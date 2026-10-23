Одиночество становится новым идеалом: что происходит с людьми, которые отказываются от отношений

Ощущение счастья в одиночестве, особенно в репродуктивном возрасте, часто является лишь попыткой скрыть внутренние дефициты за маской самодостаточности, заявила клинический психолог, нейропсихолог Татьяна Маремпольская. В беседе с NewsInfo эксперт подчеркнула, что человек по своей природе является социальным существом и нуждается в принадлежности к группе или конкретному партнеру для полноценной жизни.

Ранее сообщалось, что в ходе одиннадцатилетнего исследования ученые из Университета Торонто наблюдали за почти тремя тысячами добровольцев, не состоящих в браке. Согласно полученным данным, порядка 90% участников эксперимента назвали себя вполне довольными жизнью, продемонстрировав уровень удовлетворенности выше среднего.

Специалисты подчеркивают, что одиночество незаметно меняет жизнь молодых людей, заставляя их переосмысливать традиционные ценности.

Психолог отметила, что потребность в социальном взаимодействии и близости является фундаментальной. По ее словам, отсутствие значимых связей противоречит человеческой биологии. Психолог сравнила людей с представителями животного мира, такими как слоны или обезьяны, для которых изгнание из стаи или прайда может стать фатальным из-за тоски. Специалисты также указывают на то, что организм реагирует на отсутствие отношений через запуск определенных физиологических процессов.

"Мы без отношений вообще жить не можем. Мы всегда с кем-то в отношениях. Человек всегда должен быть в принадлежности к другому человеку. Это замужество, дружба, определенные отношения, принадлежность к какой-то системе, группе или вероисповеданию", — пояснила Маремпольская.

По мнению эксперта, даже в тех случаях, когда люди осознанно выбирают уединение, они не прерывают социальные или духовные связи полностью. В качестве примера она привела монашество, где отсутствие светских отношений компенсируется связью с Богом. Вне подобных контекстов человек, оставшийся в полной изоляции, обречен на глубокое несчастье. Важно помнить, что даже социальные связи на расстоянии требуют постоянного поддержания для сохранения эмоционального благополучия.

"Человек не может быть отдельно. Он глубоко будет несчастен. Цель человека — правильно сложить отношения, определить принадлежность, если хотите, зависимость от другого. В слове "зависимость" ничего нет плохого", — отметила специалист.

Маремпольская добавила, что в жизни каждого присутствуют те или иные формы зависимости: от пищи, воды или воздуха. Отношения с людьми — такая же естественная потребность. Залогом счастья психолог назвала умение выбирать правильный объект и объем этой зависимости.

В некоторых случаях даже повышение уровня достатка может трансформировать привычный круг общения, требуя от личности гибкости в выстраивании новых контактов. Для сохранения гармонии критически важно понимать, что скрывается за тихими отношениями без видимых конфликтов.

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