Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Установка розеток
Установка розеток
© Pexels by Ksenia Chernaya is licensed under CC0
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 8:39

Розетка болтается или вывалилась? 7 шагов, чтобы починить её без электрика

Названы основные причины, по которым розетка расшатывается в стене

Розетка, которая болтается или вываливается из стены, — проблема, знакомая многим. На первый взгляд, ситуация кажется пугающей: электричество, провода, риск удара током. Но в действительности починить розетку можно самостоятельно, без вызова электрика. Главное — понимать, почему она расшаталась, и действовать аккуратно.

Почему розетка выпадает из стены

Выпавшая розетка — результат не одной ошибки, а целого комплекса факторов. Некоторые из них связаны с небрежным обращением, другие — с износом старой проводки или некачественным монтажом.

1. Слишком резкое выдергивание вилки

Самая частая причина — привычка выдёргивать шнур, не держа вилку. В этот момент на розетку передаётся сила натяжения, которая со временем ослабляет крепления. После нескольких таких "рывков" корпус розетки начинает шататься, а потом и вовсе выходит из стены.

Чтобы избежать поломки, всегда вытаскивайте прибор, удерживая вилку, а не тяните за провод.

2. Раскачивание вилки

Если контакт слишком плотный, некоторые пользователи расшатывают вилку из стороны в сторону, чтобы вытащить её. Но вместе с вилкой раскачивается и вся розетка. Через несколько месяцев она теряет устойчивость, контакты ослабевают, а механизм внутри корпуса деформируется.

Лучше заменить розетку на модель с плавным, но плотным ходом вилки, чем доводить старую до поломки.

3. Износ подрозетника

Подрозетник — пластиковая "чашка" внутри стены, к которой крепится розетка. Со временем его внутренние рёбра стираются, и распорные лапки уже не держатся. Если при снятии розетки вы видите трещины или люфт, значит, подрозетник пора заменить.

Это несложно: старый элемент вынимается, а новый вставляется на алебастровый раствор или гипс. Работать нужно аккуратно, не повредив проводку.

4. Отсутствие подрозетника

В старых домах можно встретить так называемые "сквозные" розетки, установленные прямо в стену без подрозетника. Они держатся исключительно за счёт распорных дужек. Любое усилие — и розетка вываливается.

Решение одно: поставить полноценный подрозетник. Он продаётся в любом строительном магазине и устанавливается буквально за полчаса.

5. Износ распорных дужек корпуса

Если сама розетка старая, её металлические дужки, которые фиксируют механизм внутри подрозетника, теряют упругость. Их можно аккуратно раздвинуть плоскогубцами. Но если металл мягкий или погнутый — лучше заменить розетку полностью.

Выбирайте модели с усиленными фиксаторами — они надёжнее держатся и дольше служат.

6. Несовпадение размеров розетки и подрозетника

Иногда корпус и подрозетник просто не совпадают по диаметру — особенно если один из них заменялся на другой модели. В результате розетка "гуляет" внутри. Здесь поможет прокладка или монтажное кольцо, которое компенсирует разницу размеров и обеспечивает плотное прилегание.

7. Ослабленные крепления

Если розетка болтается, попробуйте просто подтянуть крепёжные винты. Используйте обычную крестовую отвёртку. Иногда этого достаточно, чтобы вернуть корпусу устойчивость.

Однако не стоит затягивать слишком сильно — можно повредить резьбу или пластиковую рамку.

8. Разрушение стены

Иногда розетка держится плохо не из-за своей конструкции, а потому что вокруг неё осыпался бетон или штукатурка. В этом случае без ремонта основания не обойтись.

Очистите гнездо от пыли, разведите немного гипса или строительного раствора и аккуратно укрепите подрозетник заново. После застывания можно устанавливать корпус обратно.

Советы шаг за шагом: как закрепить розетку

  1. Отключите электричество. Перед началом любых работ обязательно обесточьте квартиру — выключите автомат на щите.
  2. Снимите лицевую панель. Осторожно открутите винты и выньте рамку.
  3. Осмотрите подрозетник. Проверьте, не треснул ли пластик и не сломаны ли фиксаторы.
  4. Проверьте крепления. Если всё цело, попробуйте подтянуть распорные лапки или крепёжные винты.
  5. Замените подрозетник при необходимости. Установите новый элемент на алебастровый раствор, дайте ему схватиться и закрепите розетку обратно.
  6. Соберите конструкцию. Установите рамку и панель, включите электричество и проверьте работу.

