Социальная усталость
Опубликована сегодня в 4:02

Китай стирает серые краски: соцсетям запретили уныние и пессимизм

Китайский регулятор запретил "негативный контент" в соцсетях, включая жалобы и пессимизм

Китайские власти продолжают усиливать контроль за интернет-пространством. На этот раз под удар попал так называемый "негативный контент" — отныне пользователям социальных сетей запрещено делиться публикациями, которые выражают уныние, пессимизм или транслируют убеждение, что учеба и работа не имеют смысла.

Новые меры направлены на то, чтобы очистить онлайн-пространство от сообщений, способных формировать у аудитории мрачное восприятие действительности. Регулятор прямо заявил: под запрет попадает не только нытьё, но и преувеличение отдельных негативных эпизодов, а также любые материалы, которые могут подрывать доверие к экономической ситуации в стране.

Что именно запретили

Список ограничений получился довольно обширным. Нельзя будет:

  1. писать о том, что труд или учеба бесполезны.

  2. делать акцент на частных проблемах и выдавать их за общую картину.

  3. размещать тексты, способные вызвать уныние у аудитории.

  4. публиковать призывы к враждебности или насилию.

  5. участвовать в "фанатских войнах" и травле, включая доксинг.

Регулятор прямо подчеркнул: главная цель — не допустить распространения слухов и конспирологических теорий, особенно в отношении экономики.

Сравнение: до и после запрета

Что публиковали раньше Что будет запрещено теперь
Посты о стрессе от учебы Тезисы "учиться бессмысленно"
Личные истории о проблемах на работе Заявления "вся работа бесполезна"
Жалобы на бытовые трудности Контент, формирующий пессимизм
Конфликты фанатских сообществ Организация травли и доксинг
Критика экономических решений Слухи о кризисе и нестабильности

Советы шаг за шагом

Если вы активно ведете страницы в китайских соцсетях, стоит адаптировать стиль общения:

  1. сохраняйте нейтральный тон, избегая резких оценок.

  2. делайте акцент на позитивных моментах: достижениях, новых проектах, планах.

  3. вместо жалоб используйте формат предложений и идей.

  4. проверяйте факты перед публикацией — слухи теперь под особым контролем.

  5. разделяйте личные эмоции и публичные высказывания: для личных переживаний оставьте закрытые чаты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: публикация поста "работа не имеет смысла".

  • Последствие: блокировка аккаунта и санкции.

  • Альтернатива: рассказ о трудностях, но в формате поиска решения или совета.

  • Ошибка: участие в фанатских конфликтах.

  • Последствие: удаление комментариев и бан.

  • Альтернатива: обмен мнениями в уважительной форме, создание тематических чатов.

  • Ошибка: репост слуха о "кризисе экономики".

  • Последствие: проверка аккаунта и возможное наказание.

  • Альтернатива: обсуждение официальных статистических данных.

А что если…

А что если человек действительно испытывает стресс и хочет поделиться? В таких случаях можно использовать закрытые группы или мессенджеры с ограниченным кругом доверенных людей. Кроме того, остаются офлайн-способы поддержки — встречи, кружки, консультации специалистов.

FAQ

Можно ли жаловаться на усталость или стресс?
Да, если это личный рассказ без категоричных выводов вроде "всё бесполезно".

Что будет с фанатскими конфликтами?
Организаторов и участников банят, особенно если есть элементы травли или доксинга.

Как отразится запрет на блогеров?
Им придется тщательно фильтровать контент, иначе можно лишиться аудитории и доступа к платформам.

Что лучше писать в соцсетях?
Личные достижения, полезные советы, культурные и образовательные заметки.

Мифы и правда

  • Миф: теперь нельзя писать ничего личного.

  • Правда: разрешены личные истории, если они не подаются как общее правило и не несут деструктивного посыла.

  • Миф: запрет коснется только молодежи.

  • Правда: новые правила распространяются на всех пользователей, независимо от возраста.

  • Миф: ограничения касаются только крупных блогеров.

  • Правда: под санкции может попасть любой аккаунт.

3 интересных факта

  1. Китай уже несколько лет ограничивает время подростков в онлайн-играх, считая это заботой о психическом здоровье.

  2. Ранее были введены нормы для блогеров — публиковать информацию можно только с использованием настоящего имени.

  3. В 2022 году власти запретили "чрезмерную демонстрацию роскоши" в соцсетях, чтобы не формировать у молодежи чувство зависти.

Исторический контекст

  • 2017 год: начата кампания против фейковых новостей и дезинформации.

  • 2019 год: введен "закон о кибербезопасности" с требованием хранить данные на территории Китая.

  • 2021 год: ограничено время для онлайн-игр у детей.

  • 2022 год: запрет на контент, пропагандирующий чрезмерное богатство.

  • 2025 год: новые правила о запрете "нытья" и пессимизма.

