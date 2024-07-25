Государственная Дума одобрила законопроект, запрещающий размещение рекламы на интернет-ресурсах, признанных экстремистскими. Инициатива направлена на ограничение финансовых поступлений владельцам таких платформ.
Авторы законопроекта утверждают, что его принятие не окажет негативного влияния на экономическую деятельность и предпринимательство в стране.
Однако эта инициатива вызвала критику со стороны блогерского сообщества. Ассоциация блогеров и агентств обратилась к депутатам с просьбой не принимать данный закон. Они аргументировали свою позицию отсутствием в России аналогов Instagram с сопоставимой аудиторией и указали на потенциальное нарушение принципов здоровой конкуренции.
Представители блогерского сообщества подчеркнули, что размещение рекламы на этих платформах не нарушает закон, а рекламные бюджеты остаются в пределах России и облагаются налогами. При этом Роскомнадзор пока не рассматривает возможность разблокировки Instagram.
Ранее был принят закон о запрете рекламы на ресурсах иностранных агентов и рекламы самих иноагентов. По данным Роскомнадзора, в 2023 году бюджеты на коммерческое продвижение у иноагентов превысили 130 миллионов рублей.
Фото: From Wikimedia Commons/ Smallworldsocial (GNU Free Documentation License)
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