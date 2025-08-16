Лайки есть — самооценки нет: как соцсети крадут уверенность у подростков
За красивыми фотографиями — тревога и сомнения. Подростки всё чаще сравнивают свою жизнь с "идеальными" лентами в соцсетях — и проигрывают. Сомнения, тревожность, комплексы формируются на фоне бесконечного потока чужого успеха и внешности. Об этом aif. ru рассказал психолог Дмитрий Клепинин, специалист Городского психолого-педагогического центра Москвы.
"Идеальная" лента — искажение реальности
Сравнение — привычный механизм. Он появляется ещё в детстве: у кого игрушка круче, кто быстрее бегает, кто рисует лучше. Но с приходом соцсетей масштаб меняется: теперь подросток сравнивает себя с тысячами глянцевых профилей.
"Постоянное сравнение с чужой "идеальностью" подтачивает самооценку. Возникают зависть, стресс, выгорание и отдаление от собственных чувств и желаний", — говорит Клепинин.
Со временем подросток начинает жить по чужим сценариям, теряя контакт с собой.
Почему это так болезненно?
Социальные сети запускают те же зоны мозга, что и живые социальные контакты, но делают это интенсивнее.
- Каждый идеальный кадр — допамин (гормон удовольствия);
- Но если жизнь кажется "менее яркой", это вызывает раздражение, тревогу, депрессию;
- Профили блогеров — это витрина, а не реальность: фильтры, ретушь, реклама, десятки дублей — всё это остаётся за кадром.
Как справиться?
Удалять приложения не обязательно. Главное — научиться сознательно взаимодействовать с контентом.
Что советует психолог:
- Следите за своим состоянием: если после просмотра ленты чувствуете упадок сил или зависть — это сигнал.
- Подписывайтесь на тех, кто вдохновляет, а не угнетает.
- Отписывайтесь от тех, кто вызывает негатив — это нормально.
- Осознавайте иллюзорность чужой ленты: никто не публикует слёзы, неудачи и скуку.
- Возвращайтесь к реальности: живое общение, прогулки, спорт, книги — это настоящая жизнь, не "отредактированная".
