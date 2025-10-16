Газировку хотят отобрать у детей: запрет, который может вызвать обратный эффект

Идея ограничить продажу сладких газированных напитков детям в России вызвала бурное обсуждение. С одной стороны, родители и врачи давно говорят о вреде сахара и необходимости снижать его потребление. С другой — специалисты предупреждают, что запреты в вопросах питания не всегда приводят к ожидаемому эффекту. Врач Екатерина Дмитренко считает, что подобные меры могут только усилить интерес подростков к "запретному" продукту и стать стимулом к поиску обходных путей.

Что предлагают запретить

Национальный родительский комитет направил в Государственную думу обращение с предложением запретить продажу сладкой газировки несовершеннолетним. Аргументы сторонников инициативы очевидны: сахарные напитки способствуют развитию ожирения, диабета и кариеса, а также негативно влияют на обмен веществ.

Глава комитета Ирина Волынец пояснила, что цель проекта — защита здоровья детей. По её словам, регулярное употребление сладкой газировки вредит не меньше, чем энергетики или фастфуд, но в отличие от них пока не регулируется законом.

Однако не все эксперты поддерживают идею запретов. По мнению врачей, решение проблемы лежит не в ограничениях, а в воспитании культуры питания и повышении осведомлённости родителей и подростков.

"Введение запрета на продажу сладких газированных напитков детям может привести к обратному эффекту", — заявила врач Екатерина Дмитренко.

Опыт с энергетиками: повторение сценария?

В России уже действует запрет на продажу энергетических напитков несовершеннолетним, но, как отмечают специалисты, это не избавило подростков от желания их покупать.

"Молодые люди могут начать искать обходные пути для получения запрещённых напитков", — предупредила врач Екатерина Дмитренко.

Запрет, по её словам, может вызвать "эффект привлекательности" — чем строже ограничение, тем сильнее желание нарушить правило. Этот феномен хорошо известен психологам и педагогам: подростки воспринимают запреты как вызов и стремятся доказать самостоятельность.

К тому же, доступ к таким напиткам нередко сохраняется — подростки просят взрослых купить товар или делают заказы онлайн, где контроль минимален.

Влияние газировки на организм ребёнка

Чтобы понять, почему споры вокруг сладких напитков так остры, стоит вспомнить, что происходит в организме после их употребления.

Газировка содержит большое количество сахара, кофеина, ароматизаторов и фосфорной кислоты. Один стандартный стакан напитка может содержать до десяти чайных ложек сахара — это превышает дневную норму для ребёнка.

Избыточное потребление сладкой жидкости приводит к скачкам глюкозы в крови, перегружает поджелудочную железу и способствует развитию инсулинорезистентности — раннего признака диабета.

Кроме того, кислоты и углекислый газ раздражают слизистую желудка, вызывают вздутие и нарушают микрофлору кишечника. А при регулярном употреблении страдают зубы и костная ткань из-за вымывания кальция.

Как формировать здоровые привычки

Запретить — проще, чем объяснить. Но, как подчеркивает Дмитренко, устойчивый эффект достигается только через воспитание и информирование.

"Необходимо формировать у молодёжи правильные пищевые привычки и адаптировать образовательные программы", — считает врач Екатерина Дмитренко.

Речь идёт не о сухих лекциях, а о практическом обучении: как читать состав продуктов, почему важно пить воду, что происходит в организме при избытке сахара. В школах и кружках можно вводить игровые занятия о питании, проводить дегустации полезных напитков и фруктовых смузи.

Для родителей также важна личная вовлечённость. Когда дети видят, что взрослые сами выбирают здоровую пищу, они быстрее перенимают эти привычки.

Что может заменить сладкую газировку

Вкусные и безопасные альтернативы давно существуют — нужно лишь сделать их привычными.

Домашние компоты и морсы. Можно варить из свежих или замороженных ягод без добавления сахара.

Фруктовая вода. Несколько ломтиков лимона, апельсина или мяты делают обычную воду ароматной и освежающей.

Смузи. Фрукты, овощи и йогурт — вкусный и питательный вариант без вредных добавок.

Минеральная вода. Хорошо утоляет жажду и восполняет минералы.

Если ребёнку нравится шипучесть, можно использовать воду с лёгкой газацией и добавлением натуральных соков.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: запрещать ребёнку любые сладости и газированные напитки.

Последствие: формируется протест и скрытое потребление.

Альтернатива: разрешать в разумных количествах, объясняя вред переизбытка сахара.

Ошибка: заменять газировку пакетированными соками.

Последствие: те же риски из-за большого содержания сахара.

Альтернатива: разбавлять сок водой или выбирать свежевыжатый.

Ошибка: использовать сладкие напитки как поощрение.

Последствие: формирование зависимости и неправильных ассоциаций.

Альтернатива: хвалить за успехи словами, совместными занятиями или прогулками.

А что если всё же ввести запрет

Если инициатива о запрете продажи сладкой газировки детям будет реализована, многое будет зависеть от того, как её внедрят.

Чтобы избежать обратного эффекта, специалисты советуют сопровождать закон просветительскими кампаниями, школьными программами и поддержкой производителей, предлагающих полезные напитки.

В противном случае можно столкнуться с ситуацией, когда подростки будут воспринимать газировку как символ независимости, а не как источник вреда.

Таблица "Плюсы и минусы" инициативы