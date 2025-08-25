Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Смартфон
Смартфон
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:28

Убийцы продуктивности: как пассивные уведомления из соцсетей влияют на ваш мозг – проверьте себя

Ученые выяснили, как соцсети влияют на когнитивные функции: ключевые выводы

Уведомления из соцсетей, похоже, сбивают нас с толку на несколько секунд — даже если мы не открываем их. Новое исследование показало, что даже пассивное воздействие уведомлений из социальных сетей может негативно влиять на когнитивные функции и снижать скорость мышления. Это открытие имеет важные последствия для понимания влияния современных технологий на нашу способность концентрироваться и выполнять задачи.

Заняться изучением этой актуальной для всех темы когнитивиста Ипполита Фурнье из Лионского университета Люмьер-2 побудил собственный опыт.

"Я чувствую, как уведомления из соцсети отвлекают меня от работы", — жалуется он.

Личный опыт часто является мощным стимулом для научных исследований и помогает ученым лучше понимать изучаемые явления.

Для участия в эксперименте, результаты которого есть пока только в виде препринта, привлекли 180 студентов. Их попросили пройти на своих телефонах тест Струпа. Он измеряет задержку реакции при прочтении слов, когда цвет букв не совпадает со значением слова, например, слово "фиолетовый" написано зеленым. Тест Струпа является надежным инструментом для измерения когнитивных процессов, таких как внимание и скорость обработки информации.

Реальные, искусственные и размытые уведомления: различные группы участников

Пока студенты выполняли задание, на экране появлялись уведомления из соцсетей, которые нельзя было открыть. Часть участников считала, что это их собственные уведомления, других предупредили, что они сгенерированы искусственно. Третья группа видела размытые сообщения, которые невозможно прочесть. Использование различных групп участников позволило ученым изучить влияние различных типов уведомлений на когнитивные функции.

Больше всего отвлекались участники, которые считали уведомления реальными, что вполне "логично, поскольку они больше всех когнитивно вовлечены в то, что происходит в их телефоне", говорит нейробиолог Дин Бёрнетт. Ожидание реальных уведомлений из социальных сетей может вызывать сильное отвлечение и снижать концентрацию внимания.

Замедление реакции: в среднем на 7 секунд по сравнению с выполнением заданий без уведомлений

Их реакции в тесте Струпа замедлялись в среднем на 7 секунд по сравнению с выполнением заданий без уведомлений. Даже кратковременное воздействие уведомлений может значительно снизить скорость мышления и выполнения задач.

Особенно это заметно у участников, которые часто проверяют телефон в своей повседневной жизни, вне исследования — судя по данным об экранном времени, собранным за три недели до него. Люди, привыкшие часто проверять телефон, более восприимчивы к отвлекающему эффекту уведомлений.

Исследование подтвердило, что большое количество уведомлений "ставит под угрозу нашу способность мыслить", констатирует Бёрнетт. Постоянный поток уведомлений может перегружать мозг и снижать способность к концентрации и выполнению задач.

"У нас есть нисходящее внимание, которое контролируется сознательно, и восходящее, управляемое инстинктивно. Обычно они уравновешивают друг друга, но если происходит что-то, что наши чувства считают значимым, мозг немедленно перенаправляет ресурсы, оставляя меньше (если вообще оставляя) когнитивного пространства для того, на чем мы действительно хотим сосредоточиться. Это означает, что мы отвлекаемся", — объясняет он.

Уведомления из социальных сетей могут активировать инстинктивное внимание и перенаправлять ресурсы мозга от текущей задачи.

Управление оповещениями: отключение и проверка в определенное время дня

Запланированы дополнительные исследования, чтобы лучше понять, почему уведомления так отвлекают и как это зависит от их типа. Пока Фурнье рекомендует управлять оповещениями, отключая их и проверяя соцсети только в определенное время дня. Отключение уведомлений может помочь снизить отвлечение и повысить способность к концентрации.

"Несколько исследований показали, что отключение уведомлений связано с чувством большего контроля над своим вниманием в повседневной жизни", — заметил он.

Отключение уведомлений может способствовать улучшению когнитивных функций и повышению качества жизни.

Интересные факты о внимании и концентрации

В среднем человек может концентрироваться на задаче около 20 минут.
Многозадачность может снижать производительность и увеличивать риск ошибок.
Регулярные перерывы и упражнения для ума могут помочь улучшить внимание и концентрацию.

