Радикальные высказывания и аморальный контент на личных страницах в социальных сетях могут стать веским поводом для отказа в трудоустройстве, рассказал руководитель Международного кадрового агентства АМАЛКО, HR-эксперт Гарри Мурадян. Специалист в беседе с NewsInfo разъяснил, по каким критериям рекрутеры оценивают цифровой след потенциальных сотрудников и почему публичная активность кандидата воспринимается как часть его профессионального имиджа.

Ранее сообщалось, что рекрутеров могут насторожить публичные оскорбления, грубость и постоянные конфликты в социальных сетях соискателя. При этом личный блог сам по себе не мешает трудоустройству и не служит основанием для увольнения. Тем не менее, эксперты отмечают, что оскорбления в цифровом пространстве сегодня могут иметь вполне реальные правовые и карьерные последствия.

По словам Мурадяна, идентификация соискателя в сети не составляет труда, так как резюме содержит достаточно данных для быстрого поиска профилей. Проверка аккаунтов стала стандартной процедурой для многих компаний, стремящихся минимизировать репутационные риски.

Рекрутеры обращают внимание на наличие признаков экстремизма, дискриминационные посты, а также жесткие шутки на темы политики, религии или физических особенностей людей. Нередко даже грамотно составленные детали в документах не могут перекрыть негативное впечатление от агрессивного поведения кандидата в публичном поле. Даже если соискатель пытается пройти отбор, используя юмор, важно соблюдать грань дозволенного.

"Если я вас беру на работу, а вы позволяете себе жесткие шутки ниже пояса, аморальщину, дискриминацию, радикальные высказывания, либо вещи, которые противоречат тому, что у нас в государстве принято, это потенциальный риск. Я себе задаю вопрос: а готов ли я брать риск на себя? Чаще всего нет", — пояснил Мурадян.

Эксперт подчеркнул, что работодатель воспринимает сотрудника не только как функциональную единицу, но и как часть сложившегося коллектива. Если личные убеждения человека, транслируемые в соцсетях, противоречат ценностям команды или нормам морали, это создает дискомфорт еще на этапе знакомства.

В деловой среде существуют и другие факторы раздражения, например, аудиосообщения, которые многие считают нарушением этики. При этом важно помнить, что на итоговое решение влияет не только текущая активность, но и общая подача информации о себе в процессе найма.

"Все хотят себе адекватного сотрудника. Трудолюбивого, адекватного, неагрессивного", — подытожил специалист.

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