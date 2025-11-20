Чужие руки в вашем аккаунте: главный признак, что пароль к соцсетям украден

Пользователь социальных сетей может минимизировать ущерб и вернуть контроль над взломанным аккаунтом, пояснил директор по информационной безопасности ГК "Элемент" Александр Дворянский. Алгоритм действий в подобных случаях специалист назвал NewsInfo.

Эксперт отметил, что первым шагом должно стать обращение в службу поддержки соцсети и попытка восстановить доступ, а также предупреждение знакомых о том, что аккаунт был скомпрометирован.

"Что ваш экран будет использован в мошеннических схемах. Могут пойти какие-то просто запросы по друзьям с просьбой денег или еще что-то. Может экстремистский контент размещаться на захваченной злоумышленниками странице и тому подобное", — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что главная защита от подобных инцидентов — заранее позаботиться о безопасности.

"Изначально все-таки заботиться о безопасности своего аккаунта, то есть сложный пароль, отдельная почта для верификации пользователя. Лучше заранее подготовиться и минимизировать возможность наступления такого события", — посоветовал Дворянский.

Эксперт напомнил, что поддержка социальных сетей оперативно восстановит доступ к личной странице пользователя.