Оперный театр Новосибирска
© commons.wikimedia.org by Imdestroy is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Сибирский федеральный округ
Алла Малькова Опубликована сегодня в 23:10

Рекордный бюджет и новые метро: как развивается Новосибирск

Бюджет Новосибирска впервые превысил 100 миллиардов рублей

На встрече полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева и мэра Новосибирска Максима Кудрявцева были обсуждены ключевые аспекты развития города. В центре внимания оказались вопросы реализации национальных проектов, поддержки предпринимательства и перспективные инфраструктурные инициативы.

Глава города сообщил о значительном достижении — местный бюджет в 2024 году впервые превысил отметку в 100 миллиардов рублей. Этот рост обеспечен увеличением собственных доходов и рекордным объемом межбюджетных трансфертов. Снижение долговой нагрузки позволяет направлять средства на приоритетные задачи развития.

Особое внимание уделяется комплексной программе развития территорий, которая включает расселение аварийного жилья, строительство нового жилого фонда и социальных объектов. Параллельно реализуется программа создания дополнительных школьных мест — до конца года планируется ввести 2825 мест благодаря строительству новых учебных заведений и капитальному ремонту существующих.

Значительная часть бюджета направляется на всестороннюю поддержку участников специальной военной операции и их семей, включая организацию специализированных отделений медико-социальной реабилитации.

В сфере благоустройства реализуются масштабные проекты по обновлению парковых зон в рамках концепции "Город без окраин" при поддержке федерального и регионального бюджетов. Активно ведутся работы по подготовке к предстоящему зимнему сезону.

Отдельно обсуждалось завершение строительства станции метро "Спортивная". Как отметил мэр, ввод объекта стал возможным благодаря координационной поддержке аппарата полномочного представителя. В настоящее время Ростехнадзор проводит итоговую проверку, и открытие станции планируется в начале следующего месяца.

Участники встречи также рассмотрели меры по стимулированию промышленного потенциала и созданию новых рабочих мест, что должно способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию Новосибирска.

