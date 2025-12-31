Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Флаг Франции
Флаг Франции
© commons.wikimedia.org by Frédéric BISSON is licensed under CC BY 2.0
Главная / Мир
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 17:48

Франция нажимает на паузу: соцсети для подростков уходят из свободного доступа

Франция запретила доступ к соцсетям детям до 15 лет — Франс Пресс

Франция готовится к одному из самых жёстких шагов в Европе по регулированию цифровой среды для детей. Власти намерены законодательно ограничить доступ к социальным сетям для подростков младше 15 лет, увязав инициативу с началом нового учебного года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс и текст законопроекта, который готовится к парламентскому рассмотрению.

Речь идёт не о точечных мерах, а о системном подходе к снижению влияния соцсетей на несовершеннолетних. Законопроект уже вызвал широкую дискуссию, поскольку затрагивает как цифровые платформы, так и школьную среду.

Суть законопроекта и сроки

Согласно опубликованному документу, парламентские дебаты по законопроекту начнутся в начале 2026 года. При этом его положения предполагается ввести в действие с 1 сентября 2026 года — с началом нового учебного года во Франции.

"Законопроект, состоящий из двух статей, направлен на запрет "предоставления онлайн-платформами услуг социальных сетей несовершеннолетним в возрасте до 15 лет" с 1 сентября 2026 года", — говорится в публикации.

Контроль за исполнением запрета предлагается возложить на национальное управление по регулированию аудиовизуальных и цифровых коммуникаций Arcom. Именно этот орган будет отвечать за взаимодействие с онлайн-платформами и соблюдение новых требований.

Школы и мобильные телефоны

Вторая статья законопроекта посвящена расширению ограничений на использование мобильных телефонов в образовательных учреждениях. Таким образом, инициатива затрагивает не только онлайн-пространство, но и повседневную цифровую практику школьников.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о намерении запретить доступ к соцсетям для детей и подростков младше 15-16 лет до окончания своего президентского срока в 2027 году. Новый законопроект фактически конкретизирует эти заявления и задаёт чёткие правовые рамки.

Радикальные меры и международный контекст

Идея ограничений активно обсуждается во французской политике не первый месяц. В апреле депутат и бывший премьер-министр Габриэль Атталь предложил запретить соцсети для детей до 15 лет и ввести ночные ограничения для подростков старшего возраста. Среди мер он также называл снижение "привлекательности" платформ, включая перевод интерфейсов в чёрно-белый режим после 30 минут использования.

Франция действует на фоне глобального тренда. Австралия уже ввела запрет на использование крупнейших соцсетей для лиц младше 16 лет, установив штрафы до 50 миллионов австралийских долларов для платформ-нарушителей. Аналогичные инициативы обсуждаются в Дании, Испании, Греции, Индонезии и Турции, что подчёркивает международный характер дискуссии о цифровой безопасности детей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Заболеваемость корью в США достигла максимума за 30 лет — Axios сегодня в 12:05
США столкнулись с тем, чего не было более 30 лет: цифры вызывают тревогу

В 2025 году в США число случаев кори превысило две тысячи, что стало самым высоким показателем за более чем 30 лет.

Читать полностью » Переговоры о вступлении Украины в ЕС не продвинулись в 2025 году — Politico сегодня в 11:45
Европейская перспектива Украины всё дальше: что показал уходящий год

Politico отмечает, что за 2025 год Украина не приблизилась к вступлению в ЕС, а ранее заявленные сроки выглядят всё менее достижимыми.

Читать полностью » Российский посол подчеркнул важность поддержки русской общины в США – Дарчиев сегодня в 5:24
Признание и поддержка: как русская община в США укрепляет связи с Россией несмотря на политические трудности

Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев выразил надежду на восстановление отношений с США в 2026 году и признал вклад русской диаспоры в этом процессе.

Читать полностью » Тара Рид назвала Украину несостоявшимся государством и критиковала Зеленского – РИА Новости сегодня в 5:24
Тара Рид заявила, что Зеленский вышел за рамки: что скрывает её мнение о политике Украины

Тара Рид назвала Украину несостоявшимся государством, а президента Зеленского — шутом. Ранее она получила гражданство России.

Читать полностью » Германия разработала секретный план действий в случае военного конфликта – Politico сегодня в 5:01
Германия на первом этапе военной подготовки: какие угрозы поджидают Европу

Германия подготовила секретный план на случай войны в рамках НАТО, который включает стратегическое укрепление альянса и защиту от атак.

Читать полностью » Работу Трампа не одобряют 56% американцев — Economist и YouGov вчера в 22:56
Цифры сложились не в пользу Белого дома: рейтинг Трампа пошёл по опасной траектории

Опрос Economist и YouGov показал, что более половины американцев не одобряют работу Дональда Трампа по итогам года его второго срока.

Читать полностью » Главой офиса Зеленского может стать Владислав Власюк — Зеркало недели вчера в 22:49
Формальная должность — неформальная власть: кадровое решение Зеленского удивило даже внутри команды

Украинские СМИ сообщают, что Владимир Зеленский выбрал кандидата на пост главы своего офиса, способного сохранить прежнее влияние внутри администрации.

Читать полностью » Южная Корея открыла доступ к газете КНДР в библиотеках с 30 декабря вчера в 20:34
Южная Корея открыла доступ к "Нодон Синмун": партийную газету КНДР вывели из закрытого режима

Южная Корея снимает многолетние ограничения, открывая доступ к северокорейской газете «Нодон Синмун». Как это повлияет на общество и восприятие информации?

Читать полностью »

Новости
Общество
Непогода задержала десятки авиарейсов по всей России — Baza
Общество
Запуск фейерверков в помещениях признали нарушением — ГУ МВД России по Москве
Красота и здоровье
Выдвижение челюсти включает мышцы шеи и овала лица — Healthy
Красота и здоровье
Диетолог предупредила о рисках, связанных с доеданием новогодних салатов утром - Лента.ру
Красота и здоровье
Екатерина Титова: чипсы и картофель фри увеличивают риск диабета и других заболеваний
Культура и шоу-бизнес
Лариса Долина с юмором поздравила зрителей с наступающим годом Лошади - VK Video
Красота и здоровье
Спрос на детокс-услуги в России вырос в разы на фоне новогодних праздников - Mash
Красота и здоровье
В Саратове врачи спасли жизнь беременной женщине с полиорганной недостаточностью - ОКБ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet