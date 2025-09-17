Пост — и протокол: в Екатеринбурге задержали молодого учёного за публикации "ВКонтакте"

12.09.2025 в 20:22

Когда экзамен становится дорожным испытанием: уральских двоечников отправили в путь из-за выборов

В Лобве школьников на пересдачу ОГЭ отправили в Новую Лялю за 29 км: местный пункт сдачи закрыт из-за выборов губернатора.

12.09.2025 в 20:22

Сказ о потерянном лесе: уральские "бажовские" пейзажи едва не исчезли под пилой браконьеров

В «Бажовских местах» под Сысертью незаконно вырубили лес на 450 млн рублей. Силовики изъяли древесину, на организаторов завели уголовные дела.

12.09.2025 в 18:22

Война памяти и безрассудства: жарка зефира на мемориале дошла до суда

В Каменске-Уральском две девочки пожарили зефир на мемориале воинам-рабочим. Видео вызвало скандал, возбуждено уголовное дело по статье об осквернении символов славы.

12.09.2025 в 17:22

Париж подбирает здание и консула: Екатеринбург возвращает себе статус центра дипломатии

Франция подбирает место и генконсула для представительства в Екатеринбурге. Генконсульство может открыться через несколько месяцев, параллельно готовится и индийское.

12.09.2025 в 16:22

Выборы в Екатеринбурге прошли с пирожками: бюллетень и беляш в один день

На выборах губернатора в Екатеринбурге избирателей встречали выпечкой: пирожки, хачапури, шаньги и даже брускетты с семгой по ценам от 40 до 150 рублей.

12.09.2025 в 15:39

Дипломатический пробел длился полгода: Франция подбирает кандидата в Екатеринбург

Во Франции подбирают кандидата на пост генконсула в Екатеринбурге. После ухода Пьера-Алена Коффинье в 2024 году должность оставалась вакантной.

12.09.2025 в 12:52

Трамвай против TikTok: что случилось в Челябинске на глазах у пассажиров

В Челябинске трамвай №22 сошёл с рельсов, пока его водитель снимала видео. Никто не пострадал, но жители уверены: девушка часто сидит в телефоне.

11.09.2025 в 23:22

В Кыштыме появились "лежачие гиганты": водители шутят о внедорожных трассах

Жители Кыштыма пожаловались на новые «лежачие полицейские», но проверка показала: они соответствуют ГОСТу и безопасны при скорости до 20 км/ч.

