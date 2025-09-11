Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована вчера в 23:38

Газировка опаснее, чем кажется: сахар без пользы превращает печень в склад жира

Гастроэнтеролог Вивиан Асамоа: одна газировка в день повышает риск жировой болезни печени

Газированные напитки давно стали привычным элементом повседневного рациона — кто-то берет их к обеду в офисе, кто-то пьёт вечером перед телевизором. Но за кажущейся безобидностью скрывается опасность: даже одна банка сладкой газировки в день может привести к серьёзным нарушениям в работе печени.

Как газировка влияет на печень

Организм воспринимает сахар из сладких напитков иначе, чем, например, из фруктов. В газировке практически нет клетчатки и полезных веществ, поэтому сахар в чистом виде быстро попадает в кровь. Печень вынуждена перерабатывать избыток глюкозы и фруктозы, и если процесс повторяется ежедневно, клетки начинают запасать жир. Так постепенно развивается жировая дистрофия печени.

Вивиан Асамоа, гастроэнтеролог, отмечает, что вредные изменения могут начаться незаметно:

"Даже одна подслащенная сахаром газировка в день может со временем подготовить почву для серьезного повреждения печени. Как врач-гастроэнтеролог, я видела много молодых, здоровых людей, которые приходили в мой кабинет шокированными, услышав слова "жировая болезнь печени"", — сказала доктор Вивиан.

Проблема в том, что печень долгое время работает "в молчании" и не подает тревожных сигналов. Усталость, снижение энергии или лёгкий дискомфорт многие списывают на стресс или недосып, а в это время процесс повреждения органа уже идёт.

"Самая сложная часть? Печень часто не подает ранних предупреждающих признаков. К тому времени, когда вы заметите симптомы, ущерб может уже начаться", — добавила доктор.

Что говорят исследования

Во Всемирном журнале гастроэнтерологии опубликованы данные, подтверждающие связь регулярного употребления газировки и болезней печени. Ученые отмечают, что уже через 5-7 лет ежедневного употребления сладких напитков могут развиться:

  • жировая болезнь печени (MASLD);
  • фиброз — рубцевание ткани органа;
  • хроническое воспаление.

Особенно тревожно то, что такие диагнозы сегодня всё чаще встречаются у людей в возрасте 20-30 лет.

Почему страдают даже молодые

Стереотип о том, что болезни печени характерны в основном для пожилых или людей с лишним весом, давно устарел. Современный образ жизни — сидячая работа, перекусы на бегу и ежедневная доза сладкой газировки — создаёт условия для болезни даже у тех, кто выглядит внешне здоровым.

Доктор Вивиан подчёркивает: "И вот чего многие не осознают: жировая дистрофия печени — это не просто проблема "пожилых людей". Я диагностировала его у людей в возрасте от 20 до 30 лет".

Новые методы лечения

Недавно FDA одобрило препарат из группы GLP-1 для терапии MASLD у пациентов с умеренным и прогрессирующим фиброзом. Это большой шаг вперёд, ведь раньше медицина могла предложить в основном только изменения образа жизни. Однако эксперты подчеркивают: никакие лекарства не заменят профилактику.

Как защитить печень

Отказ от газировки и других напитков с добавленным сахаром — самое простое и эффективное решение. Полезной альтернативой могут стать:

  1. обычная вода;
  2. газированная вода без подсластителей;
  3. травяные или зелёные чаи без сахара.

Даже небольшие замены в рационе помогают снизить нагрузку на печень, сохранить энергию и снизить риск хронических заболеваний.

Выбор воды, газированной воды или несладкого чая вместо газировки — это не просто сокращение потребления сахара, это защита вашей печени, вашей энергии и вашего здоровья в долгосрочной перспективе", — советует доктор Вивиан.

