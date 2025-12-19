Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Кашляющий мужчина
Кашляющий мужчина
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 19:48

Не только курение и холестерин: учёные нашли более опасные факторы риска для сердца

Учёт социальных факторов может помочь замедлить старение сердца — Mayo Clinic

Недавнее крупное исследование, опубликованное в журнале Mayo Clinic Proceedings, выявило два новых фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний, которые могут быть даже более опасными, чем традиционные. Речь идет о финансовом стрессе и отсутствии продовольственной безопасности. Эти факторы значительно увеличивают риск инфарктов и других заболеваний сердца, подчеркивая важность социальных условий в медицине.

Социальные факторы — новые ключевые риски

Исследование, проведенное учеными из знаменитой "Клиники Мейо" в Миннесоте, охватывает данные более 280 тысяч пациентов, лечившихся в период с 2018 по 2023 годы. Ученые решили обратить внимание на те факторы, которые не всегда учитываются в традиционной медицине, но которые оказывают влияние на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Как отметил ведущий исследователь Амир Лерман, традиционные факторы риска, такие как курение, гипертония, высокий уровень холестерина и диабет, не всегда полностью объясняют причины болезней сердца.

"Мы не спрашиваем наших пациентов о социальных факторах, которые могут быть важными для здоровья. Воздействие на эти факторы может помочь обратить вспять биологическое старение организма", — отметил Лерман.

И результаты исследования подтверждают важность учета социальных факторов.

Влияние финансового стресса

Один из самых сильных факторов риска, по мнению ученых, — это финансовый стресс. Он связан с нехваткой денег для удовлетворения базовых потребностей и часто приводит к хроническому стрессу, что в свою очередь негативно сказывается на физическом и психическом здоровье. Исследования показали, что финансовые трудности увеличивают риск болезней сердца и их раннего старения в два раза. Это открытие подчеркивает, что экономические трудности могут быть не только социальной проблемой, но и важным медицинским фактором, который влияет на здоровье.

Продовольственная безопасность как фактор риска

Еще одним важным фактором оказалось отсутствие продовольственной безопасности, что также значительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Пациенты, сталкивающиеся с проблемой отсутствия постоянного доступа к здоровой и безопасной пище, имели на 74% более высокий риск развития заболеваний сердца. Этот фактор связан с нехваткой ресурсов для питания и может быть обусловлен бедностью, а также социальными и экономическими условиями жизни.

Влияние на старение и здоровье

Исследование также показало, что социальные факторы оказывают более значительное влияние на старение организма, чем традиционные клинические факторы риска. Ученые пришли к выводу, что воздействие социальных факторов, таких как финансовая стабильность и доступность пищи, может существенно повлиять на старение сердца, замедляя этот процесс или ускоряя его в зависимости от условий жизни пациента.

Международная значимость исследования

Несмотря на то, что исследование проводилось в США, эти факторы имеют универсальное значение и могут быть применимы к разным странам. Внимание к финансовому стрессу и продовольственной безопасности важно не только для США, но и для многих других стран, где социальные условия могут оказывать существенное влияние на здоровье населения.

