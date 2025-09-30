Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
такси, ночная поездка
© Wikimedia Commons by blu-news.org is licensed under Attribution-Share Alike 2.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 16:11

Такси, которое едет по совести: в Челябинске расширили список тех, кому помогают бесплатно

В Челябинске расширили программу "Социальное такси" для тружеников тыла и семей погибших СВО

В Челябинске расширяют программу "Социальное такси". Теперь воспользоваться услугой смогут не только инвалиды и ветераны СВО, но и труженики тыла Великой Отечественной войны и семьи погибших участников спецоперации.

Кого коснутся изменения

На заседании городской думы уточнили:

"Введены две новые категории граждан, имеющих право на получение услуг по доставке к объектам социальной инфраструктуры службой "Социальное такси". Это ограниченные в передвижении труженики тыла и члены семей граждан, погибших в результате участия в спецоперации, направленные в медицинские организации на реабилитационные мероприятия".

Кто считается тружеником тыла:

  • ветераны ВОВ, проработавшие в тылу не менее полугода;

  • награждённые орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в годы войны.

Также в документах изменили формулировку: вместо "участники боевых действий" теперь будет использоваться термин "ветераны боевых действий".

Как работает социальное такси

Служба помогает маломобильным гражданам добираться до:

  • медицинских организаций,

  • мест проведения культурных, спортивных и массовых мероприятий.

Ранее услугой пользовались инвалиды и ветераны СВО, теперь список получателей станет шире.

