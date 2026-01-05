Деньги не на словах: жители Кубани оформили тысячи соцконтрактов и вышли в плюс

В Краснодарском крае программа социальных контрактов в 2025 году демонстрирует устойчивый рост и остаётся одним из ключевых инструментов адресной поддержки населения. За первые месяцы года жители региона всё активнее используют эту возможность для выхода из сложной жизненной ситуации или запуска собственного дела. Об этом сообщает издание "Прикубанские огни".

Масштабы программы в 2025 году

С начала 2025 года в Краснодарском крае заключено более 7,6 тысячи социальных контрактов. На их реализацию из регионального бюджета направлено 1,4 млрд рублей. Такие объёмы финансирования подтверждают приоритетный статус программы в системе социальной политики края.

Наибольшая часть заключённых контрактов связана с содействием занятости. Более 3 тысяч соглашений направлены на помощь в поиске работы, что особенно актуально для граждан, испытывающих трудности с трудоустройством. Эти меры позволяют людям получить поддержку на период адаптации и поиска стабильного дохода.

Поддержка бизнеса и личных хозяйств

Значительная доля социальных контрактов в 2025 году ориентирована на развитие предпринимательской активности. Около 2,8 тысячи соглашений заключены для поддержки малого бизнеса и самозанятости. Полученные средства используются для запуска или расширения собственного дела, что способствует росту экономической активности на местах.

Кроме того, свыше тысячи социальных контрактов направлены на помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Ещё более 700 соглашений способствуют развитию личных подсобных хозяйств, что особенно важно для сельских территорий и небольших населённых пунктов Кубани.

Оценка эффективности и долгосрочные итоги

Депутат Государственной думы Светлана Бессараб подчеркнула значимость этой меры поддержки для жителей региона.

"Социальные контракты играют важную роль в поддержке жителей Кубани, особенно тех, кто сталкивается с трудностями на пути к трудоустройству или развитию собственного дела. Расширение программы и активное участие граждан показывают, что меры поддержки действительно работают, помогая людям находить новые возможности для стабильной и успешной жизни", — прокомментировала депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.

Программа социальных контрактов действует в Краснодарском крае уже пятый год. За это время их оформили около 44 тысяч жителей региона. Такие показатели свидетельствуют о высокой востребованности механизма и его практической эффективности как инструмента социальной адаптации и экономической поддержки населения.