Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Обручальные кольца
Обручальные кольца
© commons.wikimedia.org by Ygor Oliveira is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Общество
Ирина Малова Опубликована сегодня в 11:37

Одиночество становится новым идеалом: что происходит с людьми, которые отказываются от отношений

Ощущение счастья в одиночестве, особенно в репродуктивном возрасте, часто является лишь попыткой скрыть внутренние дефициты за маской самодостаточности, заявила клинический психолог, нейропсихолог Татьяна Маремпольская. В беседе с NewsInfo эксперт подчеркнула, что человек по своей природе является социальным существом и нуждается в принадлежности к группе или конкретному партнеру для полноценной жизни.

Ранее сообщалось, что в ходе одиннадцатилетнего исследования ученые из Университета Торонто наблюдали за почти тремя тысячами добровольцев, не состоящих в браке. Согласно полученным данным, порядка 90% участников эксперимента назвали себя вполне довольными жизнью, продемонстрировав уровень удовлетворенности выше среднего.

Специалисты подчеркивают, что одиночество незаметно меняет жизнь молодых людей, заставляя их переосмысливать традиционные ценности.

Психолог отметила, что потребность в социальном взаимодействии и близости является фундаментальной. По ее словам, отсутствие значимых связей противоречит человеческой биологии. Психолог сравнила людей с представителями животного мира, такими как слоны или обезьяны, для которых изгнание из стаи или прайда может стать фатальным из-за тоски. Специалисты также указывают на то, что организм реагирует на отсутствие отношений через запуск определенных физиологических процессов.

"Мы без отношений вообще жить не можем. Мы всегда с кем-то в отношениях. Человек всегда должен быть в принадлежности к другому человеку. Это замужество, дружба, определенные отношения, принадлежность к какой-то системе, группе или вероисповеданию", — пояснила Маремпольская.

По мнению эксперта, даже в тех случаях, когда люди осознанно выбирают уединение, они не прерывают социальные или духовные связи полностью. В качестве примера она привела монашество, где отсутствие светских отношений компенсируется связью с Богом. Вне подобных контекстов человек, оставшийся в полной изоляции, обречен на глубокое несчастье. Важно помнить, что даже социальные связи на расстоянии требуют постоянного поддержания для сохранения эмоционального благополучия.

"Человек не может быть отдельно. Он глубоко будет несчастен. Цель человека — правильно сложить отношения, определить принадлежность, если хотите, зависимость от другого. В слове "зависимость" ничего нет плохого", — отметила специалист.

Маремпольская добавила, что в жизни каждого присутствуют те или иные формы зависимости: от пищи, воды или воздуха. Отношения с людьми — такая же естественная потребность. Залогом счастья психолог назвала умение выбирать правильный объект и объем этой зависимости.

В некоторых случаях даже повышение уровня достатка может трансформировать привычный круг общения, требуя от личности гибкости в выстраивании новых контактов. Для сохранения гармонии критически важно понимать, что скрывается за тихими отношениями без видимых конфликтов.

Проверено экспертом: психолог Илья Шеховцов

Читайте также

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Чувство юмора не обязательно дается от рождения: развить его помогают самые обычные вещи 19.10.2026 в 13:15

Психолог Наталья Морозова рассказала NewsInfo, как чувство юмора помогает справляться с трудностями.

Читать полностью » Начало уроков в девять утра выглядит удобным: что может пойти не так в российских школах 16.10.2026 в 11:36

Эксперт по образованию Руслан Ткаченко прокомментировал NewsInfo предложение начинать уроки в школе в девять утра.

Читать полностью » Детей ограждают от трудностей ради счастливого будущего: почему результат неприятно удивляет родителей 15.10.2026 в 16:00

Психолог Алексей Захаров назвал NewsInfo факторы, определяющие благополучие человека.

Читать полностью » Диплом больше не главный пропуск в профессию: российский рынок труда готовится к новым правилам 15.10.2026 в 14:24

Эксперт по образованию Ирина Абанкина прокомментировала NewsInfo возможные изменения в образовательных стандартах.

Читать полностью » Дорога в университет становится все уже: новые инициативы по ЕГЭ грозят неожиданными последствиями 15.10.2026 в 13:27

Парламентарий Олег Смолин объяснил NewsInfo, почему он выступает против повышения минимального порога баллов при поступлении в вуз.

Читать полностью » Праздничный календарь россиян предлагают перекроить: майские выходные могут заметно измениться 05.10.2026 в 13:45

Социолог Георгий Федоров прокомментировал NewsInfo дискуссию о пересмотре количества выходных в России.

Читать полностью » Тренировка вдвоем сближает сильнее свидания: это правило работает только при одном условии 02.10.2026 в 15:08

Фитнес-тренер Сергей Литовченко объяснил NewsInfo, почему совместные занятия пары спортом могут принести как радость, так и потенциальные проблемы.

Читать полностью » Отказ от мяса в детстве может дорого обойтись организму: дефицит начинается с двух важных веществ 01.10.2026 в 16:37

Диетолог Анна Белоусова предупредила NewsInfo о рисках вегетарианства для несовершеннолетних.

Читать полностью »

Новости
Еда
Мясо было жёстким, а стало нежным: повара раскрыли приём, который работает ещё до жарки
Недвижимость
Квартира по наследству может обойтись дороже ожидаемого: главные расходы возникают не сразу
Авто и мото
Листва закрыла дорожный знак: кто на самом деле должен платить за последствия аварии
Питомцы
Собака превращает прогулку в поедание травы: когда владельцу пора бить тревогу
Недвижимость
Квартира пустует, а счета приходят исправно: в коммунальных платежах есть расходы, которые можно убрать
Авто и мото
Утром парит, а после поездки дымит: белый выхлоп автомобиля требует внимания к одной детали
Еда
Кофе из банки зря считают бесполезным: у быстрого напитка обнаружилось неожиданное сходство с заварным
Авто и мото
Полмиллиона километров без капиталки: китайские машины в такси заставили иначе взглянуть на LADA
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet