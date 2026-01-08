Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Российское пенсионное удостоверение
© petitsiyu-protiv-povysheniya-pensionnogo-vozrasta-podpisali-million-chelovek by Klops.ru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:56

Деньги пересчитают всем: государство запускает полную индексацию доходов

В 2026 году социальная политика в России будет выстроена вокруг принципа полной индексации — повышение коснётся всех ключевых выплат и доходов, предусмотренных государством. Речь идёт не только о пенсиях и пособиях, но и о заработных платах в бюджетной сфере. Об этом в разговоре с изданием "Лента.ру" рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Индексация пенсий и пособий

По словам депутата, федеральный бюджет на 2026 год уже принят с учётом индексации всех социальных обязательств.

"Все без исключения социальные выплаты, пособия, пенсии в 2026-м году будут проиндексированы", — сообщила Светлана Бессараб.

В частности, с 1 января страховые пенсии для более чем 38 млн получателей увеличены на 7,6%.

С 1 февраля запланирована индексация всех пособий на 6,8%. Как отметила парламентарий, по данным Росстата, этот показатель будет опережать уровень инфляции. Дополнительно с 1 апреля социальные пенсии вырастут на 6,8% для примерно 4 млн россиян.

МРОТ и связанные с ним выплаты

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда установлен на уровне 27 093 рублей. Это решение затронет более 4,5 млн работников и автоматически повлечёт рост целого ряда социальных выплат, напрямую зависящих от МРОТ.

Речь идёт, в частности, о пособии по беременности и родам, минимальный размер которого будет приравнен к МРОТ, а максимальный при стандартной одноплодной беременности превысит 955 тыс. рублей. Изменения коснутся и выплат по временной нетрудоспособности: минимальный размер составит 27 093 рубля, максимальный — более 207 тыс. рублей. Также от МРОТ зависят пособия по безработице и алиментные выплаты.

Зарплаты и выплаты силовому блоку

Индексация затронет и заработные платы работников бюджетной сферы. С 1 января на 7,6% увеличатся доходы педагогов, воспитателей, медицинского персонала, социальных и творческих работников. Осенью изменения коснутся и силового блока.

С 1 октября будут повышены зарплаты сотрудников силовых ведомств и денежное довольствие военнослужащих. В реальном выражении пенсии военных вырастут на 4%, уточнила Бессараб.

Бюджетные параметры и экономический фон

Федеральный бюджет на 2026-2028 годы был подписан президентом Владимиром Путиным в ноябре. Согласно документу, ВВП в 2026 году вырастет на 1,3%, а в номинальном выражении за три года достигнет 276 трлн рублей. Доходы бюджета в 2026 году составят 40,3 трлн рублей, расходы — 44,069 трлн, дефицит — 3,786 трлн рублей. Ожидаемый уровень инфляции на весь период прогнозируется в пределах 4%.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

