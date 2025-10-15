Напиток, который вызывает голод: как газировка ломает обмен веществ и мозг

Газировка — привычный напиток для миллионов людей. Её любят за сладкий вкус и освежающую пенистость, но мало кто задумывается, что за этим кроется серьёзный вред для организма. О том, какие риски несёт регулярное употребление сладких газированных напитков, рассказала врач Вера Сережина в беседе с РИАМО.

"Серьезную опасность представляет ортофосфорная кислота — компонент, входящий в состав многих сладких газировок. Она активно связывает кальций и выводит его из организма, что приводит к вымыванию кальция из костной ткани. Негативно воздействует и на зубную эмаль, и на слизистую желудка, особенно при повышенной кислотности", — предупредила врач Вера Сережина.

Почему газировка — это не просто пустые калории

Газированные напитки содержат огромное количество сахара — в одной банке может быть до 10 чайных ложек. Эти простые углеводы мгновенно повышают уровень глюкозы в крови, вызывают скачки инсулина и усиливают чувство голода.

При регулярном употреблении формируется порочный круг: чем больше сладкого пьёт человек, тем чаще ему хочется есть. Именно поэтому газировка — один из факторов развития ожирения и сахарного диабета второго типа.

Кроме того, такие напитки содержат химические добавки, ароматизаторы и красители, которые создают приятный вкус, но не приносят никакой пользы организму.

Опасные компоненты в составе

Ортофосфорная кислота - разрушает эмаль, вымывает кальций, повышает кислотность желудка. Сахар или кукурузный сироп - провоцирует ожирение и диабет. Искусственные подсластители (аспартам, сукралоза) — влияют на нервную систему и обмен веществ. Кофеин - вызывает привыкание и обезвоживает организм. Углекислый газ - растягивает стенки желудка, провоцирует изжогу и вздутие.

Как газировка влияет на ЖКТ

По словам Сережиной, углекислый газ, который делает напиток пенистым, раздражает слизистую желудка и может вызывать воспаления.

"Углекислый газ, придающий газировке характерную пенистость, увеличивает риск воспалений, изжоги, а также нарушений работы желчного пузыря и печени", — отметила врач.

Газировка повышает кислотность, особенно если выпивается натощак. Это усиливает симптомы гастрита, изжоги и вздутия живота. При частом употреблении страдает не только желудок, но и печень: сахар и химические добавки перегружают её работу, а избыток фосфатов нарушает обмен кальция.

Сравнение: вода, сок и газировка