Холод сильнее кризисов: как Ямал обошёл остальные регионы России

вчера в 15:33

То, что веками ценили оленеводы, теперь станет косметикой: запуск в Лабытнанги

В Лабытнанги открылось предприятие по переработке пантов оленей: концентрат станет основой новой косметической линейки бренда «Сила Севера».

вчера в 14:49

Хотел купить диплом, а купил уголовное дело: в Новом Уренгое возбуждено расследование

В Новом Уренгое возбудили дело: местный житель пытался «купить» сдачу экзаменов через заведующую колледжем, но вместо помощи та потратила деньги.

09.09.2025 в 0:17

Лидеры среди равных: Югра стала первой в зачёте регионов до 2 млн жителей

Сборные Югры завоевали 20 медалей на Спартакиаде, включая 6 золотых. Регион стал лидером среди субъектов с населением до 2 млн человек.

08.09.2025 в 23:34

Сургутские врачи обошли всю Россию: "скорая" стала лучшей в стране

Сургутская бригада скорой помощи победила на межрегиональном конкурсе в Туле, обойдя 27 команд. Югорские медики признаны лучшими в стране.

08.09.2025 в 22:26

Север богатеет, Кавказ выживает: где пенсионеры получают больше всего

ХМАО вошёл в пятёрку регионов России с самыми высокими пенсиями. Средняя выплата — 33 855 рублей, что почти вдвое выше, чем на Северном Кавказе.

08.09.2025 в 21:16

Более 130 месторождений и один портрет: как нейросеть увековечила первооткрывателя нефти

Нейросеть воссоздала образ Фармана Салманова — первооткрывателя нефти в Югре. Его вклад — более 130 месторождений и начало нефтяной истории региона.

08.09.2025 в 20:17

От нефти к картошке: Сургутский район показал другой ресурс Югры

На ярмарке «Товары земли Югорской» в Сургуте фермеры представили мясо, молоко, картофель и рыбу. Мероприятие собрало 40 тысяч гостей и поддержку властей.

08.09.2025 в 19:39

25 лет у доски — и можно уходить: как педагоги массово пользуются правом на раннюю пенсию

Более 10 тысяч педагогов Югры уже оформили досрочную пенсию. С 2025 года для выхода требуется 25 лет стажа и 30 пенсионных коэффициентов.

