Передача ключей новым жильцам
Передача ключей новым жильцам
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:22

Какие документы нужны для получения квартиры от государства

В Москве и Петербурге назвали нормы площади для получения жилья от государства

Получить жильё от государства на льготных условиях в России возможно, но только для тех граждан, кто официально признан нуждающимся в улучшении жилищных условий. Такие квартиры предоставляются по договору социального найма и предполагают символическую арендную плату.

Кто имеет право на социальное жильё

Основные категории:

  • граждане, у которых нет собственной недвижимости;

  • семьи и одиночки, чья жилплощадь меньше региональной нормы;

  • малоимущие, официально признанные таковыми;

  • льготные категории: сироты, ветераны, инвалиды, люди с тяжёлыми заболеваниями, жители аварийных домов.

Учетные нормы площади

Норматив зависит от региона.

  • В Москве: 10 м² на человека в отдельной квартире, 12 м² — в коммунальной или общежитии.

  • В Санкт-Петербурге: 9 м² в отдельной квартире и 15 м² — в коммунальной.

Если у семьи уже есть жильё, его площадь вычитается из положенной нормы. Другой вариант — отказаться от имеющейся квартиры и получить новое жильё полностью по нормативу.

Ограничения по размеру квартир

  • семейная пара без детей может претендовать только на однушку до 44 м²;

  • семьи из 4-5 человек получают жильё из расчёта 18 м² на человека;

  • если в семье есть тяжело больной человек, которому требуется отдельная комната, это учитывается при предоставлении жилья;

  • разнополые члены семьи (например, брат и сестра) не могут быть заселены в одну комнату без их согласия.

Как встать в очередь

  1. Подать заявление в местную администрацию.

  2. Приложить документы: справки о доходах, составе семьи, об отсутствии жилья, а также бумаги, подтверждающие право на льготы.

  3. Дождаться решения и постановки в очередь.

Срок ожидания зависит от количества нуждающихся и наличия свободного фонда.

Внеочередное право

Без длительного ожидания жильё предоставляют:

  • детям-сиротам;

  • ветеранам;

  • инвалидам;

  • гражданам с тяжёлыми заболеваниями;

  • людям, проживающим в аварийных домах.

Итог

Социальное жильё остаётся реальной возможностью для тех, кто действительно нуждается в поддержке. Однако процедура требует сбора документов, подтверждения статуса и готовности ждать своей очереди.

