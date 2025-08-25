Убийцы продуктивности: как пассивные уведомления из соцсетей влияют на ваш мозг – проверьте себя

Уведомления из соцсетей, похоже, сбивают нас с толку на несколько секунд — даже если мы не открываем их. Новое исследование показало, что даже пассивное воздействие уведомлений из социальных сетей может негативно влиять на когнитивные функции и снижать скорость мышления. Это открытие имеет важные последствия для понимания влияния современных технологий на нашу способность концентрироваться и выполнять задачи.

Заняться изучением этой актуальной для всех темы когнитивиста Ипполита Фурнье из Лионского университета Люмьер-2 побудил собственный опыт.

"Я чувствую, как уведомления из соцсети отвлекают меня от работы", — жалуется он.

Личный опыт часто является мощным стимулом для научных исследований и помогает ученым лучше понимать изучаемые явления.

Для участия в эксперименте, результаты которого есть пока только в виде препринта, привлекли 180 студентов. Их попросили пройти на своих телефонах тест Струпа. Он измеряет задержку реакции при прочтении слов, когда цвет букв не совпадает со значением слова, например, слово "фиолетовый" написано зеленым. Тест Струпа является надежным инструментом для измерения когнитивных процессов, таких как внимание и скорость обработки информации.

Реальные, искусственные и размытые уведомления: различные группы участников

Пока студенты выполняли задание, на экране появлялись уведомления из соцсетей, которые нельзя было открыть. Часть участников считала, что это их собственные уведомления, других предупредили, что они сгенерированы искусственно. Третья группа видела размытые сообщения, которые невозможно прочесть. Использование различных групп участников позволило ученым изучить влияние различных типов уведомлений на когнитивные функции.

Больше всего отвлекались участники, которые считали уведомления реальными, что вполне "логично, поскольку они больше всех когнитивно вовлечены в то, что происходит в их телефоне", говорит нейробиолог Дин Бёрнетт. Ожидание реальных уведомлений из социальных сетей может вызывать сильное отвлечение и снижать концентрацию внимания.

Замедление реакции: в среднем на 7 секунд по сравнению с выполнением заданий без уведомлений

Их реакции в тесте Струпа замедлялись в среднем на 7 секунд по сравнению с выполнением заданий без уведомлений. Даже кратковременное воздействие уведомлений может значительно снизить скорость мышления и выполнения задач.

Особенно это заметно у участников, которые часто проверяют телефон в своей повседневной жизни, вне исследования — судя по данным об экранном времени, собранным за три недели до него. Люди, привыкшие часто проверять телефон, более восприимчивы к отвлекающему эффекту уведомлений.

Исследование подтвердило, что большое количество уведомлений "ставит под угрозу нашу способность мыслить", констатирует Бёрнетт. Постоянный поток уведомлений может перегружать мозг и снижать способность к концентрации и выполнению задач.

"У нас есть нисходящее внимание, которое контролируется сознательно, и восходящее, управляемое инстинктивно. Обычно они уравновешивают друг друга, но если происходит что-то, что наши чувства считают значимым, мозг немедленно перенаправляет ресурсы, оставляя меньше (если вообще оставляя) когнитивного пространства для того, на чем мы действительно хотим сосредоточиться. Это означает, что мы отвлекаемся", — объясняет он.

Уведомления из социальных сетей могут активировать инстинктивное внимание и перенаправлять ресурсы мозга от текущей задачи.

Управление оповещениями: отключение и проверка в определенное время дня

Запланированы дополнительные исследования, чтобы лучше понять, почему уведомления так отвлекают и как это зависит от их типа. Пока Фурнье рекомендует управлять оповещениями, отключая их и проверяя соцсети только в определенное время дня. Отключение уведомлений может помочь снизить отвлечение и повысить способность к концентрации.

"Несколько исследований показали, что отключение уведомлений связано с чувством большего контроля над своим вниманием в повседневной жизни", — заметил он.

Отключение уведомлений может способствовать улучшению когнитивных функций и повышению качества жизни.

Интересные факты о внимании и концентрации

В среднем человек может концентрироваться на задаче около 20 минут.

Многозадачность может снижать производительность и увеличивать риск ошибок.

Регулярные перерывы и упражнения для ума могут помочь улучшить внимание и концентрацию.

В заключение, новое исследование подтвердило, что уведомления из социальных сетей, даже без открытия, могут негативно влиять на когнитивные функции и снижать скорость мышления. Управление оповещениями и ограничение времени, проведенного в социальных сетях, может помочь улучшить внимание, концентрацию и общее самочувствие.