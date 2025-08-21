Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сон и здоровье мозга
Сон и здоровье мозга
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:42

Социальный миксер для ума: почему мозг любит новых знакомых больше путешествий

157 участников, 1 триллер: как ученые изучали связь между общением и работой мозга

Исследование, проведенное в Лондонском университете, показало, что люди, ведущие более разнообразную и насыщенную социальную жизнь, мысленно разделяют свой опыт на четкие "события", что является интересным фактом. Это открытие проливает свет на то, как наш мозг обрабатывает информацию и структурирует повседневную жизнь.

Наш мозг получает огромный поток информации, и чтобы справиться с этим, он структурирует опыт, разделяя его на более управляемые фрагменты, что позволяет лучше ориентироваться в мире. Этот процесс ученые называют "сегментацией событий", что важно для понимания.

Сегментация событий лежит в основе памяти, планирования и даже навигации в пространстве, что делает ее фундаментальным процессом для нашего мышления. Это является ключевым аспектом.

Важнейшими моментами в сегментации являются "границы событий" — то есть ситуации, когда происходит значимое изменение: новая цель, смена места действия или неожиданный поворот сюжета, что является важным моментом.

Методика исследования: фильм Хичкока и анкетирование

Чтобы изучить этот процесс, исследователи пригласили 157 молодых людей и провели эксперимент, что является важным аспектом. Всем им показали короткий триллер Альфреда Хичкока "Бах! Ты мертв" — фильм с напряженной атмосферой, динамичными сменами сцен и большим количеством социальных взаимодействий.

Участников попросили нажимать кнопку каждый раз, когда, по их мнению, одно событие завершалось и начиналось другое, что позволило получить данные о восприятии. Это было важным этапом.

Дополнительно участников опросили о разнообразии их жизни: сколько людей они видели и с кем общались за последний месяц, как часто посещали новые места, насколько разнообразна их домашняя среда и ежедневные маршруты, что являлось частью работы. Это помогло собрать нужную информацию.

Экспериментальное разнообразие: количество перемен и новизны

Эти показатели назвали "экспериментальным разнообразием" — то есть количеством перемен и новизны, с которыми человек сталкивается каждый день, что важно. Это было ключевым моментом.

Результаты показали: те, кто имел больше жизненного и социального опыта, определяли больше границ событий, чем менее активные участники. Это был важный результат.

Иными словами, их мозг четче разделял поток информации и быстрее понимал, где заканчивается одно событие и начинается другое. Доктор Карл Ходжеттс, ведущий автор исследования, пояснил: "Мы увидели, что люди с большим опытом замечали больше событий и точнее улавливали их границы. Это говорит о том, что насыщенная жизнь тренирует ясность ума и способность воспринимать и усваивать информацию более эффективно". Это демонстрирует влияние насыщенной жизни.

Интересно, что социальное разнообразие оказалось важнее пространственного. То есть на восприятие сильнее влияет не столько то, как часто человек меняет маршруты или исследует новые места, сколько то, насколько разнообразен его круг общения, что является ключевым фактором.

"Речь идет не только о путешествиях или прогулках по новым улицам", — отметил Ходжеттс.

Важнее общаться с широким кругом людей. Это помогает нам лучше понимать, что происходит вокруг, что указывает на важность общения.

Интересные факты о мозге:

Мозг человека обрабатывает информацию со скоростью около 120 метров в секунду.
Мозг состоит примерно на 73% из воды.
Мозг использует около 20% энергии, потребляемой телом.

Исследование показало, что социальная активность и насыщенная жизнь оказывают влияние на то, как наш мозг воспринимает и структурирует опыт. Общение с разными людьми способствует более четкому восприятию событий и улучшает способность обрабатывать информацию, что является важным выводом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Генеральный директор DX Heroes: ИИ ускоряет работу ИТ-команд на 30–40% сегодня в 2:15

Искусственный интеллект меняет всё: программисты в шоке от скорости работы

Искусственный интеллект меняет профессию за профессией, ускоряя работу и создавая новые возможности. Но его слабости пока не дают расслабиться.

Читать полностью » Исследование Sebrae: 73% предпринимателей Бразилии планируют инвестировать в ИИ сегодня в 1:26

Бизнес в Бразилии резко изменился после внедрения ИИ — вот к чему это привело

ИИ перестал быть экспериментом: малый и средний бизнес в Бразилии внедряет его для роста, экономии и персонализации, сохраняя баланс с человечностью.

Читать полностью » Геологи: разлом Тинтина в Канаде способен вызвать землетрясение магнитудой 7,5 сегодня в 0:40

В суровых просторах Канады природа скрывает опасность, о которой лучше не знать

Древний разлом Тинтина на севере Канады снова активен. Учёные предупреждают: его энергия может вызвать мощное землетрясение, которое изменит жизнь региона.

Читать полностью » Археологи обнаружили древнюю стелу возрастом 1600 лет в Улан-Чабе вчера в 23:49

Стела, которая может переписать историю Китая: что нашли археологи

В Улан-Чабе обнаружена уникальная стела, связанная с династией Северная Вэй. Открытие может изменить наше понимание истории и культурного обмена в регионе.

Читать полностью » Учёные обнаружили новый метод борьбы с мышечной атрофией вчера в 23:38

Секретный пептид, который меняет правила игры в борьбе с атрофией мышц

Российские ученые разработали новый метод борьбы с мышечной атрофией, который может стать спасением для космонавтов и людей с ограниченной подвижностью.

Читать полностью » Ученые обнаружили новые данные о межзвёздных туннелях в космосе вчера в 22:46

Космические пути к богатству: что мы можем узнать из новых открытий

Учёные обнаружили межзвёздные туннели, соединяющие нашу Солнечную систему с далекими звёздными регионами, изменяя представление о космосе и его структуре.

Читать полностью » Палеонтологи обнаружили в Теннесси останки древнего оленя возрастом 5 миллионов лет вчера в 22:33

Леса Теннесси хранят секрет: история оленя, который выжил

Палеонтологи из Теннесси нашли останки древнего оленя возрастом пять миллионов лет, что открывает новые горизонты в понимании эволюции оленевых в Северной Америке.

Читать полностью » Археологи обнаружили древний дворец лидийцев в Сардис вчера в 21:42

Монументальный дворец лидийцев: как древняя цивилизация опередила своё время

Археологи в Сардисе обнаружили дворец лидийцев VIII века до н. э. Эта находка меняет представления о древних цивилизациях и их архитектуре.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Камень и засухоустойчивые растения делают сад удобным для климата Кабардино-Балкарии
Еда

Рецепт салата с фасолью, морковью и колбасой: пошаговая инструкция приготовления
Спорт и фитнес

Матвей Сафонов: в Париже чувствую себя как дома после первого года в ПСЖ
Красота и здоровье

Врач Эльвира Фесенко предупредила: соль разрушает мозг и ведет к деменции
Красота и здоровье

Эндокринолог Зухра Павлова: препараты вроде Ozempic опасно принимать без врача
Дом

Простые способы убрать влагу из ящиков холодильника
Садоводство

Экоудобрение из картофельной кожуры повышает урожайность огурцов
Садоводство

Палисадник в Адыгее можно обустроить без затрат: советы садоводов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru