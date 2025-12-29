Пособия на детей резко подскочили: на что можно рассчитывать при рождении и до полутора лет

В 2026 году в России вырастут сразу несколько ключевых выплат — от страховых и социальных пенсий до материнского капитала и пособий, связанных с рождением ребенка. Об этом сообщает "Комсомольская правда", опубликовавшая перечень индексаций и изменений, которые затронут миллионы получателей. Основной принцип сохраняется прежним: государство повышает выплаты с привязкой к установленным индексам, а некоторые меры поддержки получают новые механизмы — например, налоговый кешбэк для семей с детьми.

Пенсии: индексация страховых, рост социальных и повышение военных

С 1 января страховые пенсии вырастут на 7,6%. Повышение, как отмечается, затронет и работающих, и неработающих пенсионеров — это около 40 млн россиян. По расчетам Минтруда, после индексации средняя страховая пенсия увеличится примерно на две тысячи рублей и достигнет 27 100 рублей в месяц. В материале подчеркивается, что рост заметно превышает ожидаемую официальную инфляцию за 2026 год, которая, по оценке, вряд ли превысит 6%.

Социальные пенсии индексируются с 1 апреля, и в 2026 году их повысят на 6,8%. После индексации средний размер социальной пенсии составит 16,6 тысячи рублей. Базовая величина социальной пенсии сегодня — 8 824 рубля, с января она вырастет до 9 424 рублей, однако итоговая сумма зависит от повышающих коэффициентов: учитываются инвалидность, место проживания, иждивенцы и другие факторы. Кроме того, действует правило, что пенсия не может быть ниже регионального прожиточного минимума для пенсионеров — если выплата меньше, назначается доплата.

Военные пенсии, как уточняется, индексируют не с начала года, а осенью: с 1 октября 2026 года выплаты военным и сотрудникам силовых ведомств вырастут на 4%. Фиксированного минимума у таких пенсий нет — итог зависит от должности, выслуги лет и надбавок.

Прожиточный минимум и МРОТ: база для пособий и зарплат

С 1 января прожиточный минимум увеличится на 6,8%. Его размер составит 20 644 рубля для трудоспособного населения, 18 371 рубль для детей, 16 288 рублей для пенсионеров, а в целом по стране — 18 939 рублей. В статье отмечается, что от прожиточного минимума зависят многие социальные выплаты — единое пособие на детей, выплаты из маткапитала, доплаты пенсионерам и другие меры поддержки. При этом показатель отличается по регионам: например, в Москве в 2026 году он составит 25 342 рубля.

Минимальный размер оплаты труда с 1 января вырастет почти на 21% — с 22 440 до 27 093 рублей. МРОТ определяет нижнюю границу оплаты труда за полный рабочий месяц при 40-часовой неделе, а регионы вправе устанавливать свой показатель, но не ниже федерального. В материале приводится мнение научного руководителя Центра конъюнктурных исследований Института стратегических исследований ВШЭ Георгия Остапковича.

"Индексация МРОТ, как и социальных пенсий — это плановое повышение, заложенное в федеральном бюджете. Как правило, их увеличивают выше уровня годовой инфляции, потому что это затрагивает самые бедные слои населения", — пояснил он "Комсомолке".

Материнство, маткапитал и новая выплата через налоговый кешбэк

С 1 февраля на 6,8% увеличится единовременное пособие при рождении ребенка — с 26 941 до 28 773 рублей. Также вырастет максимальное пособие по беременности и родам для работающих женщин: с 1 февраля оно составит 955 836 рублей вместо 794 355 рублей за 140 дней отпуска при одноплодной беременности без осложнений. Максимальная сумма пособия по уходу за ребенком до 1,5 года для работающих граждан с 1 января увеличится до 83 тысяч рублей (в 2025 году — 69 тысяч), а размер выплаты, как указано в материале, равен 40% от средней зарплаты за два года того, кто оформляет отпуск.

Материнский капитал с 1 февраля также вырастет на 6,8%: выплата на первого ребенка составит 737,2 тысячи рублей, а на второго — 974,1 тысячи рублей, если семья не получала маткапитал на первенца. В статье напомнили, что право на маткапитал сохраняется для женщин и мужчин-единственных усыновителей в зависимости от даты рождения или усыновления ребенка.

Отдельный блок новшеств связан с новой ежегодной выплатой — налоговым кешбэком для семей с детьми. С 2026 года семьи с низкими доходами и двумя и более детьми смогут фактически снизить НДФЛ до 6%: в течение года налог будет уплачиваться по ставке 13%, а затем 7% вернут. Для этого необходимо, чтобы в семье были дети до 18 лет (или до 23 лет при очном обучении), родители работали по трудовому договору или договору ГПХ и доход на члена семьи не превышал 1,5 регионального прожиточного минимума. Запросить выплату за 2025 год можно будет с 1 июня по 1 октября 2026 года через "Госуслуги" или Соцфонд, после чего деньги вернут на налоговый счет.