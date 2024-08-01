Соцфонд РФ останавливает выплату пенсии человеку в случае его смерти или признании безвестно отсутствующим, а также в некоторых других случаях, рассказала РИА Новости доцент департамента публичного права факультета права НИУ Высшей школы экономики (ВШЭ) Фатима Дзгоева.

По словам эксперта, пенсию также прекращают выплачивать по истечении полугода со дня приостановления выплаты страховой пенсии (если человек не получал пенсию).

В список причин входят и утрата пенсионером права на пенсию, аннулирование вида на жительство пенсионеру-иностранцу или лицу без гражданства, а также добровольный отказ человека от получения пенсии.

При этом пенсия может быть восстановлена, добавила Дзгоева.

"В случае устранения обстоятельств, послуживших причиной прекращения выплаты пенсии, она может быть восстановлена. Например, в случае отмены решения суда об объявлении пенсионера умершим или при подаче пенсионером заявления о восстановлении выплаты страховой пенсии после отказа от ее получения", — пояснила доцент.

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