Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:40

Деньги не на словах: жители Кубани оформили тысячи соцконтрактов и вышли в плюс

Соцконтракты помогают выходить на стабильный доход — депутат Бессараб

В Краснодарском крае программа социальных контрактов в 2025 году демонстрирует устойчивый рост и остаётся одним из ключевых инструментов адресной поддержки населения. За первые месяцы года жители региона всё активнее используют эту возможность для выхода из сложной жизненной ситуации или запуска собственного дела. Об этом сообщает издание "Прикубанские огни".

Масштабы программы в 2025 году

С начала 2025 года в Краснодарском крае заключено более 7,6 тысячи социальных контрактов. На их реализацию из регионального бюджета направлено 1,4 млрд рублей. Такие объёмы финансирования подтверждают приоритетный статус программы в системе социальной политики края.

Наибольшая часть заключённых контрактов связана с содействием занятости. Более 3 тысяч соглашений направлены на помощь в поиске работы, что особенно актуально для граждан, испытывающих трудности с трудоустройством. Эти меры позволяют людям получить поддержку на период адаптации и поиска стабильного дохода.

Поддержка бизнеса и личных хозяйств

Значительная доля социальных контрактов в 2025 году ориентирована на развитие предпринимательской активности. Около 2,8 тысячи соглашений заключены для поддержки малого бизнеса и самозанятости. Полученные средства используются для запуска или расширения собственного дела, что способствует росту экономической активности на местах.

Кроме того, свыше тысячи социальных контрактов направлены на помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Ещё более 700 соглашений способствуют развитию личных подсобных хозяйств, что особенно важно для сельских территорий и небольших населённых пунктов Кубани.

Оценка эффективности и долгосрочные итоги

Депутат Государственной думы Светлана Бессараб подчеркнула значимость этой меры поддержки для жителей региона.

"Социальные контракты играют важную роль в поддержке жителей Кубани, особенно тех, кто сталкивается с трудностями на пути к трудоустройству или развитию собственного дела. Расширение программы и активное участие граждан показывают, что меры поддержки действительно работают, помогая людям находить новые возможности для стабильной и успешной жизни", — прокомментировала депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.

Программа социальных контрактов действует в Краснодарском крае уже пятый год. За это время их оформили около 44 тысяч жителей региона. Такие показатели свидетельствуют о высокой востребованности механизма и его практической эффективности как инструмента социальной адаптации и экономической поддержки населения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ливни с грозами прогнозируют в крае на двое суток — Краснодарский ЦГМС вчера в 12:55
Ливни, грозы и шквалы одновременно: редкое сочетание угрожает региону

В Краснодарском крае ожидаются ураганный ветер, ливни и подъём воды в реках. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Читать полностью » Сроки возврата газа в посёлки Ялты проверяет надзор — прокуратура РК вчера в 12:45
Газ отключили — ситуацию взяли под особый контроль: что происходит в Большой Ялте

Прокуратура Крыма взяла под контроль соблюдение прав жителей посёлков Большой Ялты, оставшихся без газа из-за внеплановых работ.

Читать полностью » Девять пожаров за сутки зарегистрировали в Крыму — ГУ МЧС России по РК вчера в 12:17
Праздники с огнём и сиренами: в Крыму за сутки вспыхнули сразу несколько пожаров

За сутки в Крыму произошло девять пожаров и одно ДТП. Спасатели рассказали, где фиксировались возгорания и как работали экстренные службы.

Читать полностью » Президентская доплата привлекла врачей в районы Крыма — Рубель председатель комитета вчера в 12:11
Без них не работает ни одна больница: Крым испытывает острую нехватку врачей

В Крыму сохраняется дефицит анестезиологов и детских врачей. Власти рассказали, какие меры поддержки уже работают и дают результат.

Читать полностью » Газ в жилые дома Ялты планируют вернуть до 6 января — власти Крыма вчера в 12:07
Газ перекрыли в разгар каникул: что происходит в пригородах Ялты

В Ялте из-за внеплановых работ временно отключили газ в четырёх посёлках. Стало известно, когда восстановят подачу ресурса абонентам.

Читать полностью » На КПП в районе Джанкоя досмотр проводят на 18 полосах — ИА SevastopolMedia вчера в 12:02
400 километров без авантюр: что ждёт водителей по дороге в Крым в каникулы

Автомобилистам рассказали, чего ждать на сухопутном пути в Крым зимой: состояние трассы, проверки на КПП и важные детали дороги.

Читать полностью » Аренда авто экономкласса в Крыму стартовала от 900 рублей 02.01.2026 в 12:58
По Крыму — без расписаний, но с депозитом: во сколько туристам обходится прокат машин

Зимние поездки по Крыму всё чаще планируют на автомобиле. Сколько стоит аренда машины, какие залоги требуют и кому готовы сдать авто.

Читать полностью » Симферополь обеспечили водой даже при засухе — гендиректор Вода Крыма Новик 02.01.2026 в 12:51
Водохранилища — не единственный козырь: как столица Крыма подстраховалась от дефицита воды

Власти Крыма рассказали, как Симферополь будут снабжать водой даже при засухе и сокращении ресурсов водохранилищ.

Читать полностью »

Новости
ЮФО
Экстренное предупреждение из-за тумана объявляют в Крыму — МЧС России
ЮФО
Крым требует компенсацию ущерба от блокад — глава парламента Константинов
ЮФО
Госавтоинспекция фиксирует десятки нетрезвых водителей в Крыму — ГИБДД
ЮФО
Более 14,8 тыс пациентов проходят медреабилитацию в Крыму — глава Аксёнов
Питомцы
Кошка подмигивает из-за сухости третьего века — ветеринар
ЮФО
В Крыму зафиксировали 24 пожара в первые дни января — МЧС России
ЮФО
Бастрыкин поручает расследовать коммунальный коллапс на Кубани — СК России
ЦФО
В центре Москвы ограничат движение 6 и 7 января из-за богослужений — ГАИ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet