Россияне сами сокращают себе жизнь: эти факторы риска нужно убрать срочно
Около 80% всех смертей в России связаны с социально значимыми заболеваниями. Об этом сообщил главный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике Роман Горенков, пишет ТАСС.
Что такое социально значимые заболевания
Это болезни с высокой распространённостью, требующие серьёзных затрат на лечение и способные ограничить физические возможности, ухудшить качество жизни и привести к временной нетрудоспособности.
Перечень таких заболеваний утверждается правительством с учётом показателей смертности и продолжительности жизни.
Наиболее распространённые
Горенков напомнил, что к ним относятся:
- туберкулёз;
- ВИЧ;
- сахарный диабет;
- злокачественные новообразования;
- психические расстройства;
- болезни с повышенным кровяным давлением;
- гепатиты B и C;
- инфекции, передающиеся половым путём.
Как снизить риск
"Ключевые факторы риска их развития — гипертония, повышенный уровень общего холестерина и табакокурение. Устранив только три этих фактора, можно предотвратить значительную часть хронических неинфекционных и социально значимых заболеваний", — подчеркнул Горенков.
Новые подходы к лечению
Ранее Минздрав предложил обновить стандарты оказания медпомощи взрослым при артериальной гипертензии и гипертоническом кризе. Планируется увеличить длительность лечения с нынешних 10 дней до года.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru