газировка
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 6:12

Напиток, который вызывает голод: как газировка ломает обмен веществ и мозг

Врач Сережина: ортофосфорная кислота в газировке вымывает кальций и разрушает зубную эмаль

Газировка — привычный напиток для миллионов людей. Её любят за сладкий вкус и освежающую пенистость, но мало кто задумывается, что за этим кроется серьёзный вред для организма. О том, какие риски несёт регулярное употребление сладких газированных напитков, рассказала врач Вера Сережина в беседе с РИАМО.

"Серьезную опасность представляет ортофосфорная кислота — компонент, входящий в состав многих сладких газировок. Она активно связывает кальций и выводит его из организма, что приводит к вымыванию кальция из костной ткани. Негативно воздействует и на зубную эмаль, и на слизистую желудка, особенно при повышенной кислотности", — предупредила врач Вера Сережина.

Почему газировка — это не просто пустые калории

Газированные напитки содержат огромное количество сахара — в одной банке может быть до 10 чайных ложек. Эти простые углеводы мгновенно повышают уровень глюкозы в крови, вызывают скачки инсулина и усиливают чувство голода.

При регулярном употреблении формируется порочный круг: чем больше сладкого пьёт человек, тем чаще ему хочется есть. Именно поэтому газировка — один из факторов развития ожирения и сахарного диабета второго типа.

Кроме того, такие напитки содержат химические добавки, ароматизаторы и красители, которые создают приятный вкус, но не приносят никакой пользы организму.

Опасные компоненты в составе

  1. Ортофосфорная кислота - разрушает эмаль, вымывает кальций, повышает кислотность желудка.

  2. Сахар или кукурузный сироп - провоцирует ожирение и диабет.

  3. Искусственные подсластители (аспартам, сукралоза) — влияют на нервную систему и обмен веществ.

  4. Кофеин - вызывает привыкание и обезвоживает организм.

  5. Углекислый газ - растягивает стенки желудка, провоцирует изжогу и вздутие.

Как газировка влияет на ЖКТ

По словам Сережиной, углекислый газ, который делает напиток пенистым, раздражает слизистую желудка и может вызывать воспаления.

"Углекислый газ, придающий газировке характерную пенистость, увеличивает риск воспалений, изжоги, а также нарушений работы желчного пузыря и печени", — отметила врач.

Газировка повышает кислотность, особенно если выпивается натощак. Это усиливает симптомы гастрита, изжоги и вздутия живота. При частом употреблении страдает не только желудок, но и печень: сахар и химические добавки перегружают её работу, а избыток фосфатов нарушает обмен кальция.

Сравнение: вода, сок и газировка

Напиток Состав и действие Влияние на организм
Чистая вода Без сахара и добавок Поддерживает обмен веществ и выводит токсины
Натуральный сок Витамины и природные сахара Полезен в умеренном количестве
Газировка Сахар, кислоты, подсластители Повышает риск диабета, разрушает эмаль

Почему страдают зубы и кости

Ортофосфорная кислота, добавляемая для усиления вкуса и "искрящегося" эффекта, связывает кальций и выводит его из организма. Это ведёт к постепенному ослаблению костной ткани, особенно у детей и подростков.

Со временем зубная эмаль истончается, повышается чувствительность, а на поверхности появляются микротрещины. Даже "диетические" варианты напитков не спасают — кислота и газ оказывают тот же эффект.

Искусственные подсластители: скрытая угроза

Многие заменяют обычную газировку на "ноль калорий", полагая, что она безопасна. Однако Сережина предостерегает: искусственные подсластители тоже небезвредны.

"В составе газировок часто присутствуют искусственные подсластители. Они могут привести к нарушениям нервной системы, депрессии и даже когнитивным расстройствам", — пояснила врач.

Некоторые исследования показывают, что такие добавки меняют микрофлору кишечника и повышают риск метаболических нарушений.

Советы шаг за шагом: как сократить вред

  1. Замените газировку водой с лимоном или мятой. Это освежает без сахара и кислот.

  2. Читайте состав. Избегайте напитков с ортофосфорной кислотой и искусственными подсластителями.

  3. Пейте после еды, а не натощак. Это снизит раздражение слизистой.

  4. Постепенно уменьшайте количество. Отказаться полностью можно за 2-3 недели.

  5. Следите за зубами. После газировки не чистите их сразу — подождите 30 минут, чтобы не стереть размягчённую эмаль.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пить газировку вместо воды.
    Последствие: обезвоживание и нарушение обмена веществ.
    Альтернатива: минеральная или фильтрованная вода без газа.

  • Ошибка: давать сладкую газировку детям.
    Последствие: кариес, проблемы с концентрацией и ожирение.
    Альтернатива: домашний морс или компот без сахара.

  • Ошибка: думать, что "лайт"-варианты безопасны.
    Последствие: влияние на нервную систему и микрофлору кишечника.
    Альтернатива: травяные чаи, настои, вода с фруктами.

А что если пить только "без сахара"?

Газировка без калорий не решает проблему. Кислоты и углекислый газ всё равно раздражают слизистую, а искусственные заменители сахара нарушают вкусовое восприятие — мозг "ждёт" энергию, но не получает её. Это приводит к перееданию и скачкам инсулина.

Кроме того, подсластители могут вызывать головные боли и бессонницу при регулярном употреблении.

FAQ

Можно ли пить газировку иногда?
Редкое употребление неопасно, если человек здоров и соблюдает баланс. Но ежедневная привычка приводит к хроническим нарушениям.

Помогает ли газированная вода без сахара при похудении?
Да, если это просто вода с углекислым газом без добавок — она не повышает вес и может помочь контролировать аппетит.

Как понять, что газировка вредит организму?
Если появились изжога, вздутие, чувствительность зубов или повышенная утомляемость, стоит сократить потребление.

