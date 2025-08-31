Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сода для защиты растений
Сода для защиты растений
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 0:47

Секрет, который прогонит муравьёв с огорода за ночь: дешёвый продукт с кухни решит проблему раз и навсегда

Сода против муравьёв: как избавиться от вредителей за 3 дня без химии

Муравьи на грядках — частая проблема для дачников. Они не только роют ходы и портят корни растений, но и "разводят" тлю, которая высасывает соки из молодых побегов. Применять химию рядом с овощами и ягодами многие не решаются. Но решение есть, и оно максимально простое — обычная пищевая сода.

Почему сода работает против муравьёв

Сода воздействует сразу несколькими способами:
• нарушает феромонные тропы, по которым муравьи ориентируются;
• раздражает хитиновый покров, заставляя насекомых покидать обработанные места;
• при попадании внутрь разрушает кислотно-щелочной баланс.

В итоге сода действует и как отпугиватель, и как контактный инсектицид в высокой концентрации.

Как уничтожить муравейник

Чтобы избавиться от колонии, нужно найти гнездо. Обычно оно заметно по высокой активности насекомых. Снимите верхний слой почвы, обнажив ходы и камеры с яйцами, и засыпьте их обильно содой.

Для усиления эффекта сверху можно полить 9%-м уксусом: химическая реакция поможет веществу проникнуть глубже. После обработки накройте место плотным материалом, например куском рубероида, на пару дней. Муравьи покинут разрушенное гнездо.

Как защитить растения

Чтобы муравьи не поднимались по стволам деревьев или не проникали на грядки, создают защитный барьер. Смешайте пищевую соду с поваренной солью в равных частях и насыпьте полоску шириной 3-5 см вокруг защищаемой зоны. Муравьи избегают пересекать такие дорожки.

Сода против тли

Часто муравьи расселяют тлю, которая наносит не меньше вреда. Для борьбы с ней готовят рабочий раствор: в литре тёплой воды растворяют 5 ст. ложек соды, добавляют 1-2 ст. ложки растительного масла и несколько капель жидкого мыла.

Этой смесью опрыскивают заражённые побеги, стараясь попасть на скопления насекомых. Сода повреждает тлю, а масло и мыло закупоривают дыхательные пути. Обработку повторяют каждые 3-5 дней при необходимости.

Важные нюансы

Стоит учитывать, что сода подщелачивает почву. Поэтому злоупотреблять методом на культурах, чувствительных к уровню pH (голубика, рододендроны), не рекомендуется.

В остальных случаях сода — идеальный способ быстро и безопасно избавиться от муравьёв. Она не вредит человеку, растениям и домашним животным, а результат заметен практически сразу.

Три интересных факта

  1. Муравьи могут переносить груз, превышающий их вес в 20-50 раз.
  2. В природе муравьи не только разводят тлю, но и "пасут" её, получая сладкий сок — падь.
  3. Сода издавна использовалась садоводами не только против муравьёв, но и для профилактики мучнистой росы на растениях.

