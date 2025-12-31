Франция нажимает на паузу: соцсети для подростков уходят из свободного доступа

Франция готовится к одному из самых жёстких шагов в Европе по регулированию цифровой среды для детей. Власти намерены законодательно ограничить доступ к социальным сетям для подростков младше 15 лет, увязав инициативу с началом нового учебного года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс и текст законопроекта, который готовится к парламентскому рассмотрению.

Речь идёт не о точечных мерах, а о системном подходе к снижению влияния соцсетей на несовершеннолетних. Законопроект уже вызвал широкую дискуссию, поскольку затрагивает как цифровые платформы, так и школьную среду.

Суть законопроекта и сроки

Согласно опубликованному документу, парламентские дебаты по законопроекту начнутся в начале 2026 года. При этом его положения предполагается ввести в действие с 1 сентября 2026 года — с началом нового учебного года во Франции.

"Законопроект, состоящий из двух статей, направлен на запрет "предоставления онлайн-платформами услуг социальных сетей несовершеннолетним в возрасте до 15 лет" с 1 сентября 2026 года", — говорится в публикации.

Контроль за исполнением запрета предлагается возложить на национальное управление по регулированию аудиовизуальных и цифровых коммуникаций Arcom. Именно этот орган будет отвечать за взаимодействие с онлайн-платформами и соблюдение новых требований.

Школы и мобильные телефоны

Вторая статья законопроекта посвящена расширению ограничений на использование мобильных телефонов в образовательных учреждениях. Таким образом, инициатива затрагивает не только онлайн-пространство, но и повседневную цифровую практику школьников.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о намерении запретить доступ к соцсетям для детей и подростков младше 15-16 лет до окончания своего президентского срока в 2027 году. Новый законопроект фактически конкретизирует эти заявления и задаёт чёткие правовые рамки.

Радикальные меры и международный контекст

Идея ограничений активно обсуждается во французской политике не первый месяц. В апреле депутат и бывший премьер-министр Габриэль Атталь предложил запретить соцсети для детей до 15 лет и ввести ночные ограничения для подростков старшего возраста. Среди мер он также называл снижение "привлекательности" платформ, включая перевод интерфейсов в чёрно-белый режим после 30 минут использования.

Франция действует на фоне глобального тренда. Австралия уже ввела запрет на использование крупнейших соцсетей для лиц младше 16 лет, установив штрафы до 50 миллионов австралийских долларов для платформ-нарушителей. Аналогичные инициативы обсуждаются в Дании, Испании, Греции, Индонезии и Турции, что подчёркивает международный характер дискуссии о цифровой безопасности детей.