Опубликована сегодня в 14:34

Пост — и протокол: в Екатеринбурге задержали молодого учёного за публикации "ВКонтакте"

В Екатеринбурге составлен протокол на аспиранта РАН за дискредитацию участников СВО

В Екатеринбурге сотрудники силовых структур задержали младшего научного сотрудника Уральского федерального университета и аспиранта УрО РАН Данила Туканова. Причиной стали публикации в соцсетях, которые посчитали дискредитацией российских военных.

Подробности дела

Как сообщили в независимом студенческом союзе УрФУ, протокол на Туканова составлен по статье 20.3.3 КоАП РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию Вооружённых сил РФ").

"Младшего научного сотрудника университета сегодня задержали в Екатеринбурге по обвинению в дискредитации участников СВО в соцсети "ВКонтакте", на молодого человека составлен протокол", — пояснили в организации.

Возможные последствия

Санкции по данной статье предусматривают штраф до 50 тысяч рублей.

Кроме того, во время изъятия телефона у молодого человека были обнаружены подписки на telegram-каналы запрещённых украинских формирований.

