Китай стирает серые краски: соцсетям запретили уныние и пессимизм

Китайские власти продолжают усиливать контроль за интернет-пространством. На этот раз под удар попал так называемый "негативный контент" — отныне пользователям социальных сетей запрещено делиться публикациями, которые выражают уныние, пессимизм или транслируют убеждение, что учеба и работа не имеют смысла.

Новые меры направлены на то, чтобы очистить онлайн-пространство от сообщений, способных формировать у аудитории мрачное восприятие действительности. Регулятор прямо заявил: под запрет попадает не только нытьё, но и преувеличение отдельных негативных эпизодов, а также любые материалы, которые могут подрывать доверие к экономической ситуации в стране.

Что именно запретили

Список ограничений получился довольно обширным. Нельзя будет:

писать о том, что труд или учеба бесполезны. делать акцент на частных проблемах и выдавать их за общую картину. размещать тексты, способные вызвать уныние у аудитории. публиковать призывы к враждебности или насилию. участвовать в "фанатских войнах" и травле, включая доксинг.

Регулятор прямо подчеркнул: главная цель — не допустить распространения слухов и конспирологических теорий, особенно в отношении экономики.

Сравнение: до и после запрета

Что публиковали раньше Что будет запрещено теперь Посты о стрессе от учебы Тезисы "учиться бессмысленно" Личные истории о проблемах на работе Заявления "вся работа бесполезна" Жалобы на бытовые трудности Контент, формирующий пессимизм Конфликты фанатских сообществ Организация травли и доксинг Критика экономических решений Слухи о кризисе и нестабильности

Советы шаг за шагом

Если вы активно ведете страницы в китайских соцсетях, стоит адаптировать стиль общения:

сохраняйте нейтральный тон, избегая резких оценок. делайте акцент на позитивных моментах: достижениях, новых проектах, планах. вместо жалоб используйте формат предложений и идей. проверяйте факты перед публикацией — слухи теперь под особым контролем. разделяйте личные эмоции и публичные высказывания: для личных переживаний оставьте закрытые чаты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: публикация поста "работа не имеет смысла".

Последствие: блокировка аккаунта и санкции.

Альтернатива: рассказ о трудностях, но в формате поиска решения или совета.

Ошибка: участие в фанатских конфликтах.

Последствие: удаление комментариев и бан.

Альтернатива: обмен мнениями в уважительной форме, создание тематических чатов.

Ошибка: репост слуха о "кризисе экономики".

Последствие: проверка аккаунта и возможное наказание.

Альтернатива: обсуждение официальных статистических данных.

А что если…

А что если человек действительно испытывает стресс и хочет поделиться? В таких случаях можно использовать закрытые группы или мессенджеры с ограниченным кругом доверенных людей. Кроме того, остаются офлайн-способы поддержки — встречи, кружки, консультации специалистов.

FAQ

Можно ли жаловаться на усталость или стресс?

Да, если это личный рассказ без категоричных выводов вроде "всё бесполезно".

Что будет с фанатскими конфликтами?

Организаторов и участников банят, особенно если есть элементы травли или доксинга.

Как отразится запрет на блогеров?

Им придется тщательно фильтровать контент, иначе можно лишиться аудитории и доступа к платформам.

Что лучше писать в соцсетях?

Личные достижения, полезные советы, культурные и образовательные заметки.

Мифы и правда

Миф: теперь нельзя писать ничего личного.

Правда: разрешены личные истории, если они не подаются как общее правило и не несут деструктивного посыла.

Миф: запрет коснется только молодежи.

Правда: новые правила распространяются на всех пользователей, независимо от возраста.

Миф: ограничения касаются только крупных блогеров.

Правда: под санкции может попасть любой аккаунт.

3 интересных факта

Китай уже несколько лет ограничивает время подростков в онлайн-играх, считая это заботой о психическом здоровье. Ранее были введены нормы для блогеров — публиковать информацию можно только с использованием настоящего имени. В 2022 году власти запретили "чрезмерную демонстрацию роскоши" в соцсетях, чтобы не формировать у молодежи чувство зависти.

Исторический контекст