Олег Белов Опубликована сегодня в 22:14

Соцсеть рухнула в нескольких регионах: может ли это повториться завтра, и где

Проблемы с доступом к "ВКонтакте" наблюдаются в Екатеринбурге, Тюмени и на Ямале

Представьте: вы берёте телефон, чтобы посмотреть любимое видео во "ВКонтакте" — и ничего не загружается. Именно с такой ситуацией сегодня столкнулись жители Екатеринбурга и других городов Свердловской области.

Первые жалобы пользователей

"Хотела зайти посмотреть видео, а сайт просто не работает. С телефона также не загружается ничего", — рассказала читательница агентству URA. RU.

Для многих пользователей соцсети это стало неожиданным: лента не обновляется, зайти на страницу невозможно, а привычные функции остаются недоступны.

Масштаб проблемы
По данным сервиса DownDetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, сбои оказались не локальной проблемой. Аналогичные неполадки фиксируются сразу в нескольких регионах России. Под удар попали жители:

  • Ямало-Ненецкого автономного округа
  • Курганской области
  • Тюменской области

Что это значит для пользователей
Такие сбои показывают, насколько привычной стала цифровая среда и как быстро мы замечаем её отсутствие. Даже кратковременные проблемы вызывают волну обсуждений и жалоб, ведь соцсети — это уже не только развлечение, но и канал для работы, общения и новостей.

