рассмотрите модели с натриевой основой — они устойчивы к морозу и безопасны.

Сколько стоят натрий-ионные батареи?
Сегодня цена сопоставима с классическими свинцово-кислотными, но эксперты ожидают, что в ближайшие годы она снизится вдвое.

Что лучше: литий или натрий?
Для спортивных электрокаров и дронов литий всё ещё лидирует по энергоёмкости. Но для гибридов, городских автомобилей и систем хранения — натрий становится оптимальным выбором.

Исторический контекст

Работы над натрий-ионными элементами начались ещё в 1980-х, но интерес к ним возродился, когда цены на литий начали расти. Поворотным моментом стало внедрение китайской компанией CATL промышленной версии таких батарей. В 2024 году был представлен первый крупносерийный натриевый аккумулятор для легковых авто и тяжёлых грузовиков.

"Натрий-ионные аккумуляторы уже прошли путь до ранней стадии коммерциализации", — заявил генеральный директор Beijing Zhongke Haina Technology Co. Ли Шуцзюнь.

По его словам, уже сегодня есть образцы с плотностью энергии 165 Вт·ч/кг, рассчитанные на 10 тысяч циклов работы и стабильные в диапазоне от -40°C до +45°C.

3 интересных факта

  • Электролит в натриевых батареях не густеет на холоде, благодаря чему они заряжаются даже при минусовой температуре.
  • Их можно полностью переработать без вреда для окружающей среды.
  • Производственные линии для литиевых батарей подходят и для натриевых — то есть перестраивать заводы не придётся.

