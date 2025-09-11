Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Фото Кирилла Янчицкого by Кирилл Янчицкий is licensed under Pravda.Ru
Олег Белов Опубликована вчера в 23:33

Холод сильнее кризисов: как Ямал обошёл остальные регионы России

ЯНАО возглавил рейтинг социально-экономической устойчивости регионов России

По итогам первого полугодия 2025 года Ямало-Ненецкий автономный округ занял первое место в рейтинге социально-экономической устойчивости регионов России. Исследование подготовил Фонд развития гражданского общества (ФоРГО), сообщает "Известия".

Топ-10 регионов

В десятку лидеров вошли:

  1. ЯНАО

  2. Чукотка

  3. НАО

  4. ХМАО

  5. Москва

  6. Магаданская область

  7. Сахалинская область

  8. Якутия

  9. Санкт-Петербург

  10. Мурманская область

Почему лидирует Ямал

Эксперты объясняют позиции ЯНАО и ХМАО высоким уровнем доходов и объёмом производства на душу населения.

  • нефтегазовые регионы обеспечивают жителям высокое благосостояние,

  • население может позволить себе покупку жилья и товаров длительного пользования,

  • при этом суровый климат и удалённость от центра страны не снижают их привлекательности в рейтингах.

Читайте также

В ЯНАО начали выпускать косметический концентрат из пантов оленей вчера в 15:33

То, что веками ценили оленеводы, теперь станет косметикой: запуск в Лабытнанги

В Лабытнанги открылось предприятие по переработке пантов оленей: концентрат станет основой новой косметической линейки бренда «Сила Севера».

Читать полностью » В Новом Уренгое возбуждено дело о покушении на дачу взятки сотруднице колледжа вчера в 14:49

Хотел купить диплом, а купил уголовное дело: в Новом Уренгое возбуждено расследование

В Новом Уренгое возбудили дело: местный житель пытался «купить» сдачу экзаменов через заведующую колледжем, но вместо помощи та потратила деньги.

Читать полностью » Спартакиада: Югра стала лидером среди регионов с населением до 2 млн человек 09.09.2025 в 0:17

Лидеры среди равных: Югра стала первой в зачёте регионов до 2 млн жителей

Сборные Югры завоевали 20 медалей на Спартакиаде, включая 6 золотых. Регион стал лидером среди субъектов с населением до 2 млн человек.

Читать полностью » Сургутская бригада скорой помощи стала лучшей среди 28 команд из 17 регионов России 08.09.2025 в 23:34

Сургутские врачи обошли всю Россию: "скорая" стала лучшей в стране

Сургутская бригада скорой помощи победила на межрегиональном конкурсе в Туле, обойдя 27 команд. Югорские медики признаны лучшими в стране.

Читать полностью » ХМАО вошёл в топ-5 регионов России по уровню пенсионных выплат 08.09.2025 в 22:26

Север богатеет, Кавказ выживает: где пенсионеры получают больше всего

ХМАО вошёл в пятёрку регионов России с самыми высокими пенсиями. Средняя выплата — 33 855 рублей, что почти вдвое выше, чем на Северном Кавказе.

Читать полностью » В Югре нейросеть увековечила образ Фармана Салманова — символа нефтяной истории региона 08.09.2025 в 21:16

Более 130 месторождений и один портрет: как нейросеть увековечила первооткрывателя нефти

Нейросеть воссоздала образ Фармана Салманова — первооткрывателя нефти в Югре. Его вклад — более 130 месторождений и начало нефтяной истории региона.

Читать полностью » В Югре прошла крупнейшая ярмарка местных товаров с участием фермеров 08.09.2025 в 20:17

От нефти к картошке: Сургутский район показал другой ресурс Югры

На ярмарке «Товары земли Югорской» в Сургуте фермеры представили мясо, молоко, картофель и рыбу. Мероприятие собрало 40 тысяч гостей и поддержку властей.

Читать полностью » В Югре свыше 10 тыс. учителей воспользовались правом досрочного выхода на пенсию 08.09.2025 в 19:39

25 лет у доски — и можно уходить: как педагоги массово пользуются правом на раннюю пенсию

Более 10 тысяч педагогов Югры уже оформили досрочную пенсию. С 2025 года для выхода требуется 25 лет стажа и 30 пенсионных коэффициентов.

Читать полностью »