В заключение, новое исследование подтвердило, что уведомления из социальных сетей, даже без открытия, могут негативно влиять на когнитивные функции и снижать скорость мышления. Управление оповещениями и ограничение времени, проведенного в социальных сетях, может помочь улучшить внимание, концентрацию и общее самочувствие.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Бразильский дизайнер объяснил искажения на Туринской плащанице эффектом маски Агамемнона вчера в 23:52

3D-моделирование против вековой тайны: компьютерный анализ раскрыл секрет Туринской плащаницы

Новое 3D-исследование Туринской плащаницы ставит под сомнение её подлинность. Учёный смоделировал, как ткань облегала тело, и пришёл к сенсационному выводу.

Читать полностью » Учёные обнаружили в норвежской пещере кости белых медведей, моржей и китов возрастом 75 000 лет вчера в 23:11

Капсула времени ледникового периода: в Норвегии нашли останки 46 исчезнувших видов

Учёные нашли в норвежской пещере кости 46 видов животных, живших 75 000 лет назад. Это открытие раскрывает судьбу древней Арктики и даёт тревожный прогноз для её будущего.

Читать полностью » Учёные выявили разнообразные методы животноводства в Помпеях по анализу костей свиней и коз вчера в 22:48

Рацион помпейцев раскрыт: кухня древних римлян оказалась сложнее, чем считалось

Учёные с помощью изотопного анализа раскрыли гастрономические секреты Помпей. Узнайте, что действительно ели древние римляне и как они обеспечивали продовольствием целый город.

Читать полностью » Укус тираннозавра был сильнее укусов гиганотозавра и спинозавра вчера в 22:07

Неожиданное открытие палеонтологов: как на самом деле охотились гигантские хищники

Тираннозавр дробил кости, а спинозавр ловил рыбу. Новое исследование раскрывает разнообразные и сложные стратегии питания древних хищников, которые раньше были неизвестны науке.

Читать полностью » Учёные воссоздали первую молекулу Вселенной в лабораторных условиях вчера в 21:45

Пересмотрено рождение Вселенной: первая молекула оказалась ключом ко всему

Учёные воссоздали первую молекулу Вселенной — ион гидрида гелия. Новые данные меняют представления о химии раннего космоса и зарождении звёзд.

Читать полностью » Исследование: смертность от деменции в Европе замедлилось вчера в 21:02

Смертность от деменции рухнула: секрет не в таблетках, а в новом хобби пациентов

Ученые проанализировали данные 1,24 млн пожилых пациентов с деменцией и обнаружили: они живут дольше, чем 20 лет назад. Почему одни страны улучшили прогнозы, а другие столкнулись с ростом смертности — рассказываем без медицинских закулисий.

Читать полностью » Исследование: две минуты медитации подобия повышают симпатию и доверие к незнакомцу вчера в 20:56

Две минуты против одиночества: эксперимент, который свёл сердца в один ритм

Ученые доказали: 2 минуты "медитации подобия" заставляют незнакомцев быть милее, щедрее и сближают сердцебиение. Как?

Читать полностью » Учёные из Университета Рединга обнаружили космические ураганы в верхних слоях атмосферы вчера в 20:40

Тихие убийцы спутников: как космические ураганы грозят технологиям

Над полюсами бушуют невидимые ураганы из плазмы. Они искажают сигналы GPS и вызывают магнитные возмущения, даже когда Солнце спокойно. Учёные раскрыли их загадочную природу.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Врачи-ветеринары назвали особенности ухода за собакой в разные периоды жизни
Дом

Личный опыт: как я работал из спальни и боролся с прокрастинацией
Еда

Рецепт салата Оливье с курицей и йогуртом вместо майонеза
Авто и мото

Незаконный тюнинг в России: какие штрафы и лишения прав грозят водителям
Еда

Приготовление куриного филе в аэрогриле
Спорт и фитнес

Исследование Journal of Osteopathic Medicine: для деформации IT band нужно 900 кг давления
Садоводство

Эксперты напомнили, какие травы важно подстричь в августе на даче
Садоводство

Йод для томатов: как правильно подкормить рассаду, чтобы получить богатый урожай
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru