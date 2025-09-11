Холод сильнее кризисов: как Ямал обошёл остальные регионы России
По итогам первого полугодия 2025 года Ямало-Ненецкий автономный округ занял первое место в рейтинге социально-экономической устойчивости регионов России. Исследование подготовил Фонд развития гражданского общества (ФоРГО), сообщает "Известия".
Топ-10 регионов
В десятку лидеров вошли:
-
ЯНАО
-
Чукотка
-
НАО
-
ХМАО
-
Москва
-
Магаданская область
-
Сахалинская область
-
Якутия
-
Санкт-Петербург
-
Мурманская область
Почему лидирует Ямал
Эксперты объясняют позиции ЯНАО и ХМАО высоким уровнем доходов и объёмом производства на душу населения.
-
нефтегазовые регионы обеспечивают жителям высокое благосостояние,
-
население может позволить себе покупку жилья и товаров длительного пользования,
-
при этом суровый климат и удалённость от центра страны не снижают их привлекательности в рейтингах.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru