Психологическое давление соцсетей в мегаполисе
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 17:41

Клик — и ты в западне: как фишинговые ссылки в соцсетях крадут ваши деньги – инструкция по выживанию

МВД Крыма предупредило о росте мошенничества в социальных сетях

Социальные сети давно стали частью нашей жизни — здесь мы общаемся, делимся фото, работаем и отдыхаем. Но именно эта открытость часто используется мошенниками. По данным полиции, преступники всё чаще находят жертв именно в интернете: с помощью личной информации они придумывают схемы обмана и даже получают доступ к банковским счетам.

Какие опасности подстерегают в соцсетях?

  • Ссылки от "друзей" или незнакомцев, ведущие на фишинговые сайты.

  • Поддельные приложения и сервисы внутри соцсетей, собирающие личные данные.

  • Личная информация в профиле, которую мошенники используют для обмана.

Как защитить себя

МВД по Республике Крым советует соблюдать простые правила:

  1. Не переходите по подозрительным ссылкам — даже если они пришли от знакомых.
  2. Используйте только официальные приложения соцсетей.
  3. Думайте, прежде чем публиковать информацию о себе.
  4. Будьте осторожны с установкой приложений внутри соцсети.

Социальные сети должны быть местом общения и вдохновения, а не ловушкой для мошенников. Немного осторожности — и ваши данные останутся в безопасности.