Главное правило при любых действиях — полностью обесточить квартиру, выключив автомат на щитке. И помнить: даже такая простая операция требует аккуратности. Надёжно закреплённая розетка не только выглядит эстетично, но и обеспечивает безопасность всей семьи. Ведь исправная электрика — это основа комфорта и уверенности в своём доме.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дизайнеры рассказали, какие натуральные материалы создают уют в современном интерьере сегодня в 0:13
Дом, который дышит: как сделать интерьер живым, а не выставочным

Как создать стильный интерьер без лишней вычурности? Простые приёмы, натуральные материалы и грамотный свет помогут превратить дом в место силы и уюта.

Читать полностью » Эксперты советуют чистить чайник от накипи каждые две недели при ежедневном кипячении воды вчера в 23:26
Чайник без накипи за 10 минут: простые способы, которые работают лучше химии

Накипь в чайнике портит вкус чая и сокращает срок службы прибора. Рассказываем, какие простые средства помогут избавиться от неё и предотвратить повторное появление.

Читать полностью » Исследование производителей мебели: горячая вода и абразивы ускоряют порчу кухонных фасадов в 3 раза вчера в 22:20
Гладкие фасады превращаются в липкий ужас — ошибка, которую допускают все хозяйки

Жир и пыль лишают кухню ухоженности, но вернуть фасадам блеск можно без усилий. Рассказываем, какие средства справятся с загрязнениями, не повредив мебель.

Читать полностью » Исследования показали: чистые окна повышают ощущение комфорта в доме на 25 % вчера в 21:14
Уют начинается не с швабры: секреты чистоты, которые не требуют уборки

Вы протёрли всё до блеска, но дом по-прежнему кажется неухоженным? Иногда ощущение чистоты теряется не из-за пыли. Узнайте, какие детали мешают вашему интерьеру выглядеть свежим.

Читать полностью » Эксперты советуют: узкие и маленькие посудомойки не подходят для семей из четырёх человек вчера в 20:06
Кухня мечты может обернуться кошмаром: 5 решений, о которых потом жалеют

Даже идеальный проект кухни может обернуться постоянными раздражающими мелочами. Разбираем типичные ошибки, чтобы ваша кухня действительно радовала.

Читать полностью » Пульт от телевизора содержит больше микробов, чем дверная ручка в туалете — данные исследований вчера в 19:04
Под диваном, за унитазом и в пульте: карта самых грязных мест дома

Даже если дом кажется чистым, есть десятки мест, где скрывается пыль. Проверьте, не забываете ли вы про них в своей уборке.

Читать полностью » Исследования показывают, что человек тратит до 5 дней в год на поиск одежды в беспорядке вчера в 18:55
Шкаф, который больше не вздыхает при открытии: система, после которой всё на своих местах

Узнайте, как освободить место даже в маленьком шкафу: эффективные решения, умные аксессуары и привычки, которые изменят ваш взгляд на порядок.

Читать полностью » Эксперты напомнили: остатки чистящих средств увеличивают оседание пыли почти в два раза вчера в 18:07
Почему дом снова грязный, хотя вы убирались вчера: привычки, которые всё портят

Кажется, уборка отнимает всё время, а чистоты нет? Возможно, всему виной привычки, о которых вы даже не задумывались. Узнайте, как их изменить.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Кайли Дженнер выпустила первый музыкальный трек "Fourth Strike" с дуэтом Terror Jr
Красота и здоровье
Повышенное давление и головные боли указывают на гипертонию — Денис Соколов
Культура и шоу-бизнес
Китайские учёные восстановили 1600-летнюю поэму «Рапсодия о богине реки Ло» с помощью ИИ — Пекинский университет
Питомцы
Учёные: кошки способны на привязанность, но не всегда принимают других животных
Спорт и фитнес
Падения на бедро и махи по диагонали делают силуэт пропорциональным — Трейси Андерсон о пользе метода
ДФО
Количество квартир на вторичном рынке Хабаровска снизилось на 0,6 процента — Яндекс Недвижимость
Садоводство
Картофельное удобрение насыщает орхидеи калием, магнием и фосфором
Еда
Рецепт свинины по-купечески с грибами и помидорами сохраняет сочность мяса при запекании
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet