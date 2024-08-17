Вице-президент Турции обратился к гражданам с призывом быть аккуратнее в связи с лесными пожарами

В Турции бушуют лесные пожары, правительство обращается к гражданам через соцсети

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз обратился к гражданам через социальную сеть Х. Он предупредил о возможной угрозе лесных пожаров и призвал людей быть особенно внимательными.

Йылмаз подчеркнул, что важно не допустить возникновения лесных пожаров, и попросил население строго следовать рекомендациям властей.

Ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы заявил, что в ближайшие три дня существует высокая вероятность возникновения лесных пожаров в стране.

По информации газеты Hürriyet, лесной пожар уже достиг жилых районов в западной части Турции, в Измире. Сильные порывы ветра затрудняют усилия турецких властей по локализации огня.

Джевдет Йылмаз отметил, что экстремальная жара, низкая влажность и сильные ветры создают опасные условия для возникновения пожаров. В такой период общество должно воздерживаться от любых действий, способных спровоцировать огонь.

Хотя вмешательство после начала пожара важно, ещё более важно предотвращать саму возможность его возникновения. Вице-президент призвал граждан следовать всем предупреждениям властей, быть максимально осторожными и напоминать об этом окружающим.

Фото: From Wikimedia Commons/ 서울특별시 소방재난본부(Seoul Metropolitan Fire & Disaster Headquarters) (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)