До 30 сентября нужно решить: лекарства и путёвки или ежемесячные выплаты

До 30 сентября граждане, имеющие право на федеральные льготы, должны определиться, как получать набор социальных услуг (НСУ) — в натуральной или денежной форме.

Что входит в натуральную форму

лекарства и медицинские изделия;

лечебное питание для детей-инвалидов;

санаторно-курортная путёвка;

бесплатный проезд на пригородных электричках;

междугородний транспорт к месту лечения и обратно.

Как можно отказаться

Если человек не планирует пользоваться льготами в натуральном виде, он вправе полностью или частично заменить их денежными выплатами. Например, сохранить право на санаторное лечение и бесплатный проезд, но получать компенсацию вместо льготных лекарств.

В Социальном фонде России напомнили:

"Получение услуг в разной форме предусмотрено для того, чтобы каждый мог определить наиболее подходящий для себя вариант обеспечения".

Сроки и порядок

Подать заявление нужно до 1 октября 2025 года .

Сделать это можно через портал "Госуслуги", в клиентской службе Социального фонда или в МФЦ.

Выбранный вариант начнёт действовать с 1 января 2026 года и сохранится до изменения решения.

Если заявление уже подавалось ранее, повторно его оформлять не нужно.

Размер выплат

При полном отказе от услуг — 1 728,46 руб. в месяц (сумма на 2025 год, ежегодно индексируется с 1 февраля).

Отдельные услуги в денежном эквиваленте: лекарства, медизделия и питание детям-инвалидам — 1 331,30 руб. санаторно-курортное лечение — 205,95 руб. бесплатный проезд — 191,21 руб.



Итог

Россияне могут самостоятельно решить, что выгоднее: льготы в натуральном виде или денежная компенсация. Главное — успеть подать заявление до 1 октября.