"Зеро" не значит безопасная: диетическая кола оказалась опаснее обычной

Ученые предупреждают: даже одна банка газировки в день может привести к серьезным проблемам с печенью. Новое исследование показало, что как обычные, так и диетические версии напитков повышают риск неалкогольных заболеваний печени, и этот эффект оказался куда сильнее, чем предполагалось раньше.

Почему газировка стала проблемой для печени

Сладкие напитки давно обвиняют в ожирении, диабете и сердечных заболеваниях. Теперь к этому списку добавилась и болезнь печени, связанная с метаболической дисфункцией (MASLD). В отличие от цирроза, вызванного алкоголем, MASLD развивается из-за накопления жира внутри клеток печени. Это состояние уже называют "болезнью 21 века".

По данным британских медиков, от него страдает каждый пятый житель страны, а у многих диагноз остаётся нераспознанным. Болезнь долгое время не даёт ярких симптомов — человек может чувствовать лёгкую усталость, но не подозревать, что печень уже страдает.

Новое исследование из Китая

Группа китайских учёных из Университета Сучжоу проанализировала данные более чем 123 тысяч британцев. Все участники не имели ранее заболеваний печени и на протяжении десяти лет регулярно сообщали о своём рационе.

Результаты оказались тревожными. Всего 250 мл газировки в день - меньше стандартной банки — повышали риск MASLD на 60%. Напитки с сахаром, такие как Coca-Cola, увеличивали этот показатель на 50%, но и "диетические" версии, вроде Diet Coke или Sprite Zero Sugar, оказались даже опаснее.

"Наше исследование показывает, что напитки с низким содержанием сахара или без сахара на самом деле связаны с более высоким риском MASLD, даже при умеренном уровне, таком как одна банка в день", — сказал исследователь гастроэнтерологии Лихэ Лю.

Учёные подчеркивают: традиционно внимание уделялось именно сладким напиткам, однако результаты показали, что искусственные подсластители тоже могут нарушать обмен веществ.

Почему это происходит

Исследователи объясняют: сладкие напитки вызывают резкий скачок уровня глюкозы и инсулина, что провоцирует отложение жира и перегружает печень.

А напитки без сахара действуют по-другому — они вмешиваются в микробиом кишечника, нарушают ощущение сытости и повышают тягу к сладкому.

"Подслащенные напитки с низким содержанием сахара или без сахара могут повлиять на здоровье печени, изменяя микробиом кишечника, нарушая чувство сытости, вызывая тягу к сладкому и даже стимулируя секрецию инсулина", — отметил Лихэ Лю.

Вода, по словам учёного, остаётся самым безопасным выбором: она не вызывает метаболических перегрузок и помогает естественно очищать организм.

Сравнение: обычная vs. диетическая газировка

Тип напитка Содержание сахара Риск MASLD Механизм влияния Обычная (Coca-Cola, Pepsi) Высокое +50% Повышает глюкозу и инсулин Диетическая (Diet Coke, Sprite Zero) Нет сахара, но есть подсластители +60% Нарушает микробиом кишечника Вода 0 -15% Снижает нагрузку на печень

Как снизить риск (пошагово)

Уменьшить потребление любых газированных напитков — даже "нулевых". Заменить газировку водой, несладким чаем или минеральной водой. Следить за составом: избегать аспартама, сукралозы и других синтетических подсластителей. Добавить клетчатку и ферментированные продукты (кефир, йогурт, кимчи) для поддержки микрофлоры. Регулярно проверять уровень ферментов печени - особенно при избыточном весе или диабете.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ежедневное употребление "диетической" газировки.

Последствие: нарушение микробиома и рост жира в печени.

Альтернатива: минеральная вода с лимоном или травяной чай.

ежедневное употребление "диетической" газировки. нарушение микробиома и рост жира в печени. минеральная вода с лимоном или травяной чай. Ошибка: замена сахара искусственными подсластителями.

Последствие: рост аппетита и сбой инсулинового ответа.

Альтернатива: натуральные подсластители — стевия, эритритол.

А что если полностью отказаться от газировки?

Исследование показало, что у людей, заменивших газированные напитки на воду, риск MASLD снижался на 12-15%. Даже небольшие изменения в рационе давали заметный эффект уже через несколько лет.

Профессор Филип Ньюсом из Королевского колледжа Лондона предупреждает:

"Мы наблюдаем рост заболеваний печени в Великобритании, и проблема заключается в том, что симптомы часто остаются незаметными, пока не становится слишком поздно", — сказал профессор.

Он напоминает, что алкоголь — не единственная причина повреждения печени: жировые отложения и высокий уровень сахара в крови наносят не меньший ущерб.

Плюсы и минусы популярных напитков

Напиток Плюсы Минусы Обычная газировка Вкус, бодрящий эффект Сахар, калории, нагрузка на печень Диетическая Нет сахара Искусственные добавки, влияние на микробиом Минеральная вода Увлажнение, минералы Нет вкуса, требует привычки Чай без сахара Антиоксиданты Возможна кофеиновая зависимость

Мифы и правда

Миф: диетическая кола безопаснее обычной.

Правда: исследования показали, что риск для печени даже выше.

Миф: безалкогольные напитки не влияют на печень.

Правда: MASLD развивается независимо от алкоголя.

Миф: одна банка в день — это немного.

Правда: даже 250 мл способны увеличить риск заболевания на 60%.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как выбрать безопасный напиток?

Лучше всего подойдёт простая или минеральная вода. При желании — добавьте немного лимона или мяты.

Что делать, если уже есть проблемы с печенью?

Отказ от газировки и подсластителей, лёгкая диета, богатая овощами и белком, а также консультация гастроэнтеролога.

Можно ли пить газировку после спорта?

Нет. После тренировки организму нужна вода, чтобы восстановить баланс электролитов.

Три интересных факта

Даже "нулевая" газировка может вызывать инсулиновый отклик без сахара.

Подсластители влияют на мозг, усиливая тягу к сладкому.

В Японии проводятся исследования, где воду рассматривают как терапевтическое средство при жировой болезни печени.

Исторический контекст

Первые диетические напитки появились в 1950-х годах, когда люди искали способ снизить потребление сахара. Тогда считалось, что они безвредны. Лишь спустя десятилетия учёные начали замечать связь между искусственными подсластителями и метаболическими нарушениями.

Сегодня, спустя более 70 лет, медики по всему миру пересматривают рекомендации. Теперь очевидно: "нулевая" газировка не равна "здоровому выбору".