Пузырьки счастья оборачиваются слезами: газировка повышает риск депрессии

Сладкая газировка давно заняла прочное место на столах россиян: её пьют в кафе, дома и даже используют как утолитель жажды в жару. Но за привлекательным вкусом скрывается серьёзная угроза для здоровья. Врачи всё чаще напоминают: газировка влияет не только на фигуру и обмен веществ, но и на психику.

"Им рискованно пить газировку — вероятность депрессии повышается", — пояснила врач-эндокринолог Зухра Павлова.

По словам специалиста, именно женщины больше подвержены риску. Исследования показывают: любовь к сладким напиткам может привести к изменениям микробиома кишечника и повышенному риску воспалительных процессов в организме, которые отражаются на работе мозга.

Почему газировка так опасна

Главная проблема сладкой газировки — высокое содержание сахара и искусственных добавок. В среднем банка объёмом 330 мл содержит около 35 г сахара — это больше суточной нормы для ребёнка и почти половина для взрослого человека.

При регулярном употреблении газировка вызывает:

набор лишнего веса;

нарушение чувствительности к инсулину;

риск развития диабета второго типа;

повреждение зубной эмали;

изменения в составе кишечной микрофлоры.

Сравнение: газировка и другие напитки