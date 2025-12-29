Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
материнский капитал
материнский капитал
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Экономика
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:05

Пособия на детей резко подскочили: на что можно рассчитывать при рождении и до полутора лет

Материнский капитал на первого ребенка составит 737,2 тысячи — Соцфонд

В 2026 году в России вырастут сразу несколько ключевых выплат — от страховых и социальных пенсий до материнского капитала и пособий, связанных с рождением ребенка. Об этом сообщает "Комсомольская правда", опубликовавшая перечень индексаций и изменений, которые затронут миллионы получателей. Основной принцип сохраняется прежним: государство повышает выплаты с привязкой к установленным индексам, а некоторые меры поддержки получают новые механизмы — например, налоговый кешбэк для семей с детьми.

Пенсии: индексация страховых, рост социальных и повышение военных

С 1 января страховые пенсии вырастут на 7,6%. Повышение, как отмечается, затронет и работающих, и неработающих пенсионеров — это около 40 млн россиян. По расчетам Минтруда, после индексации средняя страховая пенсия увеличится примерно на две тысячи рублей и достигнет 27 100 рублей в месяц. В материале подчеркивается, что рост заметно превышает ожидаемую официальную инфляцию за 2026 год, которая, по оценке, вряд ли превысит 6%.

Социальные пенсии индексируются с 1 апреля, и в 2026 году их повысят на 6,8%. После индексации средний размер социальной пенсии составит 16,6 тысячи рублей. Базовая величина социальной пенсии сегодня — 8 824 рубля, с января она вырастет до 9 424 рублей, однако итоговая сумма зависит от повышающих коэффициентов: учитываются инвалидность, место проживания, иждивенцы и другие факторы. Кроме того, действует правило, что пенсия не может быть ниже регионального прожиточного минимума для пенсионеров — если выплата меньше, назначается доплата.

Военные пенсии, как уточняется, индексируют не с начала года, а осенью: с 1 октября 2026 года выплаты военным и сотрудникам силовых ведомств вырастут на 4%. Фиксированного минимума у таких пенсий нет — итог зависит от должности, выслуги лет и надбавок.

Прожиточный минимум и МРОТ: база для пособий и зарплат

С 1 января прожиточный минимум увеличится на 6,8%. Его размер составит 20 644 рубля для трудоспособного населения, 18 371 рубль для детей, 16 288 рублей для пенсионеров, а в целом по стране — 18 939 рублей. В статье отмечается, что от прожиточного минимума зависят многие социальные выплаты — единое пособие на детей, выплаты из маткапитала, доплаты пенсионерам и другие меры поддержки. При этом показатель отличается по регионам: например, в Москве в 2026 году он составит 25 342 рубля.

Минимальный размер оплаты труда с 1 января вырастет почти на 21% — с 22 440 до 27 093 рублей. МРОТ определяет нижнюю границу оплаты труда за полный рабочий месяц при 40-часовой неделе, а регионы вправе устанавливать свой показатель, но не ниже федерального. В материале приводится мнение научного руководителя Центра конъюнктурных исследований Института стратегических исследований ВШЭ Георгия Остапковича.

"Индексация МРОТ, как и социальных пенсий — это плановое повышение, заложенное в федеральном бюджете. Как правило, их увеличивают выше уровня годовой инфляции, потому что это затрагивает самые бедные слои населения", — пояснил он "Комсомолке".

Материнство, маткапитал и новая выплата через налоговый кешбэк

С 1 февраля на 6,8% увеличится единовременное пособие при рождении ребенка — с 26 941 до 28 773 рублей. Также вырастет максимальное пособие по беременности и родам для работающих женщин: с 1 февраля оно составит 955 836 рублей вместо 794 355 рублей за 140 дней отпуска при одноплодной беременности без осложнений. Максимальная сумма пособия по уходу за ребенком до 1,5 года для работающих граждан с 1 января увеличится до 83 тысяч рублей (в 2025 году — 69 тысяч), а размер выплаты, как указано в материале, равен 40% от средней зарплаты за два года того, кто оформляет отпуск.

Материнский капитал с 1 февраля также вырастет на 6,8%: выплата на первого ребенка составит 737,2 тысячи рублей, а на второго — 974,1 тысячи рублей, если семья не получала маткапитал на первенца. В статье напомнили, что право на маткапитал сохраняется для женщин и мужчин-единственных усыновителей в зависимости от даты рождения или усыновления ребенка.

Отдельный блок новшеств связан с новой ежегодной выплатой — налоговым кешбэком для семей с детьми. С 2026 года семьи с низкими доходами и двумя и более детьми смогут фактически снизить НДФЛ до 6%: в течение года налог будет уплачиваться по ставке 13%, а затем 7% вернут. Для этого необходимо, чтобы в семье были дети до 18 лет (или до 23 лет при очном обучении), родители работали по трудовому договору или договору ГПХ и доход на члена семьи не превышал 1,5 регионального прожиточного минимума. Запросить выплату за 2025 год можно будет с 1 июня по 1 октября 2026 года через "Госуслуги" или Соцфонд, после чего деньги вернут на налоговый счет.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Власти Румынии не ожидают быстрого выхода из кризиса — министр Дарэу вчера в 19:00
Шаг назад ради выживания: Румынию ждут болезненные решения и экономия

Румынские власти предупреждают: 2026 год не принесёт облегчения. Почему правительство говорит о боли и реализме и когда ждут выхода из кризиса?

Читать полностью » Товарооборот России и Белоруссии превысит 60 млрд долларов — посол Рогожник вчера в 18:40
Санкции не сработали: товарооборот России и Белоруссии готовится обновить рекорд

Товарооборот России и Белоруссии может превысить 60 млрд долларов. Почему санкции не мешают росту и какие показатели уже стали рекордными?

Читать полностью » Венгерская MOL стала главным претендентом на долю NIS — профессор Лукич вчера в 18:36
Окно возможностей захлопывается: судьбу NIS решают за пределами Сербии

Сербская NIS ищет выход из санкционного кризиса. Почему именно венгерская MOL стала главным кандидатом на покупку доли и что решит лицензия США?

Читать полностью » Спрос на рыночную ипотеку в России начнёт восстанавливаться во второй половине 2026 года — Анатолий Аксаков вчера в 15:10
Ипотека ушла в тень — но не навсегда: рынок ждёт снижения ставки как сигнала к возвращению

В Госдуме прогнозируют возвращение спроса на рыночную ипотеку во второй половине 2026 года — при снижении ключевой ставки до 10%.

Читать полностью » Банки начнут проверять происхождение наличных от суммы около 1 млн рублей — Эльмира Асяева вчера в 11:03
Положил деньги — и ждёшь звонка: в каких случаях банк проверяет происхождение средств

Россиянам объяснили, с какой суммы банки начинают проверять происхождение денег и как без проблем разместить крупные наличные на вкладе.

Читать полностью » 13-ю зарплату можно вложить в депозит или облигации — Аксаков вчера в 10:02
Два варианта для ленивого инвестора: куда положить 13-ю зарплату, если вы ничего не понимаете в рынках

В Госдуме объяснили, как распорядиться 13-й зарплатой: депозит или гособлигации. Почему именно эти варианты считают самыми надежными?

Читать полностью » Запрет на экспорт сантехники грозит итальянским компаниям убытками — Трани вчера в 9:53
Евросоюз закрутил вентиль: как санкции против РФ лишили Италию миллионов

Италия может потерять около €140 млн в год из-за запрета ЕС на экспорт сантехники в Россию. В торговой палате оценили и общий эффект санкций.

Читать полностью » Экспорт российских сыров и творога вырос на 13% за 10 месяцев — Агроэкспорт вчера в 9:35
Российские сыры разлетелись по миру: поставки пошли в более чем 65 стран

Россия за 10 месяцев 2025 года увеличила экспорт сыров и творога до $139 млн. Кто стал главным покупателем и куда ушли основные партии?

Читать полностью »

Новости
Общество
Фиктивные юристы в мессенджерах выманивают деньги у граждан — МВД
Экономика
Золото подорожало на 60 процентов в 2025 году — ПРАЙМ
Экономика
Маткапитал потерял почти половину покупательной способности — Косарева
Наука
Дрожжи доставляют вакцину через желудок в организм — Бак
СФО
Студенты из Тувы не смогли уехать из Томска на каникулы — Минобразования
Туризм
Новый год в ОАЭ без переплат возможен при выборе района и отеля — ТурПром
Наука
Рыбы различают вкус крупных и мелких морских звезд — ученые МГУ
Еда
Оливье в постном варианте готовят с тофу, грибами и фасолью — кулинары
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet