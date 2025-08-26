Тайна долголетия для пожилых: что связывает общение и здоровье

Новое исследование показало, что активное общение может стать фактором, способным продлить жизнь пожилым людям.

Работа, опубликованная в журнале Американского гериатрического общества, выявила, что поддержание социальных связей играет важную роль в укреплении здоровья и увеличении продолжительности жизни людей старшего возраста.

Учёные проанализировали данные 2268 жителей США в возрасте от 60 лет. В 2016 году участники прошли психосоциальные и образовательно-бытовые опросы, а также сдали образцы крови. Спустя четыре года исследователи установили: пожилые люди, активно участвующие в общественной жизни, имели на 42% меньший риск смерти, чем те, кто почти не проявлял социальной активности.

Наиболее заметный эффект приносили такие формы вовлечённости, как волонтёрская деятельность, проведение времени с внуками, а также участие в спортивных командах или клубах по интересам.

Отдельное внимание специалисты уделили биологическим и физическим аспектам. Анализ показал, что положительное влияние общения объясняется замедлением процессов старения и поддержанием более высокого уровня физической активности.

Один из авторов исследования, специалист из Калифорнийского университета в Сан-Франциско Ашраф Абугрун, отметил, что социальная активность не сводится к простому выбору образа жизни. По его словам, она напрямую связана со здоровым старением и долголетием, а участие в общественной жизни способствует укреплению здоровья пожилых людей.