Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Женщина болеет
Женщина болеет
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:13

Россияне сами сокращают себе жизнь: эти факторы риска нужно убрать срочно

Горенков назвал туберкулёз, рак и диабет среди основных социально значимых болезней

Около 80% всех смертей в России связаны с социально значимыми заболеваниями. Об этом сообщил главный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике Роман Горенков, пишет ТАСС.

Что такое социально значимые заболевания

Это болезни с высокой распространённостью, требующие серьёзных затрат на лечение и способные ограничить физические возможности, ухудшить качество жизни и привести к временной нетрудоспособности.
Перечень таких заболеваний утверждается правительством с учётом показателей смертности и продолжительности жизни.

Наиболее распространённые

Горенков напомнил, что к ним относятся:

  • туберкулёз;
  • ВИЧ;
  • сахарный диабет;
  • злокачественные новообразования;
  • психические расстройства;
  • болезни с повышенным кровяным давлением;
  • гепатиты B и C;
  • инфекции, передающиеся половым путём.

Как снизить риск

"Ключевые факторы риска их развития — гипертония, повышенный уровень общего холестерина и табакокурение. Устранив только три этих фактора, можно предотвратить значительную часть хронических неинфекционных и социально значимых заболеваний", — подчеркнул Горенков.

Новые подходы к лечению

Ранее Минздрав предложил обновить стандарты оказания медпомощи взрослым при артериальной гипертензии и гипертоническом кризе. Планируется увеличить длительность лечения с нынешних 10 дней до года.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Наиль Абелгузин сообщил о спасении ребёнка с инородным предметом в носу сегодня в 7:28

Врач достал из носа ребёнка то, чего там быть не должно

В Башкирии маленькая девочка засунула в нос таблетку, и у неё начались проблемы с дыханием. Быстрая реакция мамы помогла избежать беды.

Читать полностью » Возраст отца и риск выкидыша: эмбриолог раскрыл связь в ЭКО сегодня в 6:29

Возраст отца - бомба замедленного действия: эмбриолог раскрыл опасную правду

Эмбриолог рассказал, что возраст отца влияет на риск выкидыша при ЭКО. Исследование показало связь между возрастом отца и успешностью беременности, а также риском психоневрологических нарушений у детей.

Читать полностью » Диетолог Писарева: гречишный мёд полезен при анемии и гипертонии сегодня в 6:25

Врачи раскрыли: этот сорт мёда спасает сердце и поднимает гемоглобин

Гречишный мёд помогает при анемии и гипертонии, акациевый подходит детям, а липовый защищает от вирусов. Эксперты рассказали, как сохранить его пользу.

Читать полностью » Врач объяснила, как цитрусовые и цельнозерновые продукты защищают почки сегодня в 5:21

Простые продукты, которые помогут почкам работать без сбоев

Цитрусовые, клетчатка и вода могут защитить почки от камней. Нефролог рассказала, какие продукты стоит есть чаще, а от чего лучше отказаться.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Мельникова назвала заболевания, при которых арбуз нужно есть с осторожностью сегодня в 4:18

Сочные, но не для всех: гастроэнтеролог предупредила об опасности арбузов

Арбузы полезны для сердца, сосудов и иммунитета, но при некоторых заболеваниях их стоит есть с осторожностью. Врач рассказала, кому особенно важно помнить об этом.

Читать полностью » Врач Каплина: неправильное назначение контрацептивов говорит о низкой квалификации врача сегодня в 3:13

5 фраз и действий гинеколога, после которых стоит искать другого врача

Врач Ольга Каплина рассказала о пяти тревожных признаках, по которым можно распознать плохого гинеколога. Некоторые из них вас точно удивят.

Читать полностью » Врач Никифорович: женщины чаще сталкиваются с заболеваниями щитовидной железы сегодня в 2:08

Врач назвал людей, которые чаще других сталкиваются с проблемами щитовидки

Женщины и люди, подвергавшиеся радиации, чаще сталкиваются с болезнями щитовидной железы. Врач рассказал, кто ещё в зоне риска и как себя защитить.

Читать полностью » Врач Поздняков назвал симптомы лихорадки чикунгунья и группы риска осложнений сегодня в 1:05

Лихорадка чикунгунья: симптомы, которые нельзя игнорировать

Врачи предупреждают о симптомах новой лихорадки чикунгунья, которая уже поразила тысячи человек в Китае. Эксперты рассказали, чем она опасна.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Лев Лещенко откладывает пенсию в 30 тысяч рублей на путешествия
Питомцы

Отказ кошки от питья при интересе к воде может быть связан с болезнями зубов или почек
Еда

Рецепт гуляша из свинины с морковью и луком: пошаговый способ приготовления
Спорт и фитнес

Фитнес-эксперт Ротач назвала ролик для пресса эффективным инструментом для тренировки кора
Авто и мото

Что такое одометр и как он помогает при покупке подержанных автомобилей
Дом

Как обезопасить окна и балкон для кошки в квартире
Садоводство

Спатифиллум подходит для содержания в тени и помогает бороться с плесенью
Туризм

Туристические объекты России с оригинальным жильём
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru