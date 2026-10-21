Деньги ударяют по дружбе: почему после повышения зарплаты отношения могут пойти по другому сценарию

Рост доходов не является прямой причиной социальной изоляции, заявила NewsInfo директор психологического центра "Личность", кандидат социологических наук Людмила Полянова. Эксперт прокомментировала распространенное мнение о том, что состоятельные люди сознательно ограничивают круг своего общения.

Ранее сообщалось о результатах масштабного опроса 134 тысяч взрослых участников, согласно которому увеличение заработка делает людей более ответственными, но снижает их общительность. Исследователи также указали, что экстраверты в среднем зарабатывают меньше своих более замкнутых коллег.

Психолог пояснила, что восприятие уровня дохода крайне субъективно, и для объективных выводов требуются длительные социологические исследования. В профессиональной среде нередко обсуждаются офисные слухи, касающиеся поведения руководства, однако эксперт подчеркивает отсутствие доказанной корреляции между богатством и нежеланием контактировать с окружающими. По ее словам, человек с высоким доходом, напротив, может чаще инициировать встречи, имея для этого финансовые возможности.

Специалист отметила, что деньги являются оценкой труда и их влияние на характер индивидуально. В некоторых случаях для достижения прогресса в терапии обеспеченным пациентам с нарциссическими чертами требуются нестандартные условия, подчеркивающие их статус и значимость результата. Иногда социальные связи требуют особого внимания, ведь даже крепкая дружба на расстоянии может угаснуть без должных вложений, в том числе эмоциональных.

"Все относительно. Все ограничения, все достижения только внутри нас. Многие наоборот скажут: "Если бы у меня был доход, я бы с удовольствием встречал друзей, накрывал столы, приглашал их куда-то, финансовое положение мне позволяет"", — рассказала Полянова.

Психолог подчеркнула, что любые поведенческие изменения зависят от внутренних установок личности, а не от цифр на банковском счете. Для многих достаток становится инструментом для укрепления связей. При этом важно понимать, что современная психология управления персоналом учитывает не только материальные стимулы, но и потребность сотрудников в качественной обратной связи. Для гармоничного развития личности необходимо равновесие, поскольку нехватка денег негативно сказывается на когнитивных функциях мозга.

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