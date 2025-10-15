Напиток, который вызывает голод: как газировка ломает обмен веществ и мозг
Газировка — привычный напиток для миллионов людей. Её любят за сладкий вкус и освежающую пенистость, но мало кто задумывается, что за этим кроется серьёзный вред для организма. О том, какие риски несёт регулярное употребление сладких газированных напитков, рассказала врач Вера Сережина в беседе с РИАМО.
"Серьезную опасность представляет ортофосфорная кислота — компонент, входящий в состав многих сладких газировок. Она активно связывает кальций и выводит его из организма, что приводит к вымыванию кальция из костной ткани. Негативно воздействует и на зубную эмаль, и на слизистую желудка, особенно при повышенной кислотности", — предупредила врач Вера Сережина.
Почему газировка — это не просто пустые калории
Газированные напитки содержат огромное количество сахара — в одной банке может быть до 10 чайных ложек. Эти простые углеводы мгновенно повышают уровень глюкозы в крови, вызывают скачки инсулина и усиливают чувство голода.
При регулярном употреблении формируется порочный круг: чем больше сладкого пьёт человек, тем чаще ему хочется есть. Именно поэтому газировка — один из факторов развития ожирения и сахарного диабета второго типа.
Кроме того, такие напитки содержат химические добавки, ароматизаторы и красители, которые создают приятный вкус, но не приносят никакой пользы организму.
Опасные компоненты в составе
-
Ортофосфорная кислота - разрушает эмаль, вымывает кальций, повышает кислотность желудка.
-
Сахар или кукурузный сироп - провоцирует ожирение и диабет.
-
Искусственные подсластители (аспартам, сукралоза) — влияют на нервную систему и обмен веществ.
-
Кофеин - вызывает привыкание и обезвоживает организм.
-
Углекислый газ - растягивает стенки желудка, провоцирует изжогу и вздутие.
Как газировка влияет на ЖКТ
По словам Сережиной, углекислый газ, который делает напиток пенистым, раздражает слизистую желудка и может вызывать воспаления.
"Углекислый газ, придающий газировке характерную пенистость, увеличивает риск воспалений, изжоги, а также нарушений работы желчного пузыря и печени", — отметила врач.
Газировка повышает кислотность, особенно если выпивается натощак. Это усиливает симптомы гастрита, изжоги и вздутия живота. При частом употреблении страдает не только желудок, но и печень: сахар и химические добавки перегружают её работу, а избыток фосфатов нарушает обмен кальция.
Сравнение: вода, сок и газировка
|Напиток
|Состав и действие
|Влияние на организм
|Чистая вода
|Без сахара и добавок
|Поддерживает обмен веществ и выводит токсины
|Натуральный сок
|Витамины и природные сахара
|Полезен в умеренном количестве
|Газировка
|Сахар, кислоты, подсластители
|Повышает риск диабета, разрушает эмаль
Почему страдают зубы и кости
Ортофосфорная кислота, добавляемая для усиления вкуса и "искрящегося" эффекта, связывает кальций и выводит его из организма. Это ведёт к постепенному ослаблению костной ткани, особенно у детей и подростков.
Со временем зубная эмаль истончается, повышается чувствительность, а на поверхности появляются микротрещины. Даже "диетические" варианты напитков не спасают — кислота и газ оказывают тот же эффект.
Искусственные подсластители: скрытая угроза
Многие заменяют обычную газировку на "ноль калорий", полагая, что она безопасна. Однако Сережина предостерегает: искусственные подсластители тоже небезвредны.
"В составе газировок часто присутствуют искусственные подсластители. Они могут привести к нарушениям нервной системы, депрессии и даже когнитивным расстройствам", — пояснила врач.
Некоторые исследования показывают, что такие добавки меняют микрофлору кишечника и повышают риск метаболических нарушений.
Советы шаг за шагом: как сократить вред
-
Замените газировку водой с лимоном или мятой. Это освежает без сахара и кислот.
-
Читайте состав. Избегайте напитков с ортофосфорной кислотой и искусственными подсластителями.
-
Пейте после еды, а не натощак. Это снизит раздражение слизистой.
-
Постепенно уменьшайте количество. Отказаться полностью можно за 2-3 недели.
-
Следите за зубами. После газировки не чистите их сразу — подождите 30 минут, чтобы не стереть размягчённую эмаль.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: пить газировку вместо воды.
Последствие: обезвоживание и нарушение обмена веществ.
Альтернатива: минеральная или фильтрованная вода без газа.
-
Ошибка: давать сладкую газировку детям.
Последствие: кариес, проблемы с концентрацией и ожирение.
Альтернатива: домашний морс или компот без сахара.
-
Ошибка: думать, что "лайт"-варианты безопасны.
Последствие: влияние на нервную систему и микрофлору кишечника.
Альтернатива: травяные чаи, настои, вода с фруктами.
А что если пить только "без сахара"?
Газировка без калорий не решает проблему. Кислоты и углекислый газ всё равно раздражают слизистую, а искусственные заменители сахара нарушают вкусовое восприятие — мозг "ждёт" энергию, но не получает её. Это приводит к перееданию и скачкам инсулина.
Кроме того, подсластители могут вызывать головные боли и бессонницу при регулярном употреблении.
FAQ
Можно ли пить газировку иногда?
Редкое употребление неопасно, если человек здоров и соблюдает баланс. Но ежедневная привычка приводит к хроническим нарушениям.
Помогает ли газированная вода без сахара при похудении?
Да, если это просто вода с углекислым газом без добавок — она не повышает вес и может помочь контролировать аппетит.
Как понять, что газировка вредит организму?
Если появились изжога, вздутие, чувствительность зубов или повышенная утомляемость, стоит сократить потребление.
