Глутамат натрия в столовой ложке
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:13

Глутамат натрия – друг или враг: экспертное мнение, которое изменит ваше представление

Научные исследования о глутамате натрия: влияние на здоровье, нормы потребления

Глутамат натрия, или пищевая добавка E621, часто воспринимается как вредная. Многих сразу отталкивает буква Е, хотя на самом деле E — это знак классификации, который означает, что добавка прошла процедуру оценки безопасности и была одобрена к использованию в Европейском союзе.

Мифы, связанные с глутаматом, в беседе развеяла директор по маркетингу "Маревен фуд сэнтрал" Нгуен Хай Иен. Специалист развеяла распространенные мифы о глутамате натрия и подчеркнула его безопасность при умеренном употреблении.

Отсутствие связи с проблемами со здоровьем: научные исследования и разрешение ВОЗ

По её словам, научные исследования не выявляют никакой связи между умеренным употреблением глутамата и проблемами со здоровьем. Неслучайно он разрешён к применению Всемирной организацией здравоохранения. Научные данные не подтверждают негативное влияние умеренного употребления глутамата натрия на здоровье человека.

В России этот усилитель вкуса также считается безопасным: так, согласно техническому регламенту Таможенного союза 029/2012, он входит в перечень разрешённых пищевых добавок. Глутамат натрия соответствует требованиям безопасности, установленным в России и других странах Таможенного союза.

Норма содержания: до 10 граммов на килограмм и приправы и пряности без ограничений

В продуктах питания, в которые официально можно добавлять глутамат, норма его содержания составляет до 10 граммов на килограмм (или 1%). Помимо того, существуют приправы и пряности, в которых использование глутамата и вовсе не ограничено. Соблюдение установленных норм содержания глутамата натрия в продуктах питания обеспечивает их безопасность для потребителей.

Если производитель соблюдает все требования, то продукт с глутаматом не может представлять никакой опасности из-за минимального содержания в нём усилителя вкуса, подчеркнула Нгуен Хай Иен. Соблюдение производителями установленных норм и требований является гарантией безопасности продуктов, содержащих глутамат натрия.

Директор по маркетингу "Маревен фуд сэнтрал" Нгуен Хай Иен развенчала мифы о глутамате натрия и подтвердила его безопасность при умеренном употреблении.

Интересные факты о глутамате натрия

Глутамат натрия является усилителем вкуса, который добавляется в продукты питания для придания им более насыщенного вкуса.
Глутамат натрия содержится в естественном виде во многих продуктах питания, таких как помидоры, грибы и сыр.
Глутамат натрия используется в пищевой промышленности уже более 100 лет.

В заключение, умеренное употребление глутамата натрия является безопасным для здоровья и не представляет никакой опасности, если производители соблюдают установленные нормы и требования.

