Пост — и протокол: в Екатеринбурге задержали молодого учёного за публикации "ВКонтакте"
В Екатеринбурге сотрудники силовых структур задержали младшего научного сотрудника Уральского федерального университета и аспиранта УрО РАН Данила Туканова. Причиной стали публикации в соцсетях, которые посчитали дискредитацией российских военных.
Подробности дела
Как сообщили в независимом студенческом союзе УрФУ, протокол на Туканова составлен по статье 20.3.3 КоАП РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию Вооружённых сил РФ").
"Младшего научного сотрудника университета сегодня задержали в Екатеринбурге по обвинению в дискредитации участников СВО в соцсети "ВКонтакте", на молодого человека составлен протокол", — пояснили в организации.
Возможные последствия
Санкции по данной статье предусматривают штраф до 50 тысяч рублей.
Кроме того, во время изъятия телефона у молодого человека были обнаружены подписки на telegram-каналы запрещённых украинских формирований.
