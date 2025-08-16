Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована вчера в 23:26

Лайки есть — самооценки нет: как соцсети крадут уверенность у подростков

Психолог рассказал, как подросткам избежать тревоги из-за контента в соцсетях

За красивыми фотографиями — тревога и сомнения. Подростки всё чаще сравнивают свою жизнь с "идеальными" лентами в соцсетях — и проигрывают. Сомнения, тревожность, комплексы формируются на фоне бесконечного потока чужого успеха и внешности. Об этом aif. ru рассказал психолог Дмитрий Клепинин, специалист Городского психолого-педагогического центра Москвы.

"Идеальная" лента — искажение реальности
Сравнение — привычный механизм. Он появляется ещё в детстве: у кого игрушка круче, кто быстрее бегает, кто рисует лучше. Но с приходом соцсетей масштаб меняется: теперь подросток сравнивает себя с тысячами глянцевых профилей.

"Постоянное сравнение с чужой "идеальностью" подтачивает самооценку. Возникают зависть, стресс, выгорание и отдаление от собственных чувств и желаний", — говорит Клепинин.

Со временем подросток начинает жить по чужим сценариям, теряя контакт с собой.

Почему это так болезненно?
Социальные сети запускают те же зоны мозга, что и живые социальные контакты, но делают это интенсивнее.

  • Каждый идеальный кадр — допамин (гормон удовольствия);
  • Но если жизнь кажется "менее яркой", это вызывает раздражение, тревогу, депрессию;
  • Профили блогеров — это витрина, а не реальность: фильтры, ретушь, реклама, десятки дублей — всё это остаётся за кадром.

Как справиться?
Удалять приложения не обязательно. Главное — научиться сознательно взаимодействовать с контентом.

Что советует психолог:

  • Следите за своим состоянием: если после просмотра ленты чувствуете упадок сил или зависть — это сигнал.
  • Подписывайтесь на тех, кто вдохновляет, а не угнетает.
  • Отписывайтесь от тех, кто вызывает негатив — это нормально.
  • Осознавайте иллюзорность чужой ленты: никто не публикует слёзы, неудачи и скуку.
  • Возвращайтесь к реальности: живое общение, прогулки, спорт, книги — это настоящая жизнь, не "отредактированная".

