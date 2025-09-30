Такси, которое едет по совести: в Челябинске расширили список тех, кому помогают бесплатно
В Челябинске расширяют программу "Социальное такси". Теперь воспользоваться услугой смогут не только инвалиды и ветераны СВО, но и труженики тыла Великой Отечественной войны и семьи погибших участников спецоперации.
Кого коснутся изменения
На заседании городской думы уточнили:
"Введены две новые категории граждан, имеющих право на получение услуг по доставке к объектам социальной инфраструктуры службой "Социальное такси". Это ограниченные в передвижении труженики тыла и члены семей граждан, погибших в результате участия в спецоперации, направленные в медицинские организации на реабилитационные мероприятия".
Кто считается тружеником тыла:
-
ветераны ВОВ, проработавшие в тылу не менее полугода;
-
награждённые орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в годы войны.
Также в документах изменили формулировку: вместо "участники боевых действий" теперь будет использоваться термин "ветераны боевых действий".
Как работает социальное такси
Служба помогает маломобильным гражданам добираться до:
-
медицинских организаций,
-
мест проведения культурных, спортивных и массовых мероприятий.
Ранее услугой пользовались инвалиды и ветераны СВО, теперь список получателей станет шире.
