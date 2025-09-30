Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Coca-Cola
Coca-Cola
© Desingned by Freepik by ы из бутылки в стакан со льдом is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:14

Пузырьки счастья оборачиваются слезами: газировка повышает риск депрессии

Эндокринолог Зухра Павлова: сладкая газировка повышает риск депрессии у женщин

Сладкая газировка давно заняла прочное место на столах россиян: её пьют в кафе, дома и даже используют как утолитель жажды в жару. Но за привлекательным вкусом скрывается серьёзная угроза для здоровья. Врачи всё чаще напоминают: газировка влияет не только на фигуру и обмен веществ, но и на психику.

"Им рискованно пить газировку — вероятность депрессии повышается", — пояснила врач-эндокринолог Зухра Павлова.

По словам специалиста, именно женщины больше подвержены риску. Исследования показывают: любовь к сладким напиткам может привести к изменениям микробиома кишечника и повышенному риску воспалительных процессов в организме, которые отражаются на работе мозга.

Почему газировка так опасна

Главная проблема сладкой газировки — высокое содержание сахара и искусственных добавок. В среднем банка объёмом 330 мл содержит около 35 г сахара — это больше суточной нормы для ребёнка и почти половина для взрослого человека.

При регулярном употреблении газировка вызывает:

  • набор лишнего веса;

  • нарушение чувствительности к инсулину;

  • риск развития диабета второго типа;

  • повреждение зубной эмали;

  • изменения в составе кишечной микрофлоры.

Сравнение: газировка и другие напитки

Напиток Содержание сахара (на 330 мл) Дополнительный эффект
Газировка сладкая 30-40 г Риск ожирения и диабета
Соки пакетированные 25-30 г Менее газированные, но тоже сахар
Энергетики 25-35 г + кофеин Повышенная нагрузка на сердце
Минеральная вода 0 г Безопасна при умеренности
Травяной чай 0 г Полезные вещества, нет сахара

Исследования и психика

Павлова сослалась на данные учёных:

"Женщины, которые регулярно пили газировку и другие подслащённые напитки, имели на 17% выше риск депрессии. У них чаще встречались кишечные бактерии Eggerthella, которые связывают с воспалением и нарушением работы мозга", — привела она результаты исследования.

Примечательно, что у мужчин подобной зависимости выявлено не было. Учёные объясняют это различиями в гормональном фоне и реакции микробиома на сахар.

Советы шаг за шагом: чем заменить газировку

  1. Начните с постепенного сокращения количества сладких напитков.

  2. Замените их минеральной водой без газа или слегка газированной без сахара.

  3. Попробуйте травяные чаи или напитки с лимоном и мятой.

  4. Готовьте домашние морсы и компоты без сахара.

  5. При желании сладкого используйте фрукты и ягоды.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пить газировку для утоления жажды.

  • Последствие: обезвоживание и повышение сахара в крови.

  • Альтернатива: вода, травяные чаи.

  • Ошибка: давать сладкую газировку детям.

  • Последствие: кариес, ожирение, риск диабета.

  • Альтернатива: домашние морсы и соки без сахара.

  • Ошибка: считать диетическую газировку безопасной.

  • Последствие: нарушение микробиома из-за подсластителей.

  • Альтернатива: напитки без добавок.

А что если…

А что, если полностью отказаться от газировки? Организм только выиграет: нормализуется вес, снизится нагрузка на сердце, улучшится состояние кожи и психическое здоровье. Уже через месяц уровень сахара и инсулиновая чувствительность приходят в норму, а микробиом кишечника восстанавливается.

FAQ

Можно ли пить газировку иногда?
Редко и в небольших количествах — не более 1 банки в месяц.

А диетическая газировка безопасна?
Нет. Подсластители тоже влияют на микробиом и усиливают тягу к сладкому.

Почему газировка влияет на психику?
Через изменения в микрофлоре кишечника, что сказывается на работе нервной системы.

Чем заменить газировку?
Минеральной водой, травяным чаем, морсами и лимонной водой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Короткий дневной сон улучшает память и концентрацию, предотвращает стресс — отметил психиатр Костюк сегодня в 9:55

Японцы знали давно: дневной сон укрепляет здоровье и повышает работоспособность

Психиатр рассказал, что короткий сон днём улучшает работу мозга и снижает стресс. Узнайте, как правильно организовать "энергетическую дрему".

Читать полностью » Якиманская: кашель с болью в груди или одышкой требует срочной диагностики сегодня в 9:39

Мучительный кашель? Это не просто простуда, а тревожный знак организма

Кашель — не болезнь, а симптом. Врачи объяснили, какие виды кашля бывают и как сочетать лекарства с домашними методами для быстрого выздоровления.

Читать полностью » Лунатизм не является психическим расстройством и чаще связан с перегрузкой нервной системы — эксперты сегодня в 9:08

Заснул — а проснулся на кухне: почему возникает сомнамбулизм и чем он опасен

Лунатизм встречается у каждого пятого ребёнка и обычно проходит к подростковому возрасту. Но у взрослых он опаснее и требует внимания.

Читать полностью » Хронические запоры удваивают риск сердечно-сосудистых заболеваний — установили учёные Университета Монаша в Австралии сегодня в 8:55

Ваш унитаз знает правду: связь запоров с инфарктами и инсультами доказана

Учёные выяснили: хронические запоры удваивают риск инфаркта и инсульта. Почему здоровье кишечника так важно для сердца?

Читать полностью » Эндокринолог Наталья Балашова рассказала о признаках и рисках предиабета сегодня в 8:35

Диабет начинается тихо: предиабет крадёт здоровье, пока анализы не вскрыли правду

Незаметная жажда и пара лишних килограммов могут быть тревожным сигналом. Врачи рассказали, как распознать предиабет и остановить его развитие.

Читать полностью » Домашний уход за кожей эффективнее и безопаснее инъекций при регулярном применении — Наталья Рябинова сегодня в 8:08

Филлеры тают, а дисциплина остаётся: почему регулярный уход эффективнее быстрых процедур

Домашний уход за кожей может быть эффективнее инъекций. Какие средства работают и почему философия терпения лучше быстрого результата?

Читать полностью » Сон на животе перегружает шею и позвоночник, поэтому физиотерапевт Сэмми Марго советует отказаться сегодня в 7:55

Как подушка превращает сон в кошмар: советы физиотерапевта для здоровья позвоночника

Некоторые привычные позы во сне приводят к болям в спине и шее. Узнайте, как правильно спать, чтобы сохранить здоровье позвоночника и качество отдыха.

Читать полностью » Невролог Анна Копцева: недолеченная грыжа диска может привести к инвалидности сегодня в 7:32

Игнорируете боли в спине? Это может закончиться инвалидностью

Недолеченная грыжа позвоночника может обернуться инвалидностью. Врачи объяснили, когда нужна операция, а когда помогает консервативная терапия.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Вислоухие кошки подверженны артриту, аномалиям суставов и хромоте
Наука

Санторини и Колумбо образуют единую магматическую систему, вызвавшую десятки тысяч толчков — Nature
Авто и мото

Расход топлива у вариатора ниже на 1–2 литра по сравнению с классическим автоматом
ПФО

Въездной туризм в России вырос на 21% за сезон
Красота и здоровье

Судороги в ногах могут сигнализировать о нехватке магния и проблемах с щитовидкой — врачи
Туризм

Достопримечательности Владивостока: Токарёвский маяк, улица Светланская и Миллионка
Садоводство

Осенняя обработка яблонь от парши в Томской области обязательна
Технологии

Павла Дурова обвинили в расизме после ответа пользователю X о новой функции Telegram
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet