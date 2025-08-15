Россияне сами сокращают себе жизнь: эти факторы риска нужно убрать срочно

Около 80% всех смертей в России связаны с социально значимыми заболеваниями. Об этом сообщил главный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике Роман Горенков, пишет ТАСС.

Что такое социально значимые заболевания

Это болезни с высокой распространённостью, требующие серьёзных затрат на лечение и способные ограничить физические возможности, ухудшить качество жизни и привести к временной нетрудоспособности.

Перечень таких заболеваний утверждается правительством с учётом показателей смертности и продолжительности жизни.

Наиболее распространённые

Горенков напомнил, что к ним относятся:

туберкулёз;

ВИЧ;

сахарный диабет;

злокачественные новообразования;

психические расстройства;

болезни с повышенным кровяным давлением;

гепатиты B и C;

инфекции, передающиеся половым путём.

Как снизить риск

"Ключевые факторы риска их развития — гипертония, повышенный уровень общего холестерина и табакокурение. Устранив только три этих фактора, можно предотвратить значительную часть хронических неинфекционных и социально значимых заболеваний", — подчеркнул Горенков.

Новые подходы к лечению

Ранее Минздрав предложил обновить стандарты оказания медпомощи взрослым при артериальной гипертензии и гипертоническом кризе. Планируется увеличить длительность лечения с нынешних 10 дней до года.