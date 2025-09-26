Китай стирает серые краски: соцсетям запретили уныние и пессимизм
Китайские власти продолжают усиливать контроль за интернет-пространством. На этот раз под удар попал так называемый "негативный контент" — отныне пользователям социальных сетей запрещено делиться публикациями, которые выражают уныние, пессимизм или транслируют убеждение, что учеба и работа не имеют смысла.
Новые меры направлены на то, чтобы очистить онлайн-пространство от сообщений, способных формировать у аудитории мрачное восприятие действительности. Регулятор прямо заявил: под запрет попадает не только нытьё, но и преувеличение отдельных негативных эпизодов, а также любые материалы, которые могут подрывать доверие к экономической ситуации в стране.
Что именно запретили
Список ограничений получился довольно обширным. Нельзя будет:
-
писать о том, что труд или учеба бесполезны.
-
делать акцент на частных проблемах и выдавать их за общую картину.
-
размещать тексты, способные вызвать уныние у аудитории.
-
публиковать призывы к враждебности или насилию.
-
участвовать в "фанатских войнах" и травле, включая доксинг.
Регулятор прямо подчеркнул: главная цель — не допустить распространения слухов и конспирологических теорий, особенно в отношении экономики.
Сравнение: до и после запрета
|Что публиковали раньше
|Что будет запрещено теперь
|Посты о стрессе от учебы
|Тезисы "учиться бессмысленно"
|Личные истории о проблемах на работе
|Заявления "вся работа бесполезна"
|Жалобы на бытовые трудности
|Контент, формирующий пессимизм
|Конфликты фанатских сообществ
|Организация травли и доксинг
|Критика экономических решений
|Слухи о кризисе и нестабильности
Советы шаг за шагом
Если вы активно ведете страницы в китайских соцсетях, стоит адаптировать стиль общения:
-
сохраняйте нейтральный тон, избегая резких оценок.
-
делайте акцент на позитивных моментах: достижениях, новых проектах, планах.
-
вместо жалоб используйте формат предложений и идей.
-
проверяйте факты перед публикацией — слухи теперь под особым контролем.
-
разделяйте личные эмоции и публичные высказывания: для личных переживаний оставьте закрытые чаты.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: публикация поста "работа не имеет смысла".
-
Последствие: блокировка аккаунта и санкции.
-
Альтернатива: рассказ о трудностях, но в формате поиска решения или совета.
-
Ошибка: участие в фанатских конфликтах.
-
Последствие: удаление комментариев и бан.
-
Альтернатива: обмен мнениями в уважительной форме, создание тематических чатов.
-
Ошибка: репост слуха о "кризисе экономики".
-
Последствие: проверка аккаунта и возможное наказание.
-
Альтернатива: обсуждение официальных статистических данных.
А что если…
А что если человек действительно испытывает стресс и хочет поделиться? В таких случаях можно использовать закрытые группы или мессенджеры с ограниченным кругом доверенных людей. Кроме того, остаются офлайн-способы поддержки — встречи, кружки, консультации специалистов.
FAQ
Можно ли жаловаться на усталость или стресс?
Да, если это личный рассказ без категоричных выводов вроде "всё бесполезно".
Что будет с фанатскими конфликтами?
Организаторов и участников банят, особенно если есть элементы травли или доксинга.
Как отразится запрет на блогеров?
Им придется тщательно фильтровать контент, иначе можно лишиться аудитории и доступа к платформам.
Что лучше писать в соцсетях?
Личные достижения, полезные советы, культурные и образовательные заметки.
Мифы и правда
-
Миф: теперь нельзя писать ничего личного.
-
Правда: разрешены личные истории, если они не подаются как общее правило и не несут деструктивного посыла.
-
Миф: запрет коснется только молодежи.
-
Правда: новые правила распространяются на всех пользователей, независимо от возраста.
-
Миф: ограничения касаются только крупных блогеров.
-
Правда: под санкции может попасть любой аккаунт.
3 интересных факта
-
Китай уже несколько лет ограничивает время подростков в онлайн-играх, считая это заботой о психическом здоровье.
-
Ранее были введены нормы для блогеров — публиковать информацию можно только с использованием настоящего имени.
-
В 2022 году власти запретили "чрезмерную демонстрацию роскоши" в соцсетях, чтобы не формировать у молодежи чувство зависти.
Исторический контекст
-
2017 год: начата кампания против фейковых новостей и дезинформации.
-
2019 год: введен "закон о кибербезопасности" с требованием хранить данные на территории Китая.
-
2021 год: ограничено время для онлайн-игр у детей.
-
2022 год: запрет на контент, пропагандирующий чрезмерное богатство.
-
2025 год: новые правила о запрете "нытья" и пессимизма.
