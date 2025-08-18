Клик — и ты в западне: как фишинговые ссылки в соцсетях крадут ваши деньги – инструкция по выживанию

Социальные сети давно стали частью нашей жизни — здесь мы общаемся, делимся фото, работаем и отдыхаем. Но именно эта открытость часто используется мошенниками. По данным полиции, преступники всё чаще находят жертв именно в интернете: с помощью личной информации они придумывают схемы обмана и даже получают доступ к банковским счетам.

Какие опасности подстерегают в соцсетях?

Ссылки от "друзей" или незнакомцев, ведущие на фишинговые сайты.

Поддельные приложения и сервисы внутри соцсетей, собирающие личные данные.

Личная информация в профиле, которую мошенники используют для обмана.

Как защитить себя

МВД по Республике Крым советует соблюдать простые правила:

Не переходите по подозрительным ссылкам — даже если они пришли от знакомых. Используйте только официальные приложения соцсетей. Думайте, прежде чем публиковать информацию о себе. Будьте осторожны с установкой приложений внутри соцсети.

Социальные сети должны быть местом общения и вдохновения, а не ловушкой для мошенников. Немного осторожности — и ваши данные останутся в безопасности.