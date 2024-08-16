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Депутат Чаплин: страховая пенсия назначается мужчинам с 63 лет и женщинам с 58 лет
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Депутат объяснил разницу между социальными и страховыми пенсиями для мужчин и для женщин

Депутат Чаплин: страховая пенсия назначается мужчинам с 63 лет и женщинам с 58 лет

Депутат Госдумы Никита Чаплин разъяснил разницу между социальными и страховыми пенсиями. Страховая пенсия назначается при наличии необходимого трудового стажа и индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). В 2024 году для ее получения нужно 15 лет стажа и 28,2 ИПК. Социальная пенсия выплачивается гражданам, не имеющим достаточного стажа или ИПК, и назначается на 5 лет позже страховой, сообщает News.Ru.

Страховая пенсия назначается мужчинам с 63 лет и женщинам с 58 лет, социальная — мужчинам с 69 лет и женщинам с 63 лет. Размер страховой пенсии зависит от ИПК, в то время как социальная пенсия фиксирована и составляет 7 689,78 рублей в 2024 году.

Страховая пенсия индексируется чаще, чем социальная. Если у человека есть право на обе пенсии, выбирается та, которая выше. Социальную пенсию получают нетрудоспособные граждане или те, кто не набрал достаточный стаж для страховой пенсии.

Фото: commons.wikimedia.org/Picara Espacio de Comunicación Feminista (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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