Социальная нагрузка или тихий шантаж: зачем работников заставляют платить своему же начальству

Принуждение сотрудников к покупке продукции или услуг собственной компании остаётся нарушением трудового законодательства и может повлечь для работодателя административное наказание. Такие практики, несмотря на их незаконность, всё ещё встречаются в отдельных организациях. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на позицию профильного комитета Госдумы.

Принуждение к покупкам как нарушение закона

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратил внимание на случаи, когда работников фактически вынуждают выкупать нереализованные товары или пользоваться платными услугами работодателя. По его словам, подобные действия иногда маскируются под "социальную нагрузку" или подаются в форме намёков и негласных требований.

Депутат подчеркнул, что такие методы не имеют правовых оснований и напрямую противоречат нормам трудового законодательства. Использование служебного положения для давления на персонал недопустимо вне зависимости от финансового положения компании или объёмов продаж.

"К сожалению, пережитки прошлого иногда наблюдаются, когда отдельные руководители, желая реализовать свою продукцию, используют потенциал своих работников, делая так называемую социальную нагрузку и понуждая, намекая, заставляя приобрести. Это незаконно", — заявил председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

Ответственность работодателя

По словам парламентария, при выявлении подобных фактов надзорные органы вправе оперативно вмешаться. В частности, трудовая инспекция может провести проверку и привлечь работодателя к административной ответственности.

Нилов отметил, что сотрудники не обязаны выполнять требования, не связанные напрямую с их трудовыми функциями. Давление в форме обязательных покупок или навязывания услуг выходит за рамки трудовых отношений и должно пресекаться в установленном законом порядке.

Позиция законодателей

Глава комитета отдельно подчеркнул, что любые формы давления на работников недопустимы. Речь идёт не только о покупке продукции собственного предприятия, но и о любых товарах или услугах, если это происходит в рамках служебных отношений.

По мнению Нилова, соблюдение этих принципов является необходимым условием защиты прав работников и формирования цивилизованных трудовых отношений в компаниях независимо от сферы их деятельности.