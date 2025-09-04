45 видов помощи, которые заставят пересмотреть взгляд на социальную политику — как регион поддержал героев СВО

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин на полях Восточного экономического форума рассказал о социальных инициативах, которые действуют в регионе. Главный акцент, по его словам, сделан на поддержку семей участников специальной военной операции, многодетных и пожилых жителей.

Поддержка участников СВО и их семей

Сегодня в крае реализуется 45 видов мер помощи для военнослужащих и их родственников. Среди них — единовременные выплаты, включая миллион рублей тем, кто подписывает контракт на военную службу. Также регион развивает программы для ветеранов и участников боевых действий, расширяя спектр льгот и компенсаций.

"Для нас приоритет — исполнение поручений президента и забота о людях. Особенно о тех, кто защищает страну и их семьях. Это не лозунги, а конкретные действия, которые уже реализованы", — отметил Дмитрий Демешин.

"Активное долголетие" для пожилых

Особое внимание уделяется программе "Активное долголетие", рассчитанной на пенсионеров. Она предлагает широкий выбор занятий — от спортивных секций и творческих кружков до культурных мероприятий. Сейчас проект действует не только в Хабаровске, но и в других городах и посёлках региона.

Поддержка многодетных семей

С 2024 года введена выплата по 5 тысяч рублей на каждого школьника в многодетных семьях. Деньги начисляются автоматически, без подачи заявлений и справок, вне зависимости от уровня дохода. Только в августе поддержку получили родители более чем 32 тысяч детей.

"Мы отказались от принципа выборочности. Поддержка должна быть универсальной. Это вопрос справедливости", — подчеркнул губернатор.

Новые инициативы

Региональные власти продолжают работу над программой демографического развития. После общественного обсуждения ряд положений отправили на доработку. Особое внимание уделено мерам поддержки матерей-одиночек и студенческих семей.

