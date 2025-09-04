До 30 сентября нужно решить: лекарства и путёвки или ежемесячные выплаты
До 30 сентября граждане, имеющие право на федеральные льготы, должны определиться, как получать набор социальных услуг (НСУ) — в натуральной или денежной форме.
Что входит в натуральную форму
-
лекарства и медицинские изделия;
-
лечебное питание для детей-инвалидов;
-
санаторно-курортная путёвка;
-
бесплатный проезд на пригородных электричках;
-
междугородний транспорт к месту лечения и обратно.
Как можно отказаться
Если человек не планирует пользоваться льготами в натуральном виде, он вправе полностью или частично заменить их денежными выплатами. Например, сохранить право на санаторное лечение и бесплатный проезд, но получать компенсацию вместо льготных лекарств.
В Социальном фонде России напомнили:
"Получение услуг в разной форме предусмотрено для того, чтобы каждый мог определить наиболее подходящий для себя вариант обеспечения".
Сроки и порядок
-
Подать заявление нужно до 1 октября 2025 года.
-
Сделать это можно через портал "Госуслуги", в клиентской службе Социального фонда или в МФЦ.
-
Выбранный вариант начнёт действовать с 1 января 2026 года и сохранится до изменения решения.
-
Если заявление уже подавалось ранее, повторно его оформлять не нужно.
Размер выплат
-
При полном отказе от услуг — 1 728,46 руб. в месяц (сумма на 2025 год, ежегодно индексируется с 1 февраля).
-
Отдельные услуги в денежном эквиваленте:
-
лекарства, медизделия и питание детям-инвалидам — 1 331,30 руб.
-
санаторно-курортное лечение — 205,95 руб.
-
бесплатный проезд — 191,21 руб.
-
Итог
Россияне могут самостоятельно решить, что выгоднее: льготы в натуральном виде или денежная компенсация. Главное — успеть подать заявление до 1 октября.
