Олег Белов Опубликована сегодня в 18:11

До 30 сентября нужно решить: лекарства и путёвки или ежемесячные выплаты

СФР напомнил о сроке отказа от набора соцуслуг: остался месяц до срока подачи заявления

До 30 сентября граждане, имеющие право на федеральные льготы, должны определиться, как получать набор социальных услуг (НСУ) — в натуральной или денежной форме.

Что входит в натуральную форму

  • лекарства и медицинские изделия;

  • лечебное питание для детей-инвалидов;

  • санаторно-курортная путёвка;

  • бесплатный проезд на пригородных электричках;

  • междугородний транспорт к месту лечения и обратно.

Как можно отказаться

Если человек не планирует пользоваться льготами в натуральном виде, он вправе полностью или частично заменить их денежными выплатами. Например, сохранить право на санаторное лечение и бесплатный проезд, но получать компенсацию вместо льготных лекарств.

В Социальном фонде России напомнили:

"Получение услуг в разной форме предусмотрено для того, чтобы каждый мог определить наиболее подходящий для себя вариант обеспечения".

Сроки и порядок

  • Подать заявление нужно до 1 октября 2025 года.

  • Сделать это можно через портал "Госуслуги", в клиентской службе Социального фонда или в МФЦ.

  • Выбранный вариант начнёт действовать с 1 января 2026 года и сохранится до изменения решения.

  • Если заявление уже подавалось ранее, повторно его оформлять не нужно.

Размер выплат

  • При полном отказе от услуг — 1 728,46 руб. в месяц (сумма на 2025 год, ежегодно индексируется с 1 февраля).

  • Отдельные услуги в денежном эквиваленте:

    • лекарства, медизделия и питание детям-инвалидам — 1 331,30 руб.

    • санаторно-курортное лечение — 205,95 руб.

    • бесплатный проезд — 191,21 руб.

Итог

Россияне могут самостоятельно решить, что выгоднее: льготы в натуральном виде или денежная компенсация. Главное — успеть подать заявление до 1 октября.

Жители Пензенской области получат 1 млн рублей регионального семейного капитала сегодня в 2:26

Второй ребёнок — новые возможности: семьи получат помощь на жильё

В Пензенской области семьи с двумя детьми смогут получить 1 млн рублей на жильё. Главное условие — успеть подать заявление в течение года.

Читать полностью » ФСБ: пензенец пытался через поддельные документы завладеть 670 вагонами в ЛНР и ДНР сегодня в 0:16

Подпись на бумаге — и сотни вагонов в кармане? ФСБ остановила схему

41-летнего жителя Пензенской области обвинили в афере с железнодорожными вагонами. Мужчина подделал документы, но его схему вскрыла ФСБ.

Читать полностью » Новые правила больничных в России: пятый листок нетрудоспособности дадут только на 3 дня вчера в 23:06

Пятый лишний: как новый закон превратил больничный в экзамен на выносливость

С 1 сентября изменился порядок выдачи больничных. Пятый за полгода лист нетрудоспособности теперь ограничен, но есть исключения и возможность продления.

Читать полностью » Администрация Пензы: в День знаний составлено шесть протоколов за продажу спиртного вчера в 0:16

В Пензе снова ловили нарушителей: алкоголь продавали даже 1 сентября

В Пензе 1 сентября проверили запрет на продажу алкоголя. В шести точках выявили нарушения, на предпринимателей составили протоколы.

Читать полностью » В Госдуму внесён законопроект о бесплатном Wi-Fi во всех вузах и колледжах России 02.09.2025 в 23:11

Интернет для всех: когда студенты и преподаватели получат свободный доступ к сети

В Госдуму внесён законопроект о бесплатном Wi-Fi в вузах и колледжах. Инициатива должна сократить цифровое неравенство среди студентов.

Читать полностью » Жительница Сердобска получила три года условно за нападение на собутыльника кувалдой 02.09.2025 в 22:11

Опасное застолье по-пензенски: предложение интимной связи обернулось атакой кувалдой

В Сердобске 23-летняя девушка избила мужчину кувалдой после ссоры. Суд приговорил её к трём годам лишения свободы условно.

Читать полностью » Россельхознадзор выявил нарушения контроля мёда у 40 производителей в Пензенской области 02.09.2025 в 21:11

Без экспертизы и контроля: что скрывают банки с мёдом на рынке

В Пензенской области Россельхознадзор выявил нарушения у 40 производителей мёда. У некоторых экспертиза продукции отсутствовала вовсе.

Читать полностью » В Пензенской области алиментщик будет убирать улицы и выплачивать долг ребёнку — УФССП 02.09.2025 в 20:11

Алименты не платил, но метлу получил: как пензенский суд наказал нерадивого отца

Жителя Пензенского района признали виновным в уклонении от уплаты алиментов. Его долг превысил 500 тыс. рублей, теперь он отрабатывает наказание.

Читать полностью »

