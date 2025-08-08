Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Freepik by ArthurHidden
Алла Малькова Опубликована сегодня в 22:53

От обучения до политики: стали известны лучшие практики помощи ветеранам спецоперации

Главы регионов Приволжья представили лучшие свои проекты поддержки участников СВО

В Перми состоялось заседание Совета при полномочном представителе президента в ПФО, посвященное поддержке участников спецоперации и их семей. Под руководством Игоря Комарова главы регионов Приволжья обсудили действующие меры помощи и поделились успешными практиками.

Как сообщил полпред, во всех субъектах округа запущены образовательные программы по аналогии с федеральным проектом "Время героев". На данный момент отобрано 1088 финалистов, из которых 645 человек пройдут очное обучение, а 443 военнослужащих зачислены в резерв. Большинство регионов уже приступили к реализации образовательных модулей.

Кроме того, ветераны активно участвуют в политической жизни: в 2024 году 60 из них были избраны в законодательные органы разных уровней.

В ПФО действует свыше 200 мер поддержки, включая помощь в трудоустройстве, медицинскую и психологическую реабилитацию, а также льготы для семей военнослужащих. Особое внимание уделяется вовлечению ветеранов в общественную и политическую деятельность.

Главы регионов представили свои инициативы. Так, в Башкортостане успешно работают программы переобучения и трудоустройства участников СВО. В Мордовии организован мобильный формат "День участника СВО", где выездные бригады оказывают комплексную помощь в районах республики. Нижегородская область внедрила военный социальный контракт, гарантирующий поддержку в реабилитации и трудоустройстве.

В Пензенской области ветераны становятся наставниками для новых участников проектов в рамках программы "Герои Пензенского края".

Игорь Комаров отметил важность системного подхода и напомнил о создании федеральной комиссии Госсовета по вопросам поддержки военнослужащих. В ближайшее время будут разработаны единые стандарты помощи для всех регионов страны.

В ряде субъектов ПФО участники СВО получают бесплатные юридические консультации и помощь в оформлении документов.
Волонтерские организации округа только за последний месяц отправили на передовую более 500 тонн гуманитарной помощи. В 2025 году планируется расширить программы психологической реабилитации для семей мобилизованных.

