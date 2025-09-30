Пузырьки счастья оборачиваются слезами: газировка повышает риск депрессии
Сладкая газировка давно заняла прочное место на столах россиян: её пьют в кафе, дома и даже используют как утолитель жажды в жару. Но за привлекательным вкусом скрывается серьёзная угроза для здоровья. Врачи всё чаще напоминают: газировка влияет не только на фигуру и обмен веществ, но и на психику.
"Им рискованно пить газировку — вероятность депрессии повышается", — пояснила врач-эндокринолог Зухра Павлова.
По словам специалиста, именно женщины больше подвержены риску. Исследования показывают: любовь к сладким напиткам может привести к изменениям микробиома кишечника и повышенному риску воспалительных процессов в организме, которые отражаются на работе мозга.
Почему газировка так опасна
Главная проблема сладкой газировки — высокое содержание сахара и искусственных добавок. В среднем банка объёмом 330 мл содержит около 35 г сахара — это больше суточной нормы для ребёнка и почти половина для взрослого человека.
При регулярном употреблении газировка вызывает:
-
набор лишнего веса;
-
нарушение чувствительности к инсулину;
-
риск развития диабета второго типа;
-
повреждение зубной эмали;
-
изменения в составе кишечной микрофлоры.
Сравнение: газировка и другие напитки
|Напиток
|Содержание сахара (на 330 мл)
|Дополнительный эффект
|Газировка сладкая
|30-40 г
|Риск ожирения и диабета
|Соки пакетированные
|25-30 г
|Менее газированные, но тоже сахар
|Энергетики
|25-35 г + кофеин
|Повышенная нагрузка на сердце
|Минеральная вода
|0 г
|Безопасна при умеренности
|Травяной чай
|0 г
|Полезные вещества, нет сахара
Исследования и психика
Павлова сослалась на данные учёных:
"Женщины, которые регулярно пили газировку и другие подслащённые напитки, имели на 17% выше риск депрессии. У них чаще встречались кишечные бактерии Eggerthella, которые связывают с воспалением и нарушением работы мозга", — привела она результаты исследования.
Примечательно, что у мужчин подобной зависимости выявлено не было. Учёные объясняют это различиями в гормональном фоне и реакции микробиома на сахар.
Советы шаг за шагом: чем заменить газировку
-
Начните с постепенного сокращения количества сладких напитков.
-
Замените их минеральной водой без газа или слегка газированной без сахара.
-
Попробуйте травяные чаи или напитки с лимоном и мятой.
-
Готовьте домашние морсы и компоты без сахара.
-
При желании сладкого используйте фрукты и ягоды.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: пить газировку для утоления жажды.
-
Последствие: обезвоживание и повышение сахара в крови.
-
Альтернатива: вода, травяные чаи.
-
Ошибка: давать сладкую газировку детям.
-
Последствие: кариес, ожирение, риск диабета.
-
Альтернатива: домашние морсы и соки без сахара.
-
Ошибка: считать диетическую газировку безопасной.
-
Последствие: нарушение микробиома из-за подсластителей.
-
Альтернатива: напитки без добавок.
А что если…
А что, если полностью отказаться от газировки? Организм только выиграет: нормализуется вес, снизится нагрузка на сердце, улучшится состояние кожи и психическое здоровье. Уже через месяц уровень сахара и инсулиновая чувствительность приходят в норму, а микробиом кишечника восстанавливается.
FAQ
Можно ли пить газировку иногда?
Редко и в небольших количествах — не более 1 банки в месяц.
А диетическая газировка безопасна?
Нет. Подсластители тоже влияют на микробиом и усиливают тягу к сладкому.
Почему газировка влияет на психику?
Через изменения в микрофлоре кишечника, что сказывается на работе нервной системы.
Чем заменить газировку?
Минеральной водой, травяным чаем, морсами и лимонной водой.
