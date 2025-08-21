Соцсеть рухнула в нескольких регионах: может ли это повториться завтра, и где

Представьте: вы берёте телефон, чтобы посмотреть любимое видео во "ВКонтакте" — и ничего не загружается. Именно с такой ситуацией сегодня столкнулись жители Екатеринбурга и других городов Свердловской области.

Первые жалобы пользователей

"Хотела зайти посмотреть видео, а сайт просто не работает. С телефона также не загружается ничего", — рассказала читательница агентству URA. RU.

Для многих пользователей соцсети это стало неожиданным: лента не обновляется, зайти на страницу невозможно, а привычные функции остаются недоступны.

Масштаб проблемы

По данным сервиса DownDetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, сбои оказались не локальной проблемой. Аналогичные неполадки фиксируются сразу в нескольких регионах России. Под удар попали жители:

Ямало-Ненецкого автономного округа

Курганской области

Тюменской области

Что это значит для пользователей

Такие сбои показывают, насколько привычной стала цифровая среда и как быстро мы замечаем её отсутствие. Даже кратковременные проблемы вызывают волну обсуждений и жалоб, ведь соцсети — это уже не только развлечение, но и канал для работы, общения и новостей.